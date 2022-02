STORT BORD: De to mektige presidentene møttes ved et svært langt bord for å diskutere situasjonen i Ukraina mandag kveld.

Derfor nektet Macron coronatest hos Putin: Fryktet DNA-tyveri

Først stusset verden på lengden på bordet da Putin og Macron møttes. Så forklarte russerne at avstanden skyldtes at franskmannen nektet PCR-test. Nå gir franske kilder en forklaring på hvorfor.

Av Nilas Johnsen

Publisert: Nå nettopp

To kilder fra Macrons følge sier ifølge Reuters at Frankrikes president Emmanuel Macron nektet å ta testen for å unngå at Russland skulle få tak i hans DNA.

– Vi visste veldig godt at det betydde at det ikke ble noe håndtrykk og at man satt ved det lange bordet. Men vi kunne ikke akseptere at de fikk tak i presidentens DNA, sier en kilde til nyhetsbyrået, for å forklare frykten for å la russiske leger legge hånd på det franske statsoverhodet.

Franske kilder understreker at Macron tok PCR-test før han dro fra Frankrike, og en hurtigtest fra sine egne leger etter ankomst i Moskva.

– Vi visste fra russisk side at Putin skulle beskyttes i en «helseboble», sier en fransk kilde, som legger til at også Frankrikes president har et helseteam, som altså mente en russisk test var for risikabel.

LANGT FRA HVERANDRE: Frankrikes president Emmanuel Macron og Russlands president Vladimir Putin under pressekonferansen i Moskva.

Russland bekrefter meldingene om at Macron ble holdt på avstand fra Vladimir Putin fordi han nektet å ta en russisk PCR-test.

Kremls talsperson Dmitrij Peskov sier ifølge Interfax at han har forståelse for Frankrikes posisjon, men legger til at russerne måtte ta forholdsregler for å beskytte sin egen president.

Macron ble gitt valget mellom å godta å bli testet av russiske myndigheter og få muligheten til å være tett på Putin, eller takke nei og heller måtte overholde strengere sosial distansering.

De to lederne endte med å sitte ved hver sin ende av et seks meter langt bord. Ofte kan man se Putin snakke med gjestene sine direkte, gjerne sittende tett foran peisen på representasjonskontoret, med håndhilsing og så videre.

– Dette er fordi noen ledere følger sine egne regler og ikke vil samarbeide med verten når det gjelder utveksling av tester. Vi møter dette med forståelse, dette er normal praksis i verden, men det fører også til at våre strenge tiltak trer inn for å beskytte både vår presidents helse og våre gjesters helse samtidig. Da bruker vi større avstand, sier Peskov ifølge Interfax.

LITE BORD: Om de holder meteren er ikke godt å si for sikkert, men Kasakhstans president Kassym-Jomart Tokajev slapp i hvert fall tettere på Putin enn Macron.

PS: På torsdag, tre dager etter at Macron og Putin møttes, tok den russiske presidenten imot Kasakhstans president Kassym-Jomart Tokajev. De to håndhilste og satt tett på hverandre rundt et lite stuebord.