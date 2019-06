KONTRAST: Bildet til venstre er tatt 22. mai 2019, og viser kø for å nå toppen av fjellet. Bildet til høyre er tatt seks dager tidligere på akkurat samme sted. Foto: Nirmal Purja / TT NYHETSBYRÅN / Privat

Nordmennene som nådde toppen av Everest: - Det var ikke et eneste sekund jeg følte meg utrygg

Elleve personer har omkommet på Mount Everest så langt i klatresesongen. Her forteller tre av nordmennene som nådde toppen i årets høysesong om deres opplevelse.

Nå nettopp







Så mange som elleve klatrere har omkommet på Mount Everest i løpet av årets klatresesong i april og mai. Blant dødsofrene er tre indere, en annen amerikaner og en østerriker.

Flere av dødsfallene den siste tiden antas å ha sammenheng med køene. Kritikere mener jakt på profitt i klatrenæringen fører til at for mange får tillatelse til å bestige fjellet. I fjor døde fem personer på Everest.

– Det er ikke lett å si hvorfor det er slik og jeg tror det er en kombinasjon av flere ting, men jeg tror hovedvekten ligger på dårlig klatreerfaring, sier Thomas Lone som besteg verdens høyeste fjell 16. mai 2019.

les også Advarte mot folkemengder på Mount Everest før han døde

Håkon William Skog Erlandsen, Didrik Bakke Dukefoss og Thomas Lone reiste sammen til Nepal. De forteller til VG at de var storfornøyde med turen.

Reisegruppen opplevde to dødsfall samme dagen de ankom.

– Han ene så vi at døde rett utenfor teltet sitt. En fra vårt team prøvde å hjelpe til, men det var forgjeves. Han andre bare hørte vi om, forteller Erlandsen.

FLERE DØDSFALL: Den siste uken har flere personer dødd i forsøket på å nå toppen av Mount Everest. Foto: Nirmal Purja / TT NYHETSBYRÅN

I mange år før reisen hadde reisegruppen forberedt seg både psykisk og fysisk, og på grunn av dette ble reisen en stor suksess.

– Det var ikke et eneste sekund jeg følte meg utrygg, sier Erlandsen.

I ryggsekken på vei opp verdens høyeste fjell hadde Erlandsen en saksofon:

Ikke klar over risikoen

– Mange av dem som dør har ikke forberedt seg godt nok. De er kanskje ikke vant til slik natur, og vet ikke hva som venter de på toppen. De er heller ikke klar over hvor stor risikoen er, sier Erlandsen, og legger til:

– Det er også ekstremt viktig at man velger riktig selskap. Det er mange selskap som opererer på useriøst vis.

Han forteller at det er svært trist at situasjonen er slik den er i dag, og at hans tanker går til familie og venner av de avdøde.

Thomas Lone gikk relativt fort sammenlignet med resten av gruppen og endte opp med å være alene på toppen i nesten to timer.

Da Lone fikk se bildene av køen på toppen ble han overrasket. Slik så det ikke ut da han var på toppen seks dager tidligere:

Se kontrasten i Lone sin Instagram-post:

Lone forteller at han var svært nøye med valg av selskap.

– Jeg sendte melding til alle aktørene, reiste ned til Katmandu i oktober 2018 og hadde intervjurunder med de aktuelle, og kom deretter til enighet med resten av reisegruppen, forteller han.

Se billedgalleri fra da gjengen besteg Mount Everest:

arrow-left





















expand-left arrow-right

Lone og Erlandsen planlegger å fullføre Seven Summits-løpet i løpet av kalenderåret. Et løp som innebærer å bestige de syv høyeste fjellene på de syv ulike kontinentet,

Da blir Lone den yngste nordmannen og Erlandsen den raskeste til å gjennomføre løpet.

les også Sherpa besteg Mount Everest to ganger på en uke – økte egen rekord

Ikke alene på toppen

Ole Hovstad (23) var Norges yngste til å nå toppen av Mount Everest.

– Det hadde vært veldig trist om jeg hele tiden skulle tenke at man skal dø, selv om man vet sjansen øker ved å bestige fjellet Vi var jo tross alt der en god stund, sier han.

Selv var han ikke alene på toppen, men forteller at det ikke var i nærheten av like mange som han har sett på flere bilder.

Denne selfien tok Hovstad da han nådde toppen:

Ole Hovstad og Thundu Sherpa på toppen av fjellet. Foto: Privat

– Det var uheldigvis noen som døde mens jeg var der. Personen hadde prøvd å bestige et av nabofjellene, men jeg fikk ikke med meg så mye mer enn det, forteller han.

Klatrere savnet i Himalaya

På lørdag ble det gjort kjent at åtte fjellklatrere er meldt savnet etter å ha forsøkt å bestige fjellet Nanda Devi i Himalaya.

Fjellet ligger i den indiske delen av fjellkjeden, i delstaten Uttarakhand. De lokale myndighetene har satt inn redningsteam som omfatter 14 personer for å forsøke å finne den savnede klatregruppen.

Blant de åtte er det fire briter, to amerikanere, en australier og en inder. Inderen er guide og representerer et indisk fjellklatrerinstitutt, opplyser de lokale myndighetenes talsmann Vijay Kumar Jogdande.

Publisert: 03.06.19 kl. 16:59