Sasha og Danya er russiske krigsmotstandere som har søkt tilflukt i Istanbul.

Unge opposisjonelle flykter fra Russland: – En felle var i ferd med å klappe igjen

ISTANBUL (VG) Millioner flykter fra krigens redsler i Ukraina. I deres skygge rømmer unge russere i tusentall sitt hjemland: – Det kan ikke sammenlignes, sier Danya (31).

Han tok ikke farvel, hverken med familie, venner eller kolleger, før han og kjæresten Sasha (27) pakket det mest nødvendige for å søke en fremtid utenfor Russland.

– Jeg ringte moren min rett før flyet lettet. Hun forsto, for hun er også med i opposisjonen, sier videoprodusenten fra St. Petersburg til VG.

Vi møter paret ved Taksimplassen i hjertet av det moderne Istanbul i Tyrkia. Flere tusen unge russerne skal de siste ukene ha kommet til megabyen ved Bosporos.

Det er som en dråpe i Marmarahavet, sammenlignet med mer enn fire millioner kvinner, barn og gamle som hittil har krysset grensene fra krigsherjede Ukraina.

– Vi har også forlatt vårt land. Men hjelp ukrainerne først, for de har mistet så mye mer enn oss. Det kan ikke sammenlignes, sier Sasha og Danya.

Se parets bilder fra antikrigsdemonstrasjon i St. Petersburg, etter invasjonen av Ukraina:

Demonstrasjon i St. Petersburg i Russland, mot krigen i Ukraina.

Konstantin Sonin, russisk professor i økonomi ved Universitetet i Chicago, anslo at mer enn 200 000 russere flyktet fra Russland i løpet av ti dager etter krigsutbruddet.

Da EU, USA, Storbritannia og Canada stengte sine luftrom for russiske flyginger, reiste russere dit de fortsatt får lov å lande og ikke trenger visa.

De fant eksil i land som Armenia, Georgia og Tyrkia.

– Som Orwells 1984

Noen er velstående. Reuters skriver at utlendinger som gir 2,2 millioner kroner for en bolig i Tyrkia og beholder eiendommen i tre år, kan få tyrkisk pass.

Andre er aktivister, akademikere og journalister som er kritiske til Putins regime og rammes av innskrenkningene i ytringsfrihet etter invasjonen av Ukraina.

– Det var som å våkne i et annet land, sier Danya om morgenen den 24. februar.

Håp om forandring og frihet i Russland ble knust, da stridsvognene rullet over grensen.

– Hver dag kom ti nye lover, alle rettet mot meg, alle mot ytringsfriheten. Vi kan havne i fengsel for å kalle krigen en krig. Det er som Orwells 1984, sier Sasha.

Eva Rapoport (t.v.) og Tina Borodulina deler leilighet i Istanbul.

For Tina Borodulina (30) kom nyheten om krigen mot Ukraina som et sjokk.

Tre dager etter invasjonen deltok hun i fredsdemonstrasjon i Moskva og så venner bli innbrakt av politiet. Hun hørte om Putin som satte Russlands atomvåpen i kampberedskap.

– Det var et mareritt vi ikke kunne våkne fra, et alternativt univers hvor det utrolige bare skjer. Mange jeg kjenner, gikk inn i depresjon og gråt seg i søvn flere kvelder.

– Min generasjons tur

Borodulina tenkte tilbake på poeter og intellektuelle, som for hundre år siden valgte å bli i Sovjetunionen selv om de skjønte hva som skjedde under Stalin.

– Kanskje endte de i arbeidsleir, kanskje sultet de i hjel. Jeg spurte meg selv hvorfor de ikke bare dro. Og nå er det min generasjons tur å beslutte å bli værende eller forlate Russland.

30-åringen tok farvel med foreldrene hun bodde sammen med, pakket en liten koffert, slettet sosiale medier og tok første tilgjengelige fly til Istanbul 3. mars.

– Jeg etterlot alt, ville bare flykte. Jeg var redd for at grensene ville stenge. Det var som en felle var i ferd med å klappe igjen. Og jeg ville ikke bli igjen på innsiden.

Tina Borodulina (t.v.) og Eva Rapoport er frivillige i en organisasjon som hjelper russere med husrom i Istanbul.

