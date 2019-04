STORE DRØMMER: Bildet er delt ut av SpaceIL og Israel Aerospace Industries, som sto bak reisen. Foto: AFP

Israelsk månelanding feilet

Det ubemannede romfartøyet Beresheet har ikke klart å lande på månens overflate etter å ha støtt på tekniske problemer, skriver DPA.

Fartøyet hadde som mål å bli det første fartøyet utviklet av privat sektor som landet på månen. Landingen ble imidlertid ikke helt som ønsket.

Etter å ha entret bane rundt månen sviktet en av hovedmotorene til romskipet, skriver BBC. Romfartøyet var ubemannet.

Ifølge kanalen har prosjektet kostet om lag 100 millioner dollar (omtrent 850 millioner norske kroner). Prosjektet var et samarbeid mellom SpaceIL, en privatfinansiert Israelsk organisasjon, og Israel Aerospace Industries .

Turen fra Jorden til månen skal ha tatt flere uker – noe som er unormalt lenge for slike reiser – for å spare penger, og prosjektets mål er blant annet å bane vei for billige månereiser.

