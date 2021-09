Granskingen for å finne ut av hva som ledet til Mueller-granskingen ledes av den amerikanske statsadvokaten John Durham. Nå har granskningen ført til tiltale av en advokat.

Tiltaler advokat for å ha løyet til FBI om Clinton-kobling

Den amerikanske advokaten Michael Sussmann skal ha sagt han ikke jobbet for en klient, da han i 2016 snakket med FBI. Nå hevder spesialetterforsker John Durham at han jobbet for Hillary Clinton.

Durham leder en granskning av hva som ledet til den såkalte Mueller-granskingen, som etterforsket mulige koblinger mellom Russland og Donald Trumps presidentkampanje i 2016.

Granskningen av granskningen nærmer seg slutten – og har tiltalt en datasikkerhetsadvokat for å ha løyet til en FBI-etterforsker.

– Den tiltalte sa han ikke gikk en annens ærend da han kom med påstandene om en presidentkandidat, når han faktisk, og som han selv visste, representerte spesifikke klienter, heter det i tiltalen.

Førte til etterforskning

Klientene han ifølge tiltalen representerte skal ha vært en leder i teknologibransjen – og Hillary Clintons presidentkampanje.

Advokaten, Michael Sussmann, skal ha sagt han ikke representerte en klient da han delte informasjon med FBI om påståtte koblinger mellom dataservere i Trump Tower og den russiske banken Alfa Bank.

Amerikansk media meldte like før valget i 2016 at FBI etterforsket påstander om en hemmelig kanal mellom Trump-leiren og den russiske banken.

Ifølge tiltalen ble denne etterforskningen startet som et resultat av Sussmanns møte med FBI. Den ble senere avsluttet fordi det ikke fantes tilstrekkelig bevis for påstandene.

– Grunnløse anklager

– Enhver rettsforfølgelse vil være grunnløs, uten presedens og et uberettiget avvik fra den apolitiske og prinsippfaste måten Justisdepartementet skal arbeide, sier advokatens advokater, Sean Berkowitz og Michael Bosworth i en uttalelse ifølge Washington Post.

– Om han blir siktet, er vi sikre på at han vil vinne rettssaken og få oppreisning for navnet sitt, sier de videre.

For ordens skyld: Mueller-etterforskningen ledet til tiltale av flere enn 40 personer, og syv personer ble dømt. Så langt er to personer, inkludert Sussmann, tiltalt i Durhams etterforskning.

Advokatkontoret representerte Clinton

Sussmanns advokatfirma ble engasjert av Clintons valgkamp i april 2015, ifølge tiltalen.

Selv om det var en kollega i firmaet som fungerte som Clinton-leirens rådgiver, fakturerte også Sussmann for presidentkandidatens valgkamp for mange arbeidstimer over flere måneder.

Han fakturerte angivelig også Clinton-leiren for møtet med FBI, der han hevdet at han ikke opptrådte på vegne av andre enn seg selv.

Tiltalen påpeker også at Sussmann i 2017 sa at han videreformidlet påstandene om kobling mellom Trump-leiren og en russisk bank «på vegne av sin klient» da han vitnet under ed i Kongressen.

Teknologisjefen som Sussmann samarbeidet med, hevdet ifølge tiltalen i en epost rett etter valget i november 2016 at han hadde blitt tilbudt en stilling i Clintons administrasjon hvis hun hadde vunnet.