Tina Borodulina ble i januar kjent med en annen, russisk sosialantropolog under feltarbeid i Qatar. Eva Rapoport (38) hadde bodd halvannet år i Istanbul, ni år i utlandet:

– Min første tanke da jeg hørte om krigen, var at fremtiden var avlyst for enhver med russisk pass. Vi ønsket ikke krig, vi trengte ikke krig. Livet kommer til å bli så mye verre for oss.

Unge intellektuelle reiser

Rapoport forteller videre at de aller fleste russerne som de siste ukene har strømmet til Istanbul, er mennesker i 20- og 30-årene som deler vestlige verdier.

– Nesten alle kommer fra Moskva, St. Petersburg og andre storbyer. De har høy utdanning og tilhører den kreative klassen. Alle er mot krigen og i opposisjon til Putin.

– Hvorfor kan de ikke bli i Russland?

– Mange føler at atmosfæren er blitt kvelende. Noen frykter for sin sikkerhet. De kan bli arrestert for å delta i politiske protester eller poste regimekritikk i sosiale medier.

Russere trenger ikke visum til Istanbul – se bilder fra byen under:

Støttegruppe for russere

Borodulina og Rapoport er for tiden frivillige for en støttegruppe som hjelper russere som har forlatt hjemlandet, som følge av krigen i Ukraina.

Organisasjonen kan tilby gratis husvære de første to ukene og juridisk og psykologisk bistand i Istanbul og Jerevan i Armenia.

– De fleste sier at de ikke vil reise hjem, så lenge Putin sitter ved makten. Noen har emigrert for godt, de mener det russiske samfunnet er fullt av hat og propaganda, sier Rapoport.

Sasha og Danyas håp om politisk forandring i Russland ble knust da Putin invaderte Ukraina.

Nytt liv i Tyskland

For Sasha og Danya er ikke Istanbul et endelig bestemmelsessted. De ønsker seg et nytt liv i Tyskland. Dagen etter har de billetter til Düsseldorf.

– Men vi er redd for ikke å komme med flyet, fordi vi ikke har visum. Vi risikerer å bli sendt tilbake. Og vi frykter at vi ikke får arbeidstillatelse. Uten papirer blir alt komplisert.

– Vil dere vende tilbake til Russland en dag?

– Før 24. februar hadde vi håp, for unge gikk inn i lokalpolitikken for å skape forandring. Nå flykter denne generasjonen til utlandet, bort fra det totalitære regimet.

Tina Borodulina tilhører det lille mindretall av russere som går åpent ut mot krigen i Ukraina.

Bred støtte til Putin

Tina Borodulina bestemte seg for å heve røsten mot Putin, etter at krigen brøt ut.

– Vi valgte ikke denne presidenten, vi ba ikke om denne krigen, vi har ingenting usnakket med Ukraina. Ingen skulle blande seg i andre, selvstendige staters anliggende, sier hun.

Men Putin har bred støtte, viser en uavhengig meningsmåling fra Levada torsdag: 83 prosent av russerne stiller seg bak presidenten, opp fra 69 prosent i januar.

81 prosent støtter presidentens «spesialoperasjon» i Ukraina.

Meningsmålingsinstituttets direktør Denis Volkov sier til New York Times at vestlige sanksjoner og følelsen av at alle er mot dem, fører til at folket samler seg bak sin leder.

Eva Rapoport og Tina Borodulina ved kastanjeselgeren på Taksimplassen i Istanbul.

Trues med fengsel

Russlands nasjonalforsamling innførte 4. mars en ny lov som straffer enhver som sprer «falsk informasjon» om det russiske militæret med inntil 15 år i fengsel.

Loven har stilnet uavhengige medier. Kreml har blokkert sosiale plattformer. Protestene mot krigen, som ledet til 15.000 arrestasjoner i Russland de første ukene, har ebbet ut.

Tina Borodulina setter stor pris på at hun utenfor hjemlandet kan ytre seg fritt.

– Jeg kan kanskje aldri reise tilbake. Men når jeg er her, kan jeg si at dette er en krig og at det er galt. Hadde jeg vært inne i Russland, kunne jeg ikke engang kalt det en krig.