Melby vil ha handelsstopp med Russland: − Bidrar til inntekter Putin kan bruke i krigen

Regjeringen vil ikke oppfordre norsk næringsliv til å avslutte all handel med Russland, slik Venstre ber om. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at bedrifter og privatpersoner må gjøre sine egne vurderinger.

– Vi følger det brede sanksjonsopplegget som er vedtatt i Europa, med europeiske og nordiske partnere, og gjør det om til lov og forskrift. Så må hver enkelt aktør i Norge, bedrifter og privatpersoner, gjøre sine vurderinger, svarer Støre VG på spørsmål om regjeringen vil oppfordre norsk næringsliv til å avslutte all handel med Russland.

I mars var Norges import fra Russland var på rekordhøye 3,1 milliarder kroner, ifølge ferske SSB-tall. Det var en oppgang på nesten 90 prosent fra mars i 2021.

SSB trekker fram prishopp og corona-rekyl som de viktigste forklaringene. Men dette var også måneden da den første pakken med sanksjoner ble innført i norsk rett, den 18 mars. Etter denne datoen har norske foretak plikt til å underrette UD om russiske kunder og transaksjoner som omfattes av de restriktive tiltakene.

Men forbudet gjelder langt ifra all økonomisk kontakt med Russland.

Støre sier til VG at han mener at regjeringens holdning til krigen i Ukraina er veldig tydelig, og at mange har stengt samhandelen - også på områder som ikke omfattes av de vedtatte sanksjonene:

– Jeg ser nå at mange bedrifter innretter seg slik at de kan gjøre seg avhengige av andre leverandører enn Russland. Jeg ser at Hydro har gjort det, og Equinor har gjort det, sier statsministeren til VG.

– Vil regjeringen komme med en anmodning ut over dette?

– Bedriftene må selv gjøre sine omdømmevurderinger. Og det tror jeg ligger til grunn for det som det som disse selskapene har besluttet, svarer han.

– Bør være tydelige

Venstre-leder Guri Melby kaller Støre og regjeringens respons «defensiv».

– Dette illustrerer at det fortsatt er betydelig handel mellom Russland og vestlige land, blant annet Norge. Det bidrar jo til inntekter Putin kan bruke til sin krig, sier hun til VG, med henvisning til statistikken fra SSB.

Hun mener regjeringen burde gått ut med en bred appell til bedrifter om å avslutte handel med Russland - også det som går utenfor sanksjonene.

– Ja, det synes jeg. Jeg mener de som ser en mulighet til å redusere sin aktivitet med Russland bør gjøre det, sier hun.

– Jeg oppfatter at regjeringens signal er tydelig på at de ikke oppfordrer til private sanksjoner og at man skal forholde seg til de reglene vi har. Men alle bidrag for å stanse Russland burde være en fordel, legger hun til.

Til E24 har Utenriksdepartementet blant annet pekt på at sanksjoner har størst effekt når de har bred internasjonal støtte. Venstre-lederen mener alle monner drar.

– Målet må jo være at Russland på et eller annet tidspunkt må gi opp denne kampen. Vi bør være tydelige på mer økonomisk støtte og våpenstøtte til Ukraina, vi bør raskest mulig innføre havneforbud så vi ikke blir Europas frihavn for russiske skip, og oppfordre bedrifter til å trekke seg ut av Russland.

Under spørretimen på Stortinget onsdag, konfronterte hun også statsministeren med at Norge fortsatt ikke har landet på hvordan man skal forholde seg til et havneforbud mot russiske skip.

– Det er vanskelig å forstå at regjeringen skal bruke så lang tid på å innføre det. Det er kanskje en av de sanksjonene som vil smerte oss mest, og det er åpenbart at det vil ha negative konsekvenser særlig i Nord-Norge og for fiskerinæringen. Men de negative konsekvensene av at denne krigen forlenges er så utrolig mye større, sier hun.

Hun peker på at det er vanskelig for andre land å innføre sanksjoner mot russisk gass.

– I hele dette er det viktig at man er solidarisk og står sammen. Selv om vi er naboland til Russland står Norge også i en økonomisk særstilling sammenliknet med andre land. Så hvis vi skal nøle når det er sanksjoner som er vanskeligere for oss, er vi ikke et bra forbilde

Har sendt nye våpen

Regjeringen varslet onsdag morgen at de har gjennomført en ny forsendelse med våpen til Ukrainas kamp mot den russiske okkupanten:

De har donert om lag 100 Mistral luftvernmissiler, et forsvarssystem som Sjøforsvaret har hatt i bruk, men som nå fases ut:

– Konflikten i Ukraina kan bli langvarig, og landet er avhengig av internasjonal støtte for å stå imot russisk aggresjon. Derfor har regjeringen besluttet å donere Mistral- luftvernsystem til Ukraina, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en pressemelding.

Men det var ikke det Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ba om da han talte til Stortinget på videolink 30.mars. Han ønsket seg konkret missilsystemet NASAMS, som er utviklet av Norge og USA i fellesskap for å skyte ned både fly, helikoptre og innkomne missiler.

– Når vi vurderer, er det mitt ansvar å se hen til de behovene som Norge har. Å svekke Norges beredskap er ikke aktuelt, sier Støre.

Han legger til at Mistral er et effektivt våpen for å forsvare seg mot angrep.

– Men norsk luftvern er allerede ganske tynt, presiserer han.

I Stortinget onsdag sa Støre at han er i jevnlig kontakt med Ukrainas president Zelenskyj, og at Norge kommer til å bidra med mer. Han opplyste også om at Norge også vil gi økonomisk støtte til anskaffelse av våpen til Ukraina, gjennom et britisk-ledet fond:

– Storbritannia har et helt annet kontaktnett og erfaring, Derfor er det å bidra til felles isnsats en naturlig ting for Norge, sier statsministeren.

– Hvor mye penger bidrar Norge med?

– Det går jeg ikke i detalj på, svarer Støre.