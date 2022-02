MURER: Et maleri viser Yasser Arafat på en israelsk barriere på Vestbredden. FOTO: THOMAS NILSSON/VG

Palestinere om Apartheid-rapport: − Bør få oss alle til å våkne

KAIRO/GAZA (VG) Denne uken kom Amnesty Internationals omfattende rapport om Israels behandling av palestinerne. VG har snakket med palestinerne selv om betydningen av rapportens kontroversielle apartheid-konklusjon.

Av Amund Bakke Foss og Sami Abu Salem

Den tradisjonsrike menneskerettsorganisasjonen Amnesty International la denne uken fram en omfattende rapport om den israelske statens behandling av palestinere på Vestbredden, i Gaza og inne i Israel.

Organisasjonen har brukt fire år på å ferdigstille rapporten, i samarbeid med akademikere, historikere og juridiske eksperter, og med feltarbeid fra Israel og de palestinske områdene.

Amnesty mener å ha svært gjennomarbeidede bevis for deres konklusjon: Nemlig at staten Israel systematisk diskriminerer palestinerne på en måte som kan kalles apartheid.

Ordet apartheid er brukt av andre organisasjoner tidligere, men aldri fra Amnestys side – før nå.

Apartheid var opprinnelig navnet på den ideologien og det rasediskriminerende lovverket og politikken som regjeringen i Sør-Afrika benyttet for å forsvare det hvite herredømmet i landet fra 1948 og fram til 1994.

– Behandles som underlegne

På pressekonferansen tirsdag sa organisasjonens generalsekretær Agnès Callamard:

– Palestinerne behandles som en underlegen etnisk gruppe og blir systematisk fratatt sine rettigheter.

Amnesty mener palestinerne behandles på en måte som åpenbart oppfyller kriteriene for apartheid. Ifølge rapporten har den undertrykkende politikken røtter tilbake til situasjonen som oppsto ved opprettelsen av Israel i 1948.

Helt siden da har Israel angivelig ført en politikk som er til fordel for jødiske israelere, mens palestinernes rettigheter er blitt begrenset, mener de.

Videre heter det behandlingen ikke bare går utover palestinerne i de okkuperte områdene, men også Israels egne arabiske borgere utsettes for apartheid, mener organisasjonen.

Info Fakta om Israels okkupasjon * Under seksdagerskrigen i 1967 okkuperte Israel Sinaihalvøya og Gazastripen fra Egypt, Øst-Jerusalem og Vestbredden fra Jordan og Golanhøydene fra Syria. * I 1979 inngikk Israel en fredsavtale med Egypt og trakk seg ut av Sinaihalvøya. * Som et resultat av Oslo-avtalen i 1993 fikk palestinerne politisk og sikkerhetsmessig kontroll over 18 prosent av Vestbredden. Israelske styrker opererer likevel jevnlig i disse områdene og bestemmer hvem som slipper inn og ut. * På 22 prosent av Vestbredden deler de palestinske selvstyremyndighetene og Israel sikkerhetsansvaret, mens Israel har full militær kontroll i det resterende området. * Israel kontrollerer også i stor grad vannressursene og infrastrukturen på Vestbredden. * I 2005 trakk Israel sine styrker ut av Gazastripen og avviklet bosetningene som var etablert der. Området har siden vært beleiret, og Israel kontrollerer fortsatt luftrommet og kysten utenfor. * FNs sikkerhetsråd har i gjentatte resolusjoner slått fast at Israels okkupasjon er ulovlig og krever full tilbaketrekning. * Israel har aldri etterlevd FN-resolusjonene og har takket være USAs veto i Sikkerhetsrådet unngått straffetiltak. Kilde: NTB Vis mer

SÅ MYE TAP: Nayef Al-Madhoun (49) har liten tro på at noe vil endre seg for palestinere som ham.

Broren drept: – Lite vil endres

VG sendte denne uken ut avisens frilansjournalist i Gaza, for å snakke med folk om rapporten. Vi ville vite om folk mener konklusjonene egentlig har noen betydning for deres liv og hverdag?

Grønnsakhandler Nayef Al-Madhoun (49) mistet sin forretning i et israelsk luftangrep den 13. november 2018. Ifølge ham tapte han store verdier som han aldri har blitt kompensert for.

I mai 2021 drepte det israelske militæret hans bror og hans svigerinne, da et luftangrep traff brorens hjem.

– Jeg bryr meg ikke noe om den politiske effekten av rapporten, fordi jeg tror lite vil endres på bakken her, sier han.

Al-Madhoun spør deretter retorisk VG om rapporten vil gi noe rettferdighet til dem og straffe «de kriminelle».

– Hvis en slik rapport kunne hjulet oss med å åpne grensene, stoppe israelsk aggresjon og beleiring, så ville jeg blitt glad. Hvis ikke er det nytteløst, sier han videre.

– Politikk er sterkere enn moral

En annen VG møter, Raed Abu Rukba (53), sier han liker Amnesty-rapporten, men for han er det mye viktigere å finne en jobb.

– Rapporten kommer ikke med noe nytt. Det er kjent at Israel er et rasistisk land og en apartheidstat. Det er likt som Sør-Afrika før, men landet avviklet sitt system. Skal denne rapporten avvikle okkupasjonen? Selvfølgelig ikke. Vi må ende okkupasjonen og da kan jeg finne meg en jobb, sier han.

Fatima Ashour (40), som er utdannet jurist, ønsker rapporten velkommen og er fornøyd med dens innhold, men er også frustrert. Hun sier den moralsk og teoretisk er viktig, men at den ikke vil bety noe.

– Politikk er sterkere en jus og moral. Den internasjonale straffedomsstolen i Haag er sterkere enn Amnesty, og selv de kan ikke gjøre noe, sier hun.

Aktivist: – Bør ikke overraske noen

Den fremtredende aktivisten og skribenten Majed Abusalama, som også er fra Gaza, men som nå befinner seg i Berlin, sier til VG at Amnestys rapport er viktig.

– Det er selvfølgelig av betydning at en «hvit» og vestlig organisasjon som Amnesty kommer med nok et dokument, som blant annet fører til at bevegelsene som jobber for palestinsk frigjøring i Norge og andre steder kan oppleve økt støtte for saken, sier han.

Abusalama mener rapporten er et viktig steg i form av at den bygger et grunnlag for å nå ut til folk, og for å fortelle om konklusjonene fra fire ulike menneskerettighetsrapporter som tydelig forteller om «kriminell apartheid».

Abusalama mener at konklusjonen ikke bør overraske noen.

– Rapporten bør få oss alle til å våkne til ansvaret om å avvikle dette apartheidsystemet på samme måte som verden klarte å avvikle apartheid i Sør-Afrika. Dette er den fjerde rapporten som definerer Israel som en apartheidstat, sier han.

Etter rapporten kom denne uken er Abusalama likevel ikke utelukkende positiv.

Han er oppgitt over at Amnesty International først nå våkner og bruker begrepet, og slik han ser det forsøker å redde organisasjonens legitimitet og renomme som en organisasjon som «skal beskytte menneskerettigheter og stå opp mot brudd på folkeretten».

– Amnesty har sviktet palestinerne en rekke ganger ved å være de siste som snakker. Og de har sviktet oss ved å ikke utfordre legitimiteten til Israels nybyggerkolonialisme i flere tiår, sier han.

Abusalama er opprørt over hans families, og så mange andre palestineres, situasjon:

– Jeg er opprørt over at mine foreldre i Gaza har gjennomlevd tre massakre i gettoene i Gaza, flere invasjoner og hundrevis av luftangrep. Familien vår er spredd i ulike land som flyktninger, som et resultat av Israels apartheid, mens vi leter etter menneskelig liv som ser normalt ut, sier han.

Israelske myndigheter: – Antisemittisk

Myndighetene i Israel avviser beskyldningene i rapporten om apartheid. Utenriksminister Yair Lapid mener Amnesty International «siterer løgner som spres av terroristorganisasjoner».

– Israel er et demokrati som gir alle sine innbyggere like rettigheter, uavhengig av religion eller etnisitet, heter det i en kommentar NTB har fått fra Israels ambassade i Oslo.

Israel mener videre at rapporten er antisemittisk.

– Amnestys rapport er dobbeltmoralsk og benytter seg av demonisering for å delegitimere Israel. Dette er antisemittisme, og det er en fornektelse av staten Israels rett til å eksistere, heter det i uttalelsen.