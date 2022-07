«FIST BUMP»: USAs president Joe Biden møtte Saudi-Arabias mektige kronprins Mohammed bin Salman i Jeddah fredag. Der fikk han en såkalt «fist bump», eller knokehilsen, av prinsen.

Biden tok opp Khashoggi-drapet med saudiarabisk kronprins

USAs president Joe Biden er på besøk i Saudi-Arabia fredag. Biden sier han var krystallklar på sin oppfatning om drapet på journalisten Jamal Khashoggi.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Biden ankom palasset i Jeddah fredag og ble møtt av en smilende kronprins og en knokehilsen.

Biden tok opp temaet rundt drapet på journalisten Jamal Khashoggi med den saudiarabiske kronprinsen Mohammed Bin Salman, kjent som MBS, under samtaler fredag. Det sier Biden selv under en tale etter samtalene.

– Jeg gjorde det klart at saken er av vital viktighet for meg og USA, sier Biden.

Utenriksdepartementet i Saudi-Arabia bekrefter at de to snakket om drapet, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Biden fortalte kronprinsen at hans oppfatning var at kronprinsen var personlig ansvarlig for drapet på Khashoggi i Istanbul i 2018. MBS på sin side står fast på at han ikke var personlig ansvarlig på drapet.

En saudiarabisk dødsskvadron lokket regimekritikeren og Washington Post-skribenten inn på landets konsulat i Istanbul, for deretter å drepe og partere ham.

Amerikansk etterretning konkluderte med at ordren ble gitt av Saudi-Arabias mektige kronprins, som er landets reelle leder.

Biden har tidligere lovet at de som sto bak drapet på Khashoggi, skal stilles til ansvar. Han har også nektet å ha kontakt med kronprinsen.

Samtalen dreide seg om sikkerhet og økonomi i tillegg til menneskerettigheter. Partene har gjort betydelig fremgang på flere punkter, ifølge Biden.

De to landene skal samarbeide om et initiativ knyttet til ren energi.

Samtidig jobbes det for å øke oljeproduksjonen

Biden håper at samtalene kan føre til en bredere normalisering av relasjonen mellom landene.