Lederen i Representantenes hus Nancy Pelosi, har i full offentlighet stilt spørsmål ved Donald Trumps mentale helse. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB scanpix

Pelosi stiller spørsmål ved Trumps helse

Nancy Pelosi, demokraten som leder Representantenes hus, sier hun lurer på om Donald Trump er skikket til å være president.

NTB-AP

Nå nettopp







Hun foreslår at enten familien hans eller noen av hans medarbeidere i Det hvite hus bør gripe inn.

Uttalelsen kommer dagen etter at Trump forlot et møte med henne etter få minutter. Meningen var å diskutere et tverrpolitisk samarbeid om ny infrastruktur, men Trump begynte møtet med å kreve at alle granskningene mot ham droppes, hvis ikke vil han ikke diskutere verken infrastruktur eller noe annet med Kongressen.

Leste du? Iran vil neppe ha en omfattende konflikt med USA

Pelosi antydet etter møtet at Trumps oppførsel var planlagt, og at det var ment som en slags avledningsmanøver.

– Uforutsigbar

Torsdag gikk hun imidlertid enda lenger og stilte spørsmål ved om Trump i det hele tatt er skikket til å være USAs president. Hun mener at han har etablert et uforutsigbart mønster som gjør det svært vanskelig å forholde seg til ham.

Han skal blant annet ha spøkt om grunnlovens bestemmelser om prosedyrene for å bytte ut presidenten.

– Jeg skulle ønske at hans familie eller hans administrasjon eller hans medarbeidere grep inn til landets beste, sa Pelosi på sin ukentlige pressekonferanse torsdag.

– Kanskje han ønsker å ta permisjon, foreslo hun.

Fikk du med deg? Trump stormet ut fra møte med demokratene

På spørsmål om hun er bekymret for Trumps helsetilstand, svarte hun bekreftende.

Hun sa også at Det hvite hus «skriker etter» at Demokratene skal innlede riksrettshøringer, fordi dette kan hjelpe ham politisk.

Pelosi gjentok torsdag at hun ber for Trump og for landet.

Trump takker

Som svar fikk hun denne syrlige Twitter-meldingen fra presidenten:

«Nancy, mange takk for bønnene dine, jeg vet at du virkelig mener det!»

Trumps talskvinne Sarah Sanders langer også ut mot Pelosi og hennes partifeller.

Se: Trump støtter abort, men uenig med Alabama-forbud

Hun mener det er Demokratenes skyld at det ikke er mulig å samarbeide om en ny infrastrukturplan, selv om den har bred tverrpolitisk støtte.

På spørsmål fra pressen om hvorfor presidenten synes å være uvillig til å samarbeide for å få gjennom politiske saker mens han granskes, fastholdt Sanders at det er demokratene som har vist at de ikke greier å gjøre noe annet enn å granske Trump.

Trump: Vil lage poengsystem for innvandrere

Hun insisterte også på at det ikke var planlagt at Trump skulle forlate onsdagens møte med Pelosi etter få minutter.

– Ikke krenket

Sanders avviste også at Trump nekter å samarbeide med Demokratene fordi han følte seg krenket.

– Presidenten var ikke såret. Hun anklaget ham for en forbrytelse, la det synke inn, sa talskvinnen.

Om lag 20 demokratiske kongressrepresentanter presser nå på for å starte en riksrettsprosess mot Trump, men det er Pelosi sterkt imot. Hun vil heller ha en systematisk prosess der Kongressen bruker granskninger og finner fram til fakta når det gjelder om Trump har forsøkt å stanse Mueller-granskningen. Den har tidligere konkludert med at Russland forsøkte å påvirke valget i Trumps favør i 2016.

Så du? Kina svarer på Trumps tolløkning

Pelosi frykter at Trump vil tjene på en riksrettsprosess, og at det vil øke sjansene hans for å bli gjenvalgt neste år.

Publisert: 23.05.19 kl. 20:21