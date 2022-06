PRESIDENTER: Kassym-Jomart Tokajev går bak Vladimir Putin under det økonomiske forumet i St. Petersburg sist uke.

Han ydmyket Putin ansikt-til-ansikt

Nå opplever Vladimir Putin (69) motbør også fra sine nærmeste «venner». Den russiske presidenten ble direkte ydmyket av sin kollega fra Kasakhstan.

Det skjedde under det økonomiske forumet i St. Petersburg, der Putin fredag holdt tale.

Kassym-Jomart Tokajev (69) er president i Kasakhstan, som har vært en av Russlands nærmeste allierte i hele Putin-perioden.

Men Kasakhstans president regelrett ydmyket Putin i St. Petersburg.

På spørsmål fra Putins «propagandaminister» Margarita Simonjan, i en debatt der både Putin og Tokajev deltok, brukte Kasakhstans president dette ordet om de to opprørsrepublikkene i Donbas:

– Kvasi-stater!

Tokajev snakket altså om de to såkalte «folkerepublikkene» Donetsk og Luhansk. Putin la grunnlaget for invasjonen i Ukraina da han noen dager tidligere anerkjente Donetsk og Luhansk som uavhengige stater.

Etter at invasjonen var i gang, sa Putin at de skulle frigjøre russerne i disse to områdene. For tiden foregår det harde kamper mellom ukrainske og russiske styrker i dette området.

– Totalt kaos

– Hvis alle nasjoner som ønsket frigjøring, fikk det, så ville det være 500–600 land i stedet for de 193 som nå er medlem i FN – det vil bli totalt kaos. Og vi vil holde på det prinsippet på kvasi-stater, som – etter vår mening – Luhansk og Donetsk er, sa Kasakhstans president på scenen.

Vladimir Putin ble ikke uventet stiv i masken der han satt rett ved presidentkollegaen – men Simonjan takket ham «for et åpenhjertig svar».

Tokajev sa at det også var uaktuelt å anerkjenne for eksempel Taiwan, Kosovo, Abkhasia og Sør-Ossetia.

Dagen etter uttalelsen til Tokajev var plutselig Kasakhstans oljeeksport gjennom den russiske byen Novorossijsk sterkt begrenset, melder theins.ru.

Den offisielle årsaken er at havnemyndighetene må rydde vekk miner fra den andre verdenskrig – som de uventet har funnet, skriver Kommersant.

Æresbevisning?

Mandag svarte Kasakhstan ved å blokkere 1700 jernbanevogner med russisk kull, melder Kyiv Post.

Rykter har dukket opp om at Tokajev hadde sagt nei takk til å motta den russisk orden - oppkalt etter Aleksandr Nevskij. Putins talsperson Dmitrij Peskov har uttalt at en slik æresbevisning ikke var planlagt, men Tokayevs kontor har så bekreftet avslaget.

Russland og Kasakhstan har sterke bånd, blant annet gjennom Den eurasiske økonomiske union, en økonomisk union mellom Russland, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan og Armenia.

Sammenstøtet mellom de to presidentene kommer mindre enn et halvt år etter at Russland sendte såkalte fredsbevarende soldater til Kasakhstan for å få orden etter de store demonstrasjonene der. Russland sendte soldater på vegne av Den kollektive sikkerhetspakten (CSTO), en gruppering av seks tidligere sovjetstater, etter forespørsel fra Tokajev.

Den kasakhstanske presidentens uttalelser i St. Petersburg har blitt kommentert av «kvasi-statene» selv:

– Han har rett til å mene det, men han kan ikke lukke øynene for virkeligheten og gjemme fra den skiftende verdensorden, sier Vladislav Deinego, Donetsks «utenriksminister» ifølge theins.ru.

Donetsks øverste leder, Denis Pusjilin, reagerer ved å si at «vi kommer til å overleve».

Den russiske politikeren Konstantin Zatulin, som særlig jobber med forholdet til Russlands nærmeste naboer, truet Kasakhstan med tiltak «som for Ukraina».

– Det faktum at Kasakhstan ikke anerkjente og ikke anerkjenner (Donetsk og Luhansk) var tydelig selv uten denne uttalelsen fra Tokajev. Men det Tokayev sa om dette i nærvær av president Putin ser ut til å være ærlig, offentlig, men etter min mening var det feil, sier Zatulin.

– Jeg er ikke i tvil om at våre allierte forstår sine forpliktelser, mener Zatulin - og mener at Kasakhstans president i det minste kunne hatt vett til å tie om hva han mente.

Han la også inn en liten trussel om at Kasakhstan befinner seg i samme situasjon som Ukraina:

– De vet bare altfor godt at en rekke regioner har overveiende russisk befolkning, og har lite å gjøre med det som kalles Kasakhstan.

Partisekretær Andrej Turtsjak i Putin-partiet Forente Russland har siden bedt Zatulin om å «holde meningene sine for seg selv».