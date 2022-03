RUSSLAND: Innbyggere fra Mariupol på et midlertidig overnattingssenter i byen Taganrog i Russland.

Skal ha blitt tvangsflyttet til Russland: − Følte meg som en potetsekk

Ukrainske myndigheter hevder flere tusen innbyggere fra Mariupol ble tvangsflyttet til Russland. En ung ukrainsk kvinne forteller om da hun og familien skal ha blitt fraktet til såkalte filtreringsleire i Russland.

Av Anna Sofie Tønder Tørmoen

– De bare gikk inn i vårt tilfluktssted og sa at kvinner og barn måtte dra, sier den ukrainske kvinnen til The Washington Post.

Avisen, som har møtt kvinnen i Latvia, har valgt å anonymisere kvinnen av hensyn til sikkerheten knyttet til en slektning av kvinnen som bor i Russland.

Tidligere i mars uttalte ukrainske myndigheter at flere tusen innbyggere i byen hadde blitt tvangsflyttet til Russland. De skal ha blitt fratatt sine ukrainske pass og tvunget over grensen til Russland.

Kvinnen og familien hennes, som egentlig bor i Mariupol, er blant de flere tusen Mariupol-innbyggerne som ukrainske myndigheter sier har blitt tvangsflyttet til Russland.

Den russiske versjonen er at de er reddet ut av den krigsherjede byen.

Byen Mariupol har i flere uker vært beleiret og bombet sønder og sammen. Kampen om byen har foregått over lengre tid og for innbyggerne i byen har tilgang på mat, vann, gass og elektrisitet vært en stor utfordring.

Måtte dra fra Mariupol

Da kampene brøt ut søkte kvinnen Washington Post har intervjuet, og familien hennes, tilflukt i en bunker under bakken. Da hun gikk ut for første gang etter to uker, kjente hun nesten ikke igjen sin egen by.

– Det var bare falne trær, murstein og rusk. Jeg så en kvinne fra tilfluktsstedet mitt dø foran meg fordi hjertet hennes ikke kunne takle det, forteller kvinnen.

ØDELEGGELSER: Havnebyen har vært utsatt for flere angrep siden invasjonen. En boligblokk ble totalskadet som følge av krigen.

Det har vært flere forsøk på å evakuere innbyggerne i Mariupol siden starten av krigen. Ifølge ukrainske myndigheter har en større evakuering av innbyggerne ikke vært mulig fordi russiske styrker både skal ha brutt midlertidige våpenhviler og skutt mot humanitære konvoier og flyktninger.

Kvinnen forklarer at de ikke fikk noe valg om å bli i byen.

– Vi spurte om det var noen som helst mulighet for å bli, og de sa nei, og at det var en ordre. Vi visste ikke hvor de førte oss, forteller kvinnen.

Flesteparten av de som ble tatt med av russiske styrker var kvinner. Noen få menn som måtte ta vare på store familier og hadde små barn, fikk dra, ifølge kvinnen.

– Følte meg som en potetsekk

Da hun og familien, sammen med flere andre, dro fra Mariupol ble de tatt med til såkalte filtreringsleire som myndighetene i Mariupol tidligere har fortalt om.

Leiren skal ligge i nærheten av byen Novoazovsk på den russiske grensen.

Den skal ifølge kvinnens beretning ha bestått av et stort militært telt med rekker av uniformerte menn som ropte opp sivile en etter en. De skal ha blitt fotografert og tatt fingertrykk av. Så måtte ukrainerne gi fra seg mobiltelefonene sine, forteller hun.

Deretter skal ferden ha gått videre til avhør.

– Vi ble behandlet som fanger eller som kriminelle. Jeg følte meg som en potetsekk som ble kastet rundt, sier kvinnen.

De russiske soldatene skal ha spurt henne om hun hadde slektninger i det ukrainske militære eller familie som hadde blitt igjen i Ukraina.

– Så legger de deg inn i tre ulike databaser og tar deg med videre, men de forteller deg ikke akkurat hvor du skal, sier hun.

Russland avviser påstandene

Ordføreren i Mariupol, Vadym Bojtsjenko har sammenlignet tvangsevakueringen med det nazistene gjorde under andre verdens krig.

– Det okkupantene gjør i dag er kjent for den eldre generasjonen, som så de grusomme handlingene under andre verdenskrig, da nazistene fanget folk, uttalte Boychenko tidligere denne måneden, ifølge myndighetene i Mariupol.

Russlands versjon av det som skjer er ganske annerledes.

– Russland gjør ikke dette. Meldingene om at Russland tvangsflytter folk er løgn, sa talsmannen for Kreml, Dmitry Peskov, på mandag, ifølge Tass.

Det statskontrollerte nyhetsbyrået skriver at russiske myndigheter har satt opp fire konvoier med 200 busser som skal evakuere innbyggere fra Mariupol.

I en annen melding fra det statskontrollerte nyhetsbyrået, uttaler generaloberst Mikhail Mizintsev at innbyggerne har flyktet og nå blir tilbudt profesjonell medisinsk og psykologisk hjelp.

I forrige uke uttalte det Russiske Forsvarsdepartementet at nesten 420.000 mennesker hadde blitt evakuert til Russland.

Brøt ut av gruppen

Etter hvert ble kvinnen og hundrevis av andre fraktet over grensen til Russland, hvor hun igjen skal ha blitt utspurt, forklarer hun. Denne gangen var det ifølge henne Russlands føderale sikkerhetstjeneste som tok seg av spørsmålene.

Kvinnen beskriver utspørringen som mye tøffere.

Offiserene skal ha bedt om tilgang til kontoene hennes på sosiale medier og spurt om hun visste noe som helst om det ukrainske militærets bevegelser.

SOVESAL: Innbyggerne i Mariupol ble etterhvert fraktet til byen Taganrog i Russland. Dette bildet er fra et midlertidig overnattingssted i byen.

Til slutt skal de ha blitt tatt med til den russiske havnebyen Taganrog, omtrent 100 kilometer fra Mariupol. Først da fikk ukrainerne vite at de skulle ende opp i byen Vladimir, som ligger over 900 kilometer lenger øst.

Kvinnen forteller at hun imidlertid klarte å overtale russiske soldater om at hun hadde en venn i nærheten av Taganrog som kunne ta imot henne og familien hennes. Slik klarte hun å komme seg vekk.

Mange andre som var i samme konvoi som henne, ble igjen, forteller hun.

Sammen med moren, broren og bestemoren, klarte kvinnen til slutt å komme seg ut av Russland ved å krysse grensen til EU til fots.