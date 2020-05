Familiemedlemmene til de innsatte samlet seg utenfor fengselet etter at opprøret brøt ut. Foto: Freddy Rodriguez / STRINGER / REUTERS

Nesten 50 drept i fengselsopprør i Venezuela

47 innsatte ble drept og minst 75 personer såret i et fengselsopprør i den vestlige delen av Venezuela fredag. En gruppe som jobber for innsattes rettigheter kaller det en «massakre».

NTB

Ingrid Hovda Storaas

For mindre enn 20 minutter siden

Opptøyene fant sted i det overbefolkede Los Llanos-fengselet i Guanare i delstaten Portuguesa, og det ble først meldt om 17 døde.

– Vi kan foreløpig bekrefte 47 døde og 75 sårede, sier Maria Beatriz Martinez i Venezuelas nasjonalforsamling til nyhetsbyrået AFP lørdag kveld.

I tillegg til de drepte og sårede fangene, skal en offiser i nasjonalgarden ha blitt skadet i en granateksplosjon, og en fangevokter blitt stukket med kniv.

Bakgrunnen for opprøret skal være at de innsatte krevde at deres familier skulle få lov å komme med mat til dem, til tross for restriksjoner som er satt i verk på grunn av coronaepidemien.

FNs menneskerettighetsgruppe skriver på Twitter at de er dypt bekymret over volden i fengselet:

«Vi ber myndighetene om å igangsette en grundig gransking, takle overbefolkning i fengslene og å garantere grunnleggende rettigheter».

Fengselet ble bygd for 750 fanger, men har nå 2500 innsatte, ifølge Carolina Girón i gruppa OVP som arbeider for innsattes rettigheter.

De kaller ifølge AFP hendelsen for «en massakre».

Hun sier at de innsatte er misfornøyd med at de ikke får ha besøk, og at de ikke får mat eller vann på grunn av restriksjonene som er satt i verk mot coronaepidemien.

Publisert: 03.05.20 kl. 01:57

