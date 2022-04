VÅPENSTØTTE: USA har forsynt ukrainere med store mengder våpen. Her leveres Javelin-missiler ved Boryspil-flyplassen utenfor Ukraina to uker før den russiske invasjonen startet i februar.

Washington Post: Russland advarer USA mot våpenstøtte

Russland har sendt et formelt diplomatisk notat til USA hvor de advarer USA om «uforutsigbare konsekvenser» ved videre våpenstøtte til Ukraina.

Av Eirik Husøy

I tirsdagens notat som Washington Post har sett, advarer russiske myndigheter om at USAs og Natos våpenleveringer fyrer opp konflikten og kan gi «uforutsigbare konsekvenser».

USA har fortsatt å øke mengden våpen som blir sendt til Ukraina. Nylig annonserte president Joe Biden en våpenpakke på 800 millioner dollar, tilsvarende rundt 7 milliarder norske kroner, som inkluderer langdistanseartilleri av typen 155 mm Howitzer, droner og pansrede kjøretøyer.

– Det Russland sier til oss privat, er nøyaktig det vi har fortalt verden offentlig: At den massive mengden støtte som vi har gitt til våre ukrainske partnere, viser seg å være ekstraordinært effektivt, sier en anonym amerikansk tjenesteperson til Washington Post.

Det amerikanske utenriksdepartementet har ikke villet kommentere opplysningene i brevet offentlig.

Russland har sagt at våpenforsendelser som kommer inn til Ukraina, er legitime militære mål, men har så langt avstått fra å angripe disse. Eksperter som Washington Post har snakket med, tror at det diplomatiske notatet er et forvarsel om at denne tiden nå kan være over.

– Det har vært en antagelse blant oss i Vesten at vi kunne forsyne ukrainerne egentlig uten begrensninger og uten noen signifikant risiko om gjengjeldelse fra Russland, sier George Beebe, som blant annet er tidligere direktør for Russland-analyser i CIA.

– Jeg tror Russland vil sende en beskjed her om at det ikke er sant, sier Beebe.