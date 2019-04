ÅNDELIG LEDER: Dalai Lama besøkte i september 2018 det tibetanske instituttet Rikon i Sveits. Foto: Reuters

Dalai Lama innlagt på sykehus

Tibets åndelige leder ble tirsdag fløyet til Delhi med brystbetennelse.

Tilstanden til den 83 år gamle buddhist-munken skal være stabil.

– Hans hellighet opplevde noe ubehag i morges, og han ble fløyet til Delhi for en sjekk, sier hans personlige sekretær Tenzin Takhla til Reuters.

På det private sykehuset ble han diagnostisert med brystbetennelse, og sekretæren sier at Dalai Lama vil bli værende her for behandling i to til tre dager.

Den trettende Dalai Lama ble innsatt som Tibets statsoverhode i 1950, men flyktet til India i 1959 etter et mislykket forsøk på å gjøre opprør mot det kinesiske styret.

Han bor nå i eksil i den nordindiske byen Dharamshala. Ifølge News18 hadde Dalai Lama akkurat kommet hjem fra et besøk i Delhi da han tirsdag måtte flys tilbake.

83-åringen har vært innlagt på sykehus flere ganger tidligere. I 2008 ble han behandlet for magesmerter ved et privatsykehus i Mumbai.

Publisert: 10.04.19 kl. 03:34