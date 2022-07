SPARKET: Ivan Bakanov har blitt sagt opp. Han var sjefen for sikkerhetstjenesten.

Ukrainas president sparker riksadvokaten og sjefen for sikkerhetstjenesten

President Volodymyr Zelenskyj sier opp sjefen for sikkerhetstjenesten og riksadvokaten, melder presidentkontoret på sine nettsider.

Sjefen for sikkerhetstjenesten, Ivan Bakanov, og riksadvokat Iryna Venediktova har blitt sagt opp. Det skriver Ukrainas presidentkontor på sine nettsider søndag kveld.

Oleksij Simonenka tar over som riksadvokat. Det er ikke kjent hvem som tar over som sjef for Ukrainas sikkerhetstjeneste (SBU).

Mer enn 60 tjenestepersoner fra Riksadvokatens kontor og statens sikkerhetstjeneste, jobber mot Ukraina i okkupert område, skriver presidenten på sin Telegram-kanal søndag kveld.

Ivan Bakanov har tidligere blitt omtalt som en mangeårig venn av Zelenskyj, og var en av dem som sto bak presidents valgkampanje.

I juni omtalte Politico at Bakanov hadde havnet i ugunst hos Zelenskyj etter en rekke feil og tapet av Kherson. Byen Kherson ligger sør i Ukraina langs Svartehavet, og regnes som strategisk viktig.