VORSPIEL: Rasmus tapper øl for stamgjestene på Cafe Intime i Frederiksberg i København.

København fester kvelden før Danmark gjenåpner: − Vi nyter det

KØBENHAVN (VG) Barer og vertshus tyvstarter gjenåpningen i Danmark: – Det er dejligt, sier Pernille Dahlstrøm på Cafe Intime, mens klokken tikker mot midnatt.

Skjenkingen skulle egentlig stanset klokken 22 mandag. Men siden alle coronatiltak i Danmark opphører to timer senere, lot regjeringen nåde gå for rett og kranene stå åpne.

– Nattelivet får fri fra restriksjonene i kveld. Vi nyter det, sier Dahlstrøm.

Hun har de siste fem årene vært stamgjest på det legendariske og frisinnede jazz- og visestedet på Frederiksberg i København, som mandag kveld er fullsatt.

– I aften blir jeg til siste mulige slutt, sier Dahlstrøm og løfter glasset mot Rasmus i baren.

Alle som krummer hendene rundt en iskald fatøl denne hustrige januarkvelden, vet i sine stille sinn at fra midnatt tirsdag vil alt være annerledes.

Ingen munnbind lenger. Ingen coronapass. Ingen dempere på festen.

– Det er på høy tid at Danmark åpner. For omikron er ikke farlig, sier Thomas Hovard (52).

BYE BYE: Thomas Hovard vinker farvel til corona, etter å ha fått tredje vaksinedose på Hovedbanegården i København.

– Mye frykt, lite fakta

Vi stanser ham i steget mellom Hovedbanegården og metroen. Han er akkurat kommet fra vaksinesenteret der billettkontoret før lå, med tredje stikk i armen.

– Jeg har hatt corona, mine fire barn har hatt corona, min mor som er 80 år og på pleiehjem, har hatt corona. Det har gått fint for oss alle. Så jeg er ikke så redd for viruset.

Hovard sier det har vært vanskeligst for barna, med stengte skoler og fritidsaktiviteter.

– Da samfunnet lukket ned i mars 2020, var det fornuftig, for viruset var helt ukjent. Siden har det vært for mye frykt og for lite fakta.

– Hvordan skal du selv feire gjenåpningen?

– Jeg skal til Østerrike neste uke, for å stå på ski med barna, sier Thomas Hovard.

Ikke lenger samfunnskritisk

Statsminister Mette Fredriksen kunngjorde forrige onsdag en milepæl:

– Den 1. februar kan Danmark igjen holde åpent – helt åpent.

Regjeringen besluttet å følge anbefalingen fra den danske epidemikommisjonen om at corona ikke lenger skal regnes som en samfunnskritisk sykdom.

Da forsvant også lovhjemmelen for strenge og inngripende smitteverntiltak.

Men krav om test og isolasjon ved innreise blir opprettholdt til 1. mars, for dem som ikke kan fremvise et gyldig coronasertifikat på grensen.

MER LIV: Per Stokholm på Told & Snaps mener gjenåpning av Danmark er det eneste som gir mening.

– Det betyr flere gjester og mer liv i restauranten, mer liv i gatene, mer liv i Nyhavn, sier kjøkkensjef på smørrebrødrestauranten Told & Snaps Per Stokholm.

Han savner nordmenn og svensker, som normalt utgjør halve klientellet. Spisestedet har vært stengt i åtte måneder under pandemien.

– Gjenåpning er det eneste som gir mening. Hovedformålet med nedstengning var ikke å overbelaste sykehusvesenet. Men omikron er mer som en alminnelig influensa.

Rekord på rekord

En svært smittsom omikronvariant er fullstendig dominerende i Danmark. Torsdag ble rekorden satt – over 51.000 ble registrert smittet med covid-19.

Mandag var 26,1 prosent av de testede positive, en andel som også er ny rekord.

Statens Serum Institut (SSI) tror ikke smittetoppen er nådd i Danmark. De venter også en stigning i sykehusinnleggelser fremover.

– Men det er ikke noe som får alarmklokkene til å ringe. Det er vi rustet til, sa epidemiolog og fagdirektør ved SSI Tyra Grove Krause onsdag.

Over 1000 er innlagt med corona. For første gang er tallet firesifret. Men bare 32 ligger på intensivavdelingen og bare 15 av dem igjen får pustehjelp av en respirator.

– Vi vet godt at smittetallene er høye. Men det tall vi har holdt øye med, har vært hvor mange som blir alvorlig syke. Den kurve er nå knekket, sa Mette Frederiksen onsdag.

Danskenes supervåpen

Statsministeren kaller den høye vaksinasjonsgraden for danskenes «supervåpen».

60,6 prosent av befolkningen har fått tredje dose. I Norge er tallet 49,8 prosent.

Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm kaller immuniteten «tårnhøy».

– Kanskje minst 80 prosent av befolkningen er riktig godt beskyttet mot alvorlig sykdom, fremholdt Brostrøm under regjeringens pressekonferanse 26. januar.

Kjøkkensjef Stokholm mener danske ikke ville stått der de gjør i dag, uten vaksine.

– Jeg tok tre stikk for fellesskapets skyld. Men om jeg vil bli vaksinert igjen, vet jeg ikke, sier den røslige dansken mens han bukserer sild, tartar og reker på Told & Snaps.

VENTER: Eloise Birkeland tror hele København vil gå ut og feire gjenåpningen de neste kveldene. Selv venter hun til fredag.

Eloise Birkeland fikk tredje dose for ti dager siden. Hun står mandag formiddag i kø ved testsenteret i teltet utenfor Vor Frue kirke, fordi hun har vært nærkontakt.

– Livet kommer tilbake

Den norsk-franske 23-åringen som jobber som arkitekt i København, har ikke tenkt å svinge seg på åpningsfesten. Hun venter til fredag med å gå på byen.

– Jeg er veldig glad for at livet kommer tilbake, at vi kan gå ut etter klokken 22. Men det kommer til å bli altfor mange de neste dagene, når hele København skal ut og feste.

Hun tror hun vet hva som vil skje om noen uker:

– Smittetallene blir for høye, da vil alt stenges ned igjen.

Det var slik det gikk sist.

10. september i fjor ble Danmark det første landet i EU som sa farvel til alle restriksjoner. To måneder senere var sykehusinnleggelsene urovekkende mange og smitten skyhøy.

Da ble coronarestriksjonene igjen innført – de som tirsdag er en saga blott.

TILLIT: Michael Jensen stoler på at full gjenåpning er trygt – og flertallet av dansker er enige med pølsemanden på Kongens Nytorv.

– Må vel stole på dem

Pølsemand Michael Jensen lener seg frem over en «stegt, rød knæk»:

– Jeg er redd for at det går fullstendig amok igjen.

Men fra vognen på Kongens Nytorv, der han sammen med kona Tina selger langelændere, håper han på flere turister og flere nattlige pølsevandrere.

– Når de kloke mennesker sier det er okei, må vi vel stole på dem.

Slik tenker dansker flest, også. I en ny meningsmåling for Politiken og TV2 svarer to av tre at de føler seg trygge, når alle restriksjoner fjernes.