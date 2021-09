6. Januar: Demonstrantene i klinsj med politiet og sikkerhetsstyrker som prøver å forsvare barrikadene utenfor Capitol Hill. Seks politifolk venter disiplinærstraff for tjenestesvikt under opptøyene.

Seks politifolk risikerer straff etter Kongress-stormingen

Sakene dreier seg blant annet om upassende oppførsel, enkelte som ikke fulgte ordre og upassende bemerkninger.

Politiet på Capitol opplyste lørdag at det anbefales slik straff til seks politifolk for tjenestesvikt ifølge Politico.

Tiltakene kommer i kjølvannet av en intern etterforskning av 38 saker fra opptøyene 6. januar. Det ble ikke funnet at tjenestepersonene hadde begått noen lovbrudd.

Tre av de seks politifolkene, som holdes anonym av politiavdelingen, er merket for upassende oppførsel. De andre venter disiplinærstraff for å ikke følge ordre, upassende bemerkninger og for å gi uriktig informasjon.

Fem mennesker mistet livet under eller i etterkant av Kongress-stormingen, da tilhengere av Donald Trump tok seg inn i USAs nasjonalforsamling.

Én inntrenger ble skutt og drept av politiet, én politimann døde av skadene han fikk, og flere politifolk tok sine egne liv etter den dramatiske hendelsen.

KLATRET: Noen opprørere tok seg opp over veggen utenfor Kongressbygningen.

Flere av inntrengerne som brøt seg inn i Capitol-bygningen har i ettertid hevdet at enkelte politifolk ga dem tillatelse til å innta bygningen, og i noen tilfeller til og med oppfordret dem.

Det er uklart enda om rapporten fra den interne granskingen vil underbygge disse påstandene.

Den mest omtalte politisaken fra denne dagen dreier seg om politibetjent Michael Byrd, som utløste et skudd som tok livet av demonstranten Ashli Babbitt. Byrd har nylig blitt frifunnet for denne episoden.

Opprørere som har inntatt Kongressen ulovlig i forkant av offentliggjøring av resultatene fra presidentvalget.

Under stormingen av kongressbygningen responderte over 1000 politifolk. I stor grad har de som forsvarte kongressbygningen høstet gode tilbakemeldinger for innsatsen sin 6. januar.

Men enkelte politikere fra Demokratene har påpekt at det finnes videoer av politifolk som åpner sperringene utenfor Capitol, og bilder av en politimann som tar selfie med demonstrantene.

Det er uklart om disse handlingene inngår i de sakene som politiet på Capitol beskrev på lørdag.