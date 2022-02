HENTET HJEM: Her hentes en norsk IS-kvinne og hennes to barn hjem til Norge i januar 2020.

Ber om advokathjelp til barn av IS-kvinner

Redd Barna mener den norske staten må betale for advokater som kan representere interessene til barna til norske IS-kvinner.

Av Nilas Johnsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi ber Utenriksdepartementet om å utnevne advokat for disse barna. Vi mener de har rett til juridisk bistand, og at den retten ikke ivaretas, sier kommunikasjonsdirektør i Redd Barna Norge, Gunvor Knag Fylkesnes til VG.

– Hvem skal betale for disse advokatene, og hva skal de bistå med?

– Staten må dekke utgiftene. Advokatene kan kartlegge barnas situasjon i syriske leirer, og utrede deres rettigheter og krav etter barnekonvensjonen. De vil ha en svært viktig rolle i å stå på for at kurdiske og norske myndighetene ivaretar disse barnas rettigheter, sier Redd Barna-toppen.

Hun sammenligner med situasjonen for Kongo-fangen Joshua French, som fikk omfattende juridisk bistand fra Norge gjennom flere år.

Organisasjonen har tatt saken opp med UD i et brev, der det blant annet står:

«Det er blitt grundig dokumenter at de barna som nå lever i interneringsleirene ikke får oppfylt sine rettigheter etter barnekonvensjonen. Etter både den norske straffeprosessloven og rettshjelpsloven er det mulighet å gi fri rettshjelp til norske barn også i utlandet».

Redd Barna skriver videre at selv om det er Statsforvalteren som formelt oppnevner advokater for norske barn i utlandet, så bør det gå gjennom UD, siden de norske mødrene har bedt om bistand fra konsulærseksjonen i UD.

Minst ett utenlandsk barn skal være skutt og drept av sikkerhetsvakter i al-Hol-leiren nordøst i Syria under opptøyer mandag. De norske barna og deres mødre holdes i leiren al-Roj.

Roj-leiren anses som litt tryggere, men også der har det pågått en forverring av forholdene de siste månedene, har kurdiske selvstyremyndigheter advart.

FIRE KVINNER: Øverst til venstre den yngste av kvinnene fra Bærum kjent som «To søstre», hun har ett barn; øverst til høyre en etnisk norsk konvertitt, som ikke har barn; nederst til venstre Aisha Shezadi, som har ett barn; nederst til høyre den eldste av «To søstre», som har to barn.

Barn treffer mødrene i fengsel

– Forholdene i leirene der minst fire norske barn holdes er svært dårlige. Gitt at Norge har et sete i Sikkerhetsrådet i FN der de jobber for å beskytte barn i krig, er det uforståelig at det ikke gjøres mer for norske barn i syriske interneringsleirer, sier Fylkesnes.

– Disse barna straffes og holdes i praksis fengslet grunnet foreldrenes handlinger, utdyper hun.

VG har bedt UD om en kommentar til Redd Barnas ønske, men har fått til svar at de ikke kan svare VG før de svarer Redd Barna.

For ordens skyld: Brevet fra Redd Barna til UD ble sendt elektronisk den 10. januar.

To av de fire gjenværende norske IS-kvinnene har bedt om såkalt «konsulær bistand» fra norsk UD, men de er foreløpig ikke blitt kontaktet direkte, etter det VG er kjent med.

Har bedt om hjemhenting

I snart tre år har minst fire norske IS-kvinner, og fire norske barn, blitt holdt internert i leirer med svært høy dødelighet i Syria.

De kurdiske selvstyremyndighetene har gjentatte ganger bedt norske myndigheter om å hente sine statsborgere, men regjeringen har sagt at det ikke er aktuelt på nåværende tidspunkt.

De kurdiske selvstyremyndighetene har vedtatt at utenlandske IS-kvinner skal utvises, men vedgår at det ikke kan skje uten en avtale med Norge.

Forholdene for barna, og muligheten til å straffeforfølge kvinnene i Norge, brukes som argument for å hente IS-kvinnene og deres barn hjem.

HENTES HJEM: Dette barnet er nå hentet ut fra Syria i en hemmelig operasjon, og er på vei mot Norge.

Hentet hjem foreldreløse barn

I november i fjor ble det kjent at det norske Forsvaret og UD hentet ut et foreldreløst barn fra en IS-leir. Barnet, som er under skolealder, var datteren til en norsk IS-kriger, og hadde dermed krav på norsk statsborgerskap.

Det var den tredje repatrieringen som norsk UD har gjennomført fra leirene i de kurdiskkontrollerte områdene i Syria.

Den 3. juni 2019 kunne VG skrive at en delegasjon fra Utenriksdepartementet var på plass i Syria, og fikk overlevert de fem barna til en savnet norsk IS-kvinne.

Senere samme dag kom bekreftelsen på at den foreldreløse barneflokken var blitt fløyet ut via Irak.

VG fikk bekreftet fra Forsvaret at de hadde deltatt i operasjonen, som også var underlagt streng hemmelighet. Den gangen ble barna hentet med et fly, som fløy tur-retur fra Erbil i Nord-Irak til Qamishli i Nord-Syria.

FORSVARET: Her henter personell fra det norske forsvaret hjem et norsk, foreldreløst barn i juni 2019.

IS-kvinne med antatt sykt barn

Den 14. januar 2020 fikk VG første bekreftelse fra UD på at en norsk IS-kvinne ble hentet hjem med to små barn, der det ene barnet var sykt.

I et eksklusivt intervju med VG kunne daværende utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) fortelle at man hadde jobbet med hjemhentingen i flere måneder, og at de kompliserte forhandlingene rundt returen hadde begynt allerede mens regjeringen fortsatt sa utad at det ikke var aktuelt å hente voksne IS-kvinner hjem.

Saken var svært omstridt, og Frp gikk raskt ut og tok dissens i regjering. Men kort tid etter valgte partiet å bryte regjeringssamarbeidet, til tross for at Frp-toppene hadde vært informert om hjemhentingen lang tid i forkant.

Kvinnen er senere dømt til tre og et halvt års fengsel for terrordeltagelse, men har anket dommen.

Ankesaken begynte i lagmannsretten tirsdag morgen, og kvinnen erklærte seg ikke skyldig.

PS: De to norsk-somaliske kvinnene fra Bærum, kjent fra boken «To søstre», er fortsatt holdt midlertidig i et fengsel, etter å ha blitt beskyldt for å ha deltatt i protester. Etter det VG kjenner til oppholder deres til sammen tre barn seg i et rehabiliteringssenter på dagtid, men får besøke sin mødre og overnatte sammen med dem i fengselet.