DELTAR: Bilder fra Istanbul viser at den russiske oligarken Roman Abramovitsj deltar i fredssamtaler mellom Russland og Ukraina i Tyrkia denne uka.

New York Times: Abramovitsj spurte «dør vi nå?» etter symptomer på forgiftning

Oligark og Chelsea-eier Roman Abramovitsj skal ha spurt «dør vi nå?» da han fikk symptomer på forgiftning etter å ha deltatt i fredsforhandlinger. Det skriver New York Times.

New York Times siterer en kilde som skal ha vært til stede i rommet da Abramovitsj ble undersøkt for forgiftningssymptomer.

Det hersker stor usikkerhet rundt hva som skjedde etter at tre deltakere skal ha fått symptomer i øyne og på huden etter å ha deltatt på fredsforhandlinger mellom Ukraina og Russland i begynnelsen av mars.

Det var The Wall Street Journal som mandag meldte at tre personer viste tegn på forgiftning etter å ha deltatt i samtalene.

I tillegg til den russiske oligarken og Chelsea-eier Roman Abramovitsj (55), skal to ukrainske fredsforhandlere ha fått symptomer.

Men både ukrainske og russiske myndigheter har avvist at delegasjonen ble forgiftet i mars:



Mikhail Podoljak, rådgiver Ukrainas president Zelenskyj, sier ifølge Meduza : – Det er mye spekulasjoner, ulike konspirasjonsteorier og elementer av spill om informasjonen. Derfor gjentar jeg at medlemmene av forhandlingsgruppene jobber som vanlig.

Putin-talsmann Dmitrij Peskov sier ifølge Tass : – Dette er en del av informasjonskampanjen, en del av informasjonssabotasjen, en del av informasjonskrigen. Disse rapportene samsvarer absolutt ikke med virkeligheten, det har allerede vært uttalelser fra representanter for den samme Abramovitsj. Og nå ser dere hele delegasjonen på TV-skjermene fra Istanbul.

Samtidig er forgiftningssymptomene blitt bekreftet av flere medier som Bellingcat, BBC og The Guardian. Avisene hevder selv å ha snakket med kilder som bekrefter hendelsen.

Bellingcat har skrevet at deltagerne kun spiste sjokolade og drakk vann under møtet. Etter at møtet ble avsluttet klokken ti om kvelden reiste delegasjonen via Polen til Tyrkia.

Gjennom natten skal tre av deltakerne ha opplevd å få dårligere syn og hudavfall.

– Roman mistet synet i flere timer. I Tyrkia fikk han behandling på en klinikk sammen med Rustem, sier en kilde til The Guardian.

Rustem Umerov er et sentralt medlem av den ukrainske forhandlingsdelegasjonen.

Symptomene skal ha vært så alvorlige at Roman Abramovitsj spurte en forsker som undersøkte han: «Dør vi nå?». Det forteller en kilde som skal ha vært tilstede, til New York Times.

Eksperten som undersøkte de tre mennene skal ha svart at «mengden og typen gift som ble brukt var ikke nok til å påføre livstruende skader, og var mest trolig et forsøk på å skremme ofrene - ikke påføre dem varige skader».

Vestlige etterretningskilder omtaler bevisene som «tvilsomme og vanskelige å ettergå», skriver New York Times.

Rustem Umerov har selv skrevet på Facebook at han har det «bra» og at han ber folk om ikke å stole på uverifisert informasjon.

Tirsdag dukket Roman Abramovitsj opp under fredsforhandlingene i Istanbul, og oligarken skal ifølge Kreml være godkjent av begge parter som en mellommann.

Abramovitsj har ikke svart på hvilken rolle han selv har i fredssamtalene.

Ifølge New York Times har den russiske oligarken blitt fortrolig med Rustem Umerov i det ukrainske forhandlingsteamet.

En kilde som sitter tett på forhandlingene sier til avisen at Umerov oppfatter at Abramovitsj ønsker å se en slutt på krigen.