SLUTT: Bildet er tatt da Mikael Nordfors var kommunelege i Skei. Her ved benken hvor han ga analmassasje mot ryggplager.

«Anal-legen» mister bevillingen

Svenske helsemyndigheter har inndratt autorisasjonen til den omstridte legen, melder Aftonbladet. Det betyr slutten for hans alternative legepraksis.

Av Eirik Wichstad

Publisert: Nå nettopp

I over 15 år har Mikael Nordfors vært kjent som «analdoktorn» i svenske aviser. Etter flere advarsler fra svenske tilsynsmyndigheter for sine kontroversielle behandlingsmetoder pakket han sakene sine og flyttet til Norge.

– Heksejakt

Han praktiserte som kommunelege og vikarlege blant annet i Verran i Nord-Trøndelag, Kautokeino i Finnmark og Jølster i daværende Sogn og Fjordane.

Statens helsetilsyn mente Nordfors handlet i strid med kravet til forsvarlig pasientbehandling. Blant annet har myndighetene reagert på at legen skal ha gitt påfallende mange pasienter tilbud om analmassasje.

I Jølster var det flere kvinnelige pasienter som rapporterte om at han hadde stukket fingeren opp i endetarmsåpningen deres uten forvarsel.

Selv hevdet legen at han kunne kurere rygglidelsene til «halve Norge» om han fikk gjennomslag for sine behandlingsteknikker.

VG har vært i kontakt med Mikael Nordfors, men han ønsket ikke å kommentere saken.

Om sin omstridte praksis har Nordfors tidligere uttalt til VG:

– Dette er en heksejakt. Jeg synes ikke det er det dugg skjønt å pirke folk i rumpen. Punktum. Jeg gjør dette for at folk skal bli bedre.

I 2006 fikk han en advarsel fra Statens helsetilsyn etter en rekke brudd med det de definerer som forsvarlig pasientbehandling.

Ifølge Helsetilsynet skal legen ha gitt påfallende mange pasienter tilbud om analmassasje. Han skal ha bedt pårørende etter et dødsfall om å fortelle svenskevitser for å lette på stemningen. I tillegg skal han ved en anledning ha brutt ut i latter og holdt seg for øynene da en kvinnelig pasient tok av seg på overkroppen.

Da svenske Aftonbladet konfronterte han med episodene kvitterte han med følgende replikk:

– Hvem er perfekt?

BAKVEIEN: Nordfors behandlet ryggpasienter gjennom konsultasjoner i rektum for å stille diagnose. Her viser han hvordan han setter sprøyten som bedøver spente muskler.

I 2015 mistet han autorisasjonen i Danmark, og vendte tilbake til Sverige, hvor han i 2018 igjen ble underlagt gransking. Denne gangen hadde en pasient varslet til IVO (Inspektionen för vård och omsorg) etter å ha blitt gitt ozonbehandling av blodet, ifølge Aftonbladet.

IVO gikk gjennom elleve journaler av pasienter som hadde blitt behandlet med ozon gjennom ulike kroppsåpninger, blant annet gjennom anus.

I 2019 sendte de en anmodning til helsemyndighetene om at legebevillingen hans burde inndras.

Coronaskeptiker

Den 6. mars 2021 marsjerte hundretalls av mennesker gjennom Stockholm, i protest mot etablissementet og coronarestriksjoner. Arrangørene bak denne massemønstringen var coronaskeptikerne i Frihet Sverige.

Organisasjonens leder var tilfeldigvis Mikael Nordfors. Han har også gitt opphav til kampsangen hvor refrenget lyder slik: «De prøver å lure oss med korrupte medier og folkehelsemyndighet, med giftige vaksiner, dårlige regninger og hjernedødt 5G».

I flere youtube-klipp og podkaster hevder han at det finnes legemidler og behandlingsmetoder mot corona som ikke tas i bruk av den etablerte legevitenskapen.

IVO reagerte på at legen bidrar til spredning av falsk informasjon under en pandemi.

Punktum

Mikael Nordfors hevdet selv at hans behandlingsmetoder har «positive effekter» og er vitenskapelig forankret.

Han har også oppgitt at han har gode referanser fra den antroposofiske Vidarklinikken og at 87,2 prosent av pasientene hans er fornøyd.

Denne klinikken ble avviklet i 2019.

Han har sagt at han ikke kommer til å arbeide i Sverige fremover, men ifølge det nettbaserte bookingsystemet for legetimer har han flere oppdrag i nærmeste fremtid.

Helsemyndighetene i Sverige har ved ett tidligere tilfelle avvist IVOs anmodning om å inndra autorisasjonen hans.

Denne gangen har de derimot etterkommet kravene i begjæringen. Dermed virker det som historien om «anal-legen» har fått sitt endelige punktum.