«GHOST GUNS»: Mellom 2016 og 2020 ble det beslaglagt nærmere 24.000 «spøkelsesvåpen» av politiet i USA, skriver AP. Det er imidlertid ventet at langt flere slike våpen er i omløp.

«Spøkelsesvåpen» skaper bry i USA – nå kommer trolig innstrammingene

Hjemmelagde, men dødelige skytevåpen uten serienumre har blitt brukt i stadig flere amerikanske masseskytinger de siste årene.

Av Henrik Røyne

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Flere medier skriver at president Biden vil komme med nye regler allerede i neste uke.

Dette melder blant annet AP og CNN. Førstnevnte siterer tre anonyme kilder på at de nye reglene sannsynligvis kommer allerede mandag.

I USA kalles de for «ghost guns», eller «spøkelsesvåpen» på norsk.

De selges i enkeltdeler, vanligvis på nett, og kan på enkelt og lovlig vis settes sammen hjemme. Som oftest har ikke våpnene noe serienummer, noe som gjør dem vanskeligere for politiet å spore.

Siden våpendeler ikke blir regnet som våpen i en juridisk forstand i USA, er de heller ikke dekket av de føderale våpenlovene, som krever at blant annet registrering av skytevåpen og bakgrunnssjekker av de som kjøper dem, skriver the New York Times.

«Spøkelsesvåpnene» er dermed spesielt populære blant de som vanligvis ikke har mulighet til å kjøpe våpen – blant annet kriminelle og psykisk syke, men også barn, ifølge avisen.

USAs president Joe Biden skrev under på en rekke såkalte «presidentordre» der han krevde at reguleringen av skytevåpen i USA skulle strammes inn i april i fjor, etter en lang rekke masseskytinger ved begynnelsen av året.

STRENGERE REGLER: President Joe Biden signerte en presidentordre i fjor som krevde strengere våpenregler i USA, blant annet rundt hjemmelagde «spøkelsesvåpen».

Strengere kontroll av disse «spøkelsesvåpnene» var noe av det som ble nevnt eksplisitt i presidentordrene, og det er disse nye reglene som er ventet i neste uke.

Det hvite hus har foreløpig ikke kommentert saken overfor hverken AP eller CNN.

I California, som er en av delstatene med strengest våpenlover i USA, utgjør de mellom 25 til 50 prosent av våpnene som blir funnet av politiet på åsteder, skriver the New York Times.

Det ble blant annet brukt et slikt våpen da en mann skjøt og drepte fire personer – inkludert sine egne døtre – i en kirke i Sacramento 28. februar, ifølge The Guardian, som også lister opp flere eksempler fra de siste årene.

Møter motstand fra våpenlobby

Ifølge AP er det ventet at de nye reglene vil gjøre at også våpendeler blir definert som et våpen – noe som dermed tetter det nevnte smutthullet i våpenreglene.

Det er også ventet at det vil bli nødvendig å søke om tillatelse for å sende våpendeler, og at også disse må merkes med serienumre i fremtiden.

Dette skjer etter at 13 delstater innførte nye lover som enten forbyr eller strammer inn på salg av «spøkelsesvåpen» allerede i forrige uke, ifølge CNN. Disse statene er Maryland, Washington, California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Nevada, New Jersey, New York, Rhode Island, Virginia og Washington DC.

Det er ventet at de nye reglene vil møte motstand fra den mektige våpenlobbyen i USA, med gruppen NRA i spissen, samt det meste som kan krype og gå av republikanske politikere og velgere.

På hjemmesidene sine har NRA allerede beskyld Biden for å angripe det andre grunnlovstillegget i USA – som i utgangspunktet slår fast at alle har rett til å bære våpen.

VÅPENNASJON: Det andre grunnlovstillegget i USA gir i utgangspunktet alle rett til å bære våpen.

På den andre siden har Biden også fått kritikk for ikke å ha innført regler mot «spøkelsesvåpnene» tidligere:

– Vi kan ikke vente lenger på de føderale reglene. Spøkelsesvåpen er for enkle å bygge, for vanskelige å spore og for farlige til å ignorere, sa den demokratiske senatoren Chuck Schumer i en uttalelse søndag, ifølge AP.

Så langt i år er det allerede meldt om 127 masseskytehendelser i USA, og totalt nærmere 12.000 dødsfall i forbindelse med skytevåpen, ifølge Gun Violence Archive. En masseskyting defineres som en hendelse der minst fire personer blir skutt.