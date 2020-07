TILTAK: På stranden er det tydelig merket opp hvor besøkende kan slå ut solsengene. VG sjekker forholdene langs solkysten i Spania når landet nå åpner for turisme igjen etter COVID-19 nedstengning Foto: Klaudia Lech

Helsedirektoratet: Sannsynlig med karantene for reisende fra Spania

Helsedirektoratet vil sende ut en SMS til alle nordmenn i Spania og opplyser at det er sannsynlig at reisende må i karantene fra fredag.

Økende smitte i Nord-Spania gjør at Helsedirektoratet nå sender SMS-meldinger til nordmenn i landet og informerer om at det kan bli aktuelt å gjeninnføre karantene, skriver direktoratet på sine nettsider.

– Med dagens smittesituasjonen er det sannsynlig at nordmenn på reise i Spania vil få karanteneplikt fra og med fredag denne uken, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Direktoratet er særlig bekymret for smitteøkningen i de nordlige regionene Aragón og Catalonia. Smittetallene i de fleste andre regionene i Spania er fortsatt lave.

Folkehelseinstituttet (FHI) skrev i en e-post til VG i går at de per nå kun gjør regionale vurderinger for Norden.

FHI påpekte også at økningen i smitte i det nordøstlige Spania trolig vil gjøre at reiserådet endres allerede på fredag.

– Vi har gjort en vurdering av smittesituasjonen i Spania, og reiserådene vil bli vurdert av regjeringen i slutten av uken. Men vi ønsker allerede nå å gjøre reisende oppmerksomme på at Spania kan bli rødt dersom det ikke skjer endringer frem til da, skrev overlege Are Stuwitz Berg i en pressemelding.

ALICANTE: FHI gjør per nå kun regionale vurderinger for Norden. Selv om kun to av de spanske regionene har en smitteøkning, vil reiserådet påvirke hele landet. Foto: Lech Klaudia

Over smittekravet

Ifølge feske tall fra Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) har Spania 27,1 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. FHI krever færre enn 20 nye smittede per 100.000 innbyggere.

– Når vi nå velger å sende SMS er det for å gjøre norske turister i Spania oppmerksom på at situasjonen er i ferd med å endre seg, og at det er viktig at de følger med og vurderer sin egen situasjon, sier Nakstad.

Regjeringen har ikke tatt en endelig beslutning om de oppdaterte reiserådene, som er ventet senest fredag.

Nakstad understreker at det landets status (om det er rødt eller grønt) ved innreisetidspunktet til Norge som er avgjørende for om du må i innreisekarantene. Senere endringer i farge vil ikke ha tilbakevirkende kraft.

Publisert: 21.07.20 kl. 13:20

