GRENSEN: Grensevakter i Transnistria, Moldova, vokter grensen til Ukraina og en bro på veien til de ukrainske landsbyene Dorotcaia og Cosnita.

Moldova frykter de står for tur etter russisk uttalelse

Moldova uttrykker «dyp uro» etter uttalelsene fra en russisk general om å okkupere hele sørlige Ukraina og bygge landbro til utbryterrepublikken Transnistria, øst i Moldova.

Publisert: Nå nettopp

Da den russiske visekommandør Rustam Minnekaev fredag uttalte at Russland vil forsøke å ta kontroll over hele sørlige Ukraina, la han til at det vil skape «en annen vei til Transnistria, hvor det også finnes bevis for at den russiskspråklige befolkningen undertrykkes».

Uttalelsene gir grunn til uro i Ukrainas naboland Moldova, mener Karen-Anna Eggen som er forsker ved Institutt for forsvarsstudier (IFS).

Transnistria er en utbryterrepublikk i Moldova, som i mer enn 30 år er blitt støttet av Russland.

Russland har brukt Transnistria politisk for å hindre Moldovas tilnærming til vesten, ifølge seniorforsker Jakub M. Godzimirski ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi).

Info Transnistria Transnistria er en del av Moldova, men fungerer som en selvstendig, russiskstøttet utbryterrepublikk, som ikke anerkjennes av noen andre land. Transnistria oppsto under Sovjetunionens kollaps. Fra 1990 til 1992 var det krig mellom moldovske styrker og separatister i Transnistria, som var støttet av russiske styrker. I 1992 ble det erklært våpenhvile. Siden har Transnistria fungert som en selvstendig – men ikke anerkjent – stat, holdt gående av russisk økonomisk støtte og beskyttet av russiske tropper som er plassert i landet. Vis mer

Ambassadør kalt inn på teppet

Moldova innkalte fredag Russlands ambassadør til landet for å uttrykke «dyp uro» over den russiske generalens uttalelser.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj brukte også anledningen til å advare om at invasjonen av Ukraina «bare var begynnelsen» og at andre land kan stå for tur.

Forskerne VG har snakket med, understreker alle at en invasjon av Moldova ikke er sannsynlig i den nære fremtid. De peker blant annet på at uttalelsen kommer fra en general og ikke fra politisk hold, samt at det er et åpent spørsmål i hvilken grad Russland vil lykkes militært i Ukraina fremover.

– En ting er å si noe, noe helt annet er å få det til, sier Godzimirski.

Skulle Russland likevel ta kontroll over hele det sørlige Ukraina vil det kunne handle om flere strategiske mål:

En landbro til Transnistria.

Et kvelertak på Ukrainsk økonomi, som både har mye industri og store handelsårer i sør.

Kontroll over store naturressurser (hovedsakelig gass) i havet mellom Krim og Odesa

Eggen ved IFS så allerede tidlig i mars for seg at Russland kunne lage en landkorridor på tvers av hele det sørlige Ukraina. Dermed kunne russerne sperre Ukraina fra sin egen, viktige kystlinje.

Også Godzimirski peker på dette målet.

– Energiressursene er en mulig ekstra gevinst, men ikke noe hovedmål. Det blir fort ressurser de ikke kan finne markeder for, så jeg tror ikke det er hovedbegrunnelsen, sier han.

Eggen mener man absolutt må ta de nye signalene fra det russiske militæret på alvor.

– Uttalelsen er selvfølgelig urovekkende for Moldova, og det betyr helt klart noe at de ikke er beskyttet av artikkel fem (i NATO-traktaten journ.anm.) og har deler av sitt territorium okkupert av russiskstøttede separatister, skriver Eggen i en e-post til VG.

– Hvor stor grunn er det til bekymring for at Russland kan angripe Transnistria i Moldova med sikte på okkupasjon?

– Russland kontrollerer allerede store deler av Sør-Ukraina, fra Kherson til Donbas. Det bør med andre ord vekke bekymring når det kombineres med uttalelser om at russisktalende diskrimineres, svarer Eggen.

Hun viser til at Russland heller ikke har vist særlig stor respekt for nabolands suverenitet hvis de mener territoriet historisk og kulturelt tilhører Russland.

MOLDOVA: Transnistria er en prorussisk landstripe øst i Moldova. Bildet er tatt ved elven Dnestr, som utgjør den uoffisielle grensen til utbryterrepublikken. Transnistria betyr «på den andre siden av leven Dnestr».

Russland har hatt soldater utplassert i Transnistria siden en våpenhvile trådte i kraft i 1992.

Utbryterrepublikken er fullstendig avhengig av Russland både økonomisk og militært.

Konflikten på 90-tallet hadde flere paralleller til konflikten i Donbass-regionen, hvor det fra 2014 var kamper i forkant av dagens fullskalakrig i Ukraina.

Transnistria-regionen hadde for eksempel en større andel russere og ukrainere enn resten av Moldova, og det var politisk uenighet av hva som ville bli følgene av reverseringen av flere sovjetiske reformer, samt en vending av landet mot Romania i vest.

– Russland har brukt disse «de facto»-statene veldig aktiv i sin politikk. Russland sa de skulle rekke ut styrkene sine allerede i 1999, men snarere har man bygd flere av dem, sier Godzimirski.

Russlands militære fremgang i Ukraina har vært langt mindre enn hva mange analytikere hadde forventet. I bildet vises ukrainske forsvarsverker langs en av veiene inn i hovedstaden Kyiv.

En av hovedgrunnene til at en eventuell invasjon i Transnistria trolig ikke er nært forestående, er den manglende militære styrken til Russland.

– På nåværende tidspunkt er det lite som taler for at en russisk okkupasjon av deler av Moldova i det hele tatt er realistisk. Russiske militære har helt klart nok med å prøve å sikre seire og kontroll i Donbas-regionen, og de ble dyttet tilbake da de tidligere forsøkte å ta Mykolajiv, minner Eggen ved IFS om

Eggen vurderer at en russisk offensiv mot byene Mykolajiv og Odesa på i denne fasen av krigen vil være «lite hensiktsmessig».

– Det ser ikke ut som at de har kapasiteten til slikt heller. Sistnevnte som følge av store tap og mangel på styrker, legger forskeren til.

Forskningsleder Tormod Heier ved Forsvarets stabsskole deler synet til Eggen.

– Jeg tror ikke de vil lykkes. Russerne har ikke konvensjonell kapasitet til å utvide ambisjonene, sa Heier til VG fredag.