OMIKRON-BØLGE: Danmark har aldri hatt flere corona-smittede enn de har akkurat nå. Samtidig har danskene skrotet omtrent alle restriksjoner denne uken.

Økt sykefravær i Danmark: − Kommer til å eksplodere de neste fire-fem dagene

Flere danske kommuner må kutte i tilbud til eldre på grunn av høyt sykefravær. Fysisk aktivitet, rengjøring og personlig pleie ryker først.

Av Camilla Fredstad Huuse

Publisert: Nå nettopp

Over halvparten av alle danske kommuner er i nødberedskap, opplyser FAO, et av Danmarks største fagforbund, til VG.

Det betyr at kommunene må kutte i tilbud - og prioritere bort mindre viktige oppgaver, forteller formann for FAOs sosial og sunnhedssektor, Torben Hollmann, til VG.

– Det er bare å forberede seg, sier han.

BEKYMRET: Torben Hollmann forteller at mange hundre eldre vil få redusert tilbud i eldreomsorgen de neste ukene.

– Mange vil bli syke av omikron

Tirsdag lettet norske myndigheter på de fleste nasjonale tiltak. Noen tiltak - som meteren og munnbind - består.

Den største utfordringen med gjenåpningen har gjentatte ganger blitt sagt å være økt sykefravær i norske kommuner og sykehus.

Danmark fikk raskere omikron-smittestigning og har hatt færre tiltak enn Norge. Derfor ligger deres bølge noen uker foran Norge, noe som gjør at det er et av de viktigste landene myndighetene følger med på.

FHI har også tidligere fremhevet at Danmark er et viktig land å følge med på fordi befolkningen og vaksinedekningen er lik.

Kommuner i Danmark har opplevd en økning i sykefravær i takt med den økende smitten de siste månedene. 3. februar ble det registrert 31.841 nye smittetilfeller i Danmark.

I Lolland kommune, helt sør i Danmark, mangler de ulike pleiehjemmene mellom 25 og 75 prosent av sin vanlige arbeidsstyrke, skrev kommunen på sine nettsider 1. februar.

«Hjelp til rengjøring og andre praktiske oppgaver vil i den kommende tiden bli nedprioritert,» skriver kommunen.

1. februar lettet danskene på alle nasjonale tiltak. Coronaviruset blir ikke lenger definert som en samfunnskritisk sykdom. De som tester positivt, skal fremdeles være i isolasjon i fire dager, eller til man er symptomfri.

– Økningen i sykefravær i kommunene, som vi har sett i januar, kommer til å eksplodere de neste fire-fem dagene, tror Hollmann.

– Mange vil bli syke av omikron.

– Rett og slett ikke folk å hente

I uke 5 hadde danske pleie- og sykehjem seks prosent coronarelatert sykefravær.

Det tilsvarer hver 17. ansatte, opplyser FAO.

Så langt i pandemien har 34 prosent av alle ansatte på danske pleie- og sykehjem testet positivt for corona.

En økning som har vært spesielt stor de siste ukene:

I den siste risikorapporten fra Statens serum institut (SSI) - tilsvarende FHI i Norge - fra uke 2 bekreftes dette bilde:

Etaten skriver at de følger nøye med på bemanningssituasjonen, særlig på danske daginstitusjoner.

«Man bør være oppmerksomme på at et høyt antallet smittetilfeller og økt sykefravær allerede nå medfører et stort press på flere konkrete enheter».

– Det er mange eldre som nå får mindre rengjøring der de bor, det går lenger tid mellom stell og besøk, og det kuttes i aktivitetstilbud, sier Hollmann.

Han understreker at det ikke kuttes i medisinsk hjelp. Likevel frykter Hollmann at flere eldre vil bli innlagt på sykehus de neste månedene grunnet vanlige diagnoser som lungebetennelse og væskemangel - fordi slike tilfeller ikke oppdages fort nok.

– Kan man ikke hyre inn ekstra folk for å dekke opp for de ansatte som er syke?

– Det var stor mangel på personalet i eldreomsorgen i Danmark før pandemien - og nå mangler vi enda flere. Det er rett og slett ikke folk å hente, sier Hollmann.

Hollmann mener at antallet innlagte på intensiv har blitt brukt som målestokk på graden av tiltak gjennom pandemien, og at eldreomsorgen er blitt glemt.

– Nå blir nesten ingen innlagt lenger, og samfunnet åpnes opp. Problemet er at andre tjenester rammes hardt av dette. Jeg mener dette er en farlig situasjon.

– Situasjonen har vært presset i to år, mange er trøtte og har ikke overskudd. Det er mange som er slitne på sykehusene også, men her kan man kutte ned på planlagte operasjoner for å spare kapasitet.

– Det kan man ikke i eldreomsorgen. De eldre skal ha hjelp hver dag, sier han.

– Ikke mulighet til å være oppe i full kapasitet

Også danske sykehus frykter økt sykefravær de neste ukene, bekrefter overlege ved Rigshospitalet i København og formann for den danske Overlegeforening, Susanne Wammen, til VG.

– Når smitten øker i samfunnet, øker den også blant ansatte i helsevesenet. Sykehusene har derfor ikke mulighet til å være oppe i full kapasitet, og har ikke vært det på mange måneder, sier hun.

– Man har kuttet ned på alt av planlagte operasjoner, som ikke er tidskritiske. Slik situasjonen er nå må nok de som venter på en planlagt operasjon, vente ennå lenger.

– Vi har et stort etterslep i Danmark.

ETTERSLEP: Ved danske sykehus er det en kø av pasienter som venter på utsatte operasjoner, sier formann for Overlegeforeningen i Danmark, Susanne Wammen.

I en ny rapport fra SSI, som avisen Berlingske har omtalt, står det at sykefraværet på danske sykehus er så høyt at det er urealistisk å ta tak i de allerede lange ventelistene de neste ukene.

SSI skriver at alle regionene i Danmark opplever et økt press på helsetjenesten. I hovedstatsregionen venter 21.000 pasienter på utsatte operasjoner, skriver avisen.

En undersøkelse gjennomført av dansk overlegeforening på vegne av danske TV2 viser at fire av fem overleger opplevde et ekstraordinært høyt press på jobb i januar grunnet sykdom blant ansatte.

Samtidig svarer tre av fire at de frykter for sin avdelings kapasitet dersom ikke smittetallene faller.

– Mange er frustrerte over at vi hele tiden må kutte ned på tilbudet, men vi prøver etter beste evne å prioritere riktig med de ressursene vi har, sier Wammen.

Hun tror antallet sykmeldte ansatte på sykehusene vil stige de neste ukene. Samtidig opplever hun at befolkningen har en forventning om at alt er tilbake til normalt, når samfunnet nå har åpnet opp igjen.

– Sånn er det virkelig ikke, dessverre.