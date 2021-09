KRITISK: Lederskribent i den danske avisen Information er sjokkert over nivået i den norske klimadebatten.

Dansk avis med klimastikk til Norge: − Våre danske venner har helt rett

Den danske avisen Information brukte hele første siden på en oppfordring til Norge og den nye regjeringen. «Kjære Norge: Hvis ikke dere med 12.000 oljemilliarder kan gjennomføre et raskt grønt skifte, så kan ingen»

Av Harald Berg Sævereid

Publisert: Nå nettopp

– Jeg oppfatter ikke dette som noen kritikk, men som en oppfordring som er helt «spot on». Norge har mulighetene til å foreta et raskt grønt skifte og vi har kunnskapen til å klare det. I så måte har våre danske venner helt rett. Og det er det grønne skiftet vi nå skal gjennomføre. Norge har lenge vært i front med alternativer til fossil energi, sier Espen Barth Eide, klimapolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

«Ved valget til Stortinget mandag havde Norge chancen for at tage et stort ansvar på sine brede skuldre og vise olieproducerende lande verden over, at det er muligt at skifte kurs i tide. Men sådan gik det ikke. Det er en vanskelig opgave, men kjære Jonas Gahr Støre, du har en forpligtelse til at gå forrest i klimakampen», skriver lederskribent Martine Amalie Krogh.

KLIMA-KOMPISER: Påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre og miljø-og klimatalsperson i AP, Espen Bart Eide lover storsatsning på miljø-og klimatiltak de neste fire årene.

– Hele verden, med land i Europa i spissen har endelig tatt inn over seg hvor alvorlig situasjonen er. I Arbeiderpartiets partiprogram forplikter vi oss nå å gjennomføre en energiomstilling hvor vi erstatter fossil- med alternativ energi, økonomien gjøres mer sirkulær og så skal vi sørge for å verne og ivareta naturen, sier Espen Barth Eide.

Lederskribent i Informasjon Martine Amalie Krogh, sier til VG at hun er gledelig overrasket over at en så viktig politiker i Norge som Espen Barth Eide, er enig i hennes betraktninger om norsk klimapolitikk.

– Men jeg må få lov til å si at jeg, etter et opphold i Stavanger forut for Stortingsvalget, ble sjokkert over nivået i i norsk klimadebatt. Det virker som om det er en manglende forståelse for hvor hurtig omstillingen vekk fra olje og gass er nødt til å gå, sier den danske journalisten,

– Deler av miljøbevegelsen i Norge vil ha en sluttdato for oljeproduksjon, helst umiddelbart. Er det noe som kan la seg gjøre syns du, sett fra København?

– Jeg forstår bekymringen mange nordmann har, spesielt de mennesker som har sitt arbeid i oljenæringen. Disse må man gjør alt man kan for å hjelpe. Men vi må erkjenne at klimautviklingen går raskt i feil retning. Jeg forstår også at en utfasing tar tid, og sette en sluttdato. Selv om det kan komme til å koste velstand. men det er nødvendig å stoppe oljeproduksjonen så hurtig som mulig, selv om det kan komme til å koste velstand, sier Informations lederskribent Martine Amalie Krogh.

Preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit, mener norske sentrale norske politikerer har talt med to tunger i klimadebatten. – Våre danske venners oppfordring til Jonas Gahr Støre og den nye norske regjeringen er helt på sin plass, sier Fykse Tveit.

Biskop Olav Fykse Tveit, preses i Den norske kirke og tidligere leder for Kirkenes verdensråd, har i lang tid opplevd at det er en internasjonal undring over det som oppfattes som Norges dobbelt-standard.

– Det er lenge siden The New York Times skrev om det, senere ble det et tema hos mange seriøse internasjonale medier. Det ble pekt på som et paradoks at norske politiske myndigheter på den ene siden stilte seg i bresjen for klimatiltak og hadde store ambisjoner for å få ned CO2-utslipp, samtidig som vi fortsatte med en storstilt oljeproduksjon og også drev oljeleting i sårbare områder, sier Fykse Tveit.

Preses i Den norske kirke sier at han flere ganger har tatt opp dette i sine prekener. - Jeg håper den nye regjeringen koordinerer og planlegger tiltak som er mer i samsvar med det ansvaret som Norge har for å bidra til et klimaskifte, sier biskopen.

Han mener Oljefondets rolle er viktig i denne sammenheng.

– Våre danske venners oppfordring til Jonas Gahr Støre og den nye norske regjeringen er helt på sin plass. Vi forvalter enorme økonomiske ressurser og Oljefondet har tilsvarende muskler til å sette klimakrav til selskap som vi investerer i. Norge må kunne svare på spørsmålene som stilles fra seriøse internasjonale aktører, sier Olav Fykse Tveit.