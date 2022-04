MASSEGRAVER: En ukrainsk soldat står ved siden av en massegrav i Butsja. Da russerne trakk seg ut av forstaden, ble likene og ødeleggelsene kjent for en hel verden.

Slik skal de bevise at Russland står bak drapene

De er detektivene som rykker ut til krigens verste åsteder. Her forteller Roman Koval om hvorfor han føler seg sikker på at russerne lyver om drapene i Butsja.

Av Ingeborg Huse Amundsen

Publisert: Nå nettopp

– Det var ødelagte bygninger, nedbrente biler i gatene og ødelagte stridsvogner. I en massegrav ved kirken så vi døde kropper. Det ser veldig, veldig... det er ikke lett å se på dette. Men det kan ikke måles mot hva jeg ser i de overlevendes øyne, forteller Roman Koval (23) til VG.

Han er kommunikasjonssjef i den ukrainske organisasjonen Truth Hounds, som dokumenterer krigsforbrytelser i Ukraina.

Siden krigens start i 2014 har menneskerettighetsarbeiderne i Truth Hounds gjennomført over 80 ukelange feltoppdrag og intervjuet mer enn 1500 krigsvitner, hovedsakelig i Øst-Ukraina. De er internasjonalt anerkjent for sitt arbeid, og samarbeider blant annet med Europarådet.

LETER ETTER BEVIS: Roman Koval i organisasjonen Truth Hounds.

Til tross for alt Koval har sett, må han stoppe opp og samle seg før han kan fortelle videre om det som møtte ham i Butsja – forstaden til Kyiv som er blitt et symbol på krigens brutalitet.

410 sivile skal ha blitt drept her under russernes okkupasjon, flere av dem angivelig skutt på kloss hold midt på gaten. Ukraina kaller det krigsforbrytelser, mens Russland hevder likfunnet er iscenesatt.

Og dette er bare toppen av isfjellet, ifølge Koval:

– Det vi vet om Butsja, er bare begynnelsen. Det er bare én by i en lang rekke av byer, og bare en liten del av krigsforbrytelsene som er blitt begått.

Jobben Truth Hounds og andre lignende aktører står overfor er kolossal og avgjørende:

De skal bevise at Russland lyver. Og de skal forsøke å stille dem til ansvar.

I dette intervjuet forteller Koval hvordan.

Slik jobber de

Da Koval og teamet ankom Butsja, jobbet de målrettet. De tok bilder og video av ødeleggelsene, og samlet en database over vitner.

De leter etter dem som har sett henrettelser, angrep med artilleriild og angrep på kritisk infrastruktur – steder som etter folkeretten skal være fredet i krig, som sykehus, skoler og barnehager.

– Vi fant en barneskole i Butsja, som russiske soldater hadde brukt som skytterposisjon. Det de ikke visste, var at under beina deres, i kjelleren, satt det 16 sivile ukrainere og gjemte seg.

Info FAKTA: Dette er krigsforbrytelser Krigsforbrytelser er en samlebetegnelse for brudd på internasjonal humanitærrett som begås i forbindelse med krig. Det kan være forbrytelser som voldtekt, tortur eller angrep rettet mot sivile.

Forbrytelser mot menneskeheten: Umenneskelige handlinger rettet mot sivilbefolkningen.

Folkemord: Forbrytelser rettet mot en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs folkegruppe.

Forbrytelse mot freden: Forbrytelser mot en annen stats territorielle integritet og suverenitet.

Angrepskrig: Der en stat går til væpnet angrep på en annen stat, noe som er ulovlig i henhold til folkeretten. Aggresjonsforbrytelse er vedtatt som en forbrytelse som kan straffeforfølges ved Den internasjonale straffedomstolen (ICC). Formålet er å kunne holde statsledere personlig ansvarlig for å iverksette en angrepskrig. Kilder: NTB, TT, Store norske leksikon. Vis mer

Det skal ha gått flere dager inn i okkupasjonen av Butsja før russerne ble klar over det, ifølge Koval.

Da de fant det ut, skal de ha kastet en sjokkgranat ned i kjelleren. Deretter skal en russisk soldat ha kommet ned og skutt en kvinne i hodet. Hun skal ha stått i kjellerdøren. De andre sivile så det hele.

Ukrainsk advokat om Butsja: – Det er terror

De overlevende, blant dem en gravid kvinne, ble så flyttet til en barnehage, et annet tilholdssted for russerne.

Truth Hounds samler nå vitnesbyrdene deres.

– Vi er nødt til å vite akkurat hvor mange som var i kjelleren, nøyaktig hva som skjedde og hvilke potensielle krigsforbrytelser som ble begått, sier Koval til VG.

Se Kovals egne bilder fra ødeleggelsene i Butsja, tatt 5. april:

1 / 5 I RUINER: Butsja pleide å være en rolig forstad til Kyiv med sine 30.000 innbyggere. Nå liggen den i ruiner. MASSEGRAV: Roman Koval og kollegene i Truth Hounds fikk se en massegrav i Butsja. Myndighetene jobber med å identifisere hvem de døde er. HEFTIG BESKUTT: Hele Butsja bærer preg av kampene som har pågått de siste ukene. RAMMET: En boligblokk i Butsja er blitt beskutt. ØDELEGGELSE: Boligblokkene er blitt svartbrente på utsiden etter artilleriangrepene. forrige neste fullskjerm I RUINER: Butsja pleide å være en rolig forstad til Kyiv med sine 30.000 innbyggere. Nå liggen den i ruiner.

Koval forteller at de også har beslaglagt harddiskene til russiske soldater, som de fant i Butsja.

Truth Hounds kombinerer tekniske undersøkelser på åstedet med å analysere billedflommen fra sosiale medier og identifisere vitner, for å verifisere hvordan krigsofrene ble drept.

– Vi prøver å danne oss et bilde i hodet av hva som har skjedd. Vi jobber utelukkende med vitner og ofre for krigsforbrytelser. De skriver under på en kontrakt om potensielt å kunne vitne i nasjonal og internasjonal rett, og eventuelt stille opp i pressen, forklarer Koval.

For det overordnede målet for Truth Hounds er å stille noen til ansvar i et rettsoppgjør.

Se bildene av hvordan Truth Hounds jobber i felt (NB! Bildene er fra Donbas-regionen i perioden 2019–2021):

1 / 6 MÅLER OPP: En ansatt i Truth Hounds brøker en tommestokk for å ta mål av et krater etter et bombenedslag i Donas-regionen. Bildet er fra 2019–2021. SAMLER DATA: Den ukrainske organisasjonen Truth Hounds måler opp kratre for å kunne bevise mulige krigsforbrytelser. Her fra Donbas-regionen i perioden 2019-2021. NITID ARBEID: Truth Hounds måler avstanden mellom kulehullene for å finne ut hvor det kan ha blitt skutt fra. KULEHULL: Organisasjonen tar bilder av alle kulehull, bombekratre og skader etter krig som de ser. Her fra Donbas. HÅNDFAST BEVIS: En av Truth Hounds etterforskere holder frem splinter fra granatild i utbryterregionen Donbas øst i Ukraina. DOKUMENTASJON: En av de ansatte fotograferer et hus som er blitt delvis knust av artilleri i Donbas. forrige neste fullskjerm MÅLER OPP: En ansatt i Truth Hounds brøker en tommestokk