ERFAREN: Flyinstruktør Bart van Pelt har et langt livs erfaring i luften.

Ingen øyenvitner til flystyrten i Nederland: − Skjer svært sjelden

ROTTERDAM (VG) Bart van Pelt (77) undrer seg over at ingen så småflyet som styrtet i kanalen: – Det er svært spesielt, sier den erfarne piloten.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Far og sønn fra Bergen er savnet etter at det lille sportsflyet deres søndag gikk ned i havnen vest for Rotterdam. Flykroppen er ikke lokalisert.

– Jeg har fløyet kommersielt i over 50 år og aldri hørt om noen som krasjlander i vannet uten at noen vet om det, sier Bart van Pelt til VG.

Ulykken har vært det store samtaleemnet i flyklubben i Rotterdam – Nederlands største, med 27 instruktører, syv fly og over 300 medlemmer.

Blant instruktørene er van Pelt, som VG møter i klubblokalene på flyplassen. Veteranen trekker frem kartet over luftrommet, peker og forklarer.

SISTE BILDE: Flyet som styrtet i Nederland fotografert på Flesland før avreise søndag.

Far og sønn fløy en Dyn'Aéro MCR01 – et lett, lite sportsfly med en marsjfart på 250 km/t.

Toseteren tok av fra Bergen lufthavn søndag morgen og fylte drivstoff nord i Tyskland. Det kom inn i nederlandsk luftrom klokken 16.45.

Lokale medier har rapportert at den norske flygeren hadde en kort samtale med tårnet i Groningen. Senere var han i kontakt med den militære lufttrafikktjenesten.

Så blir det stille.

– Det er grunn til å tro at de fulgte kystlinjen. Det er ikke raskeste veien til målet sør for Paris, men en grei rute når du ligger i lav høyde, omkring 1500 fot, sier van Pelt.

Flyet holdt seg utenfor kontrollsonene til lufttrafikktjenesten i Amsterdam og Rotterdam.

– Da ble han heller ikke tildelt en transponderkode, slik at flyet kunne identifiseres underveis og flygelederne oppdage at det plutselig forsvant fra radaren, sier van Pelt.

LETING: Søket pågår der Calandkanalen vest for Amsterdam munner ut i Nordsjøen.

Ingen så flyet gå ned i Calandkanalen vest for Rotterdam, der havnen Europoort møter Nordsjøen. Hverken øyenvitner på land eller på skipene som tett trafikkerer vannveien.

Ingen vet når flystyrten skjedde, i et avsidesliggende og folketomt havneområde preget av raffinerier og inngjerdede industrianlegg, containere, vindturbiner og kraner.

Ulykken ble først oppdaget da en patruljebåt fra havnevesenet omkring klokken 18.50 oppdaget oljesøl og deler av en flyvinge som fløt i vannet, med flyets registreringskode.

– Slikt skjer svært sjelden. Det er uventet, tragisk og veldig trist, sier van Pelt.

Etter at håpet om å finne overlevende var ute søndag kveld, har politiet ledet søket med fjernstyrt undervannsfarkost og sonar i det store havneområdet.

Flykroppen er ikke lokalisert, etter tre døgns leting. Kanalen er dyp, strømmene sterke og trafikken stor ved utløpet av den brede kanalen.

TRAGISK: Bart van Pelt sier flyulykken er en trist hendelse.

Politiet gjenopptok letingen klokken 06 torsdag morgen, men har så langt ingenting nytt å melde.

– Hvordan har det seg at ingen så eller hørte noen ting?

– Dårlig vær og øde område, skriver talskvinne for nederlandsk politi Therese Ariaans til VG i en tekstmelding torsdag morgen.

Ariaans sier mangelen på øyenvitner gjør søket desto vanskeligere for politiet.

– Vi håper selvfølgelig å finne vraket og ofrene snart slik at vi kan gi familiene svar, sier hun.