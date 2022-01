KVELD I NEW YORK: Jonas Gahr Støre møtte norsk presse etter et møte med New Yorks nye borgermester Erik Adams.

Støre åpner for Ukraina-konflikten i FNs sikkerhetsråd

NEW YORK (VG) Russland-Ukraina konflikten kan komme til FNs sikkerhetsråd mens Norge har formannskapet, altså innen en uke. Det bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) overfor VG sent mandag kveld.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er ikke umulig. Det er diskusjoner, forstår jeg, mellom noen av medlemslandene om temaet bør løftes, sier Støre etter et møte med New Yorks nyvalgte borgermester Eric Adams mandag kveld.

- Det er ikke noe Norge har tatt initiativ til i dag, men her er dette en utvikling som går fra dag til dag, og vi har formannskapet inn i neste uke. Så hvis det går i den retning, så vil vi gjøre jobben, sier statsministeren.

Han skal selv lede møter i FNs sikkerhetsråd tirsdag og onsdag, før han reiser videre til Washington.

les også Støre om russisk angrep på Ukraina: – Ikke usannsynlig

Toppmøte om krisen

Etter et videomøte mandag kveld mellom USAs president Joe Biden, flere europeiske ledere og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, kom de sammen ut med en uttalelse om at det vil vil koste Russland dyrt dersom landet skulle angripe Ukraina.

Russland nekter fortsatt for at det er aktuelt å invadere nabolandet.

– Vi er enige om at enhver videre aggresjon fra Russland mot Ukraina vil ha en alvorlig pris, skriver Stoltenberg på Twitter etter møtet.

Russland overtar klubba

1. februar er det Russlands tur til å lede Sikkerhetsrådet den neste måneden.

- Hva tenker du om at neste formanns-land i Sikkerhetsrådet, som skal agere på konflikter, eventuelt skulle starte en militær aksjon mot et naboland?

- Det å bruke militær makt og invadere et annet land, vil i seg selv være et grovt brudd på FN-pakten. Jeg nøyer meg med å si det, at det er et brudd, uansett hvem som gjør det. Men det å ha formannskapet gir en posisjon som burde trekke i retning av å bruke hele FN-pakten til å løse konflikter, og ikke skape dem, sier Støre.

Kan bli februar-tema

Diplomater i New York sier at Russland skal ha luftet muligheten for at de tar opp situasjonen i Ukraina, i lys av Russlands syn at Ukraina har brutt Minsk-avtalen - avtalen fra 2015 som skulle ta ned konflikten i de to russisk-dominerte republikkene Donetsk og Lugansk.

– Minsk-avtalen er ikke forankret i FN, og heller ikke i Sikkerhetsrådet. Men rådet har vist at det er en del ting de ikke klarer til å bli enige om, fordi det blir blokkert, sier Støre.

President Joe Biden har forsikret om at det er full enighet blant vestlige ledere om hvordan man stiller seg til konflikten. Mandag hadde han et nesten halvannen time langt møte med NATO- leder Jens Stoltenberg og andre vestlige ledere. Han uttalte ifølge AFP at 8500 amerikanske soldater står klare for å bistå NATO.

Den tyske forbundskansleren Olf Scholz sa i møtet at det er opp til Russland å bidra til deeskalering av konflikten.