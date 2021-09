UTENRIKSMINISTER: Nederlandske Sigrid Kaag trekker seg fra stillingen.

Nederlands utenriksminister går av etter evakueringskaos

Sigrid Kaag trekker seg som utenriksminister i Nederland etter et mistillitsforslag om den kaotiske evakueringen fra Kabul i Afghanistan.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– De folkevalgte mener at regjeringen har opptrådt uansvarlig. Selv om jeg står for den jobben vi utførte, kan jeg som minister ikke gjøre annet enn å godta konsekvensene, sier Kaag ifølge Algemeen Dagblad (AD), som meldte nyheten.

Den avtroppende utenriksministeren har særlig fått kritikk for rot i evakueringen av ambassadepersonell og andre lokalt ansatte fra Afghanistan, etter at Taliban inntok Kabul.

Nyheten om avgangen kommer etter at et flertall i nasjonalforsamlingen stemte for et mistillitsforslag mot Kaag. Mistillitsforslaget gikk ut på at regjeringen ikke handlet hurtig nok, noe som satte nederlandske og afghanske ansatte i fare. Mange av disse befinner seg fremdeles i Afghanistan.

Det var 78 stemmer for mistillit, og 72 mot.

Statsministeren: – En stor kvinne

Kaag var ikke pliktet til å gå av, men valgte det selv.

Det at hun velger å gå av kom helt uventet på de andre partiene. Hun bestemte seg en time før avstemningen over mistillitsforslaget da toppene i Kaags parti, Democraten 66, møttes i et ukentlig møte.

For koalisjonspartiene VVD og CDA kom det hele som et sjokk, ifølge Algemeen Dagblad.

Statsminister Mark Rutte prøvde selv å overtale henne til å fortsette i rollen som utenriksminister.

Statsministeren lovpriser hennes egenskaper som minister og sier det er «forferdelig» at hun velger å gå av.

– Hun er en stor kvinne, verdenskjent som en stor diplomat. Det er et stort tap for Nederland, sier han ifølge kringkasteren NOS (Nederlandse Omroep Stichting).

Representant: Fikk Taliban-opplysninger i januar

Ifølge kammerrepresentanten Don Ceder ser det ut som at regjeringen allerede i januar fikk opplysninger om at Taliban ville ta kontroll i Afghanistan.

– Det var bare et spørsmål om tid, sier han.

– Denne informasjonen ble ikke delt med involverte talspersoner i representantenes hus. Det i seg selv er uansvarlig. Men det er i mine øyne beklagelig at regjeringen, som satt på den informasjonen, ikke følte at det var hastverk, slik underhuset gjorde uten informasjonen.

I tillegg ble det stilt mistillitsforslag mot forsvarsminister Ank Bijleveld, men forslaget fikk ikke flertall, skriver AD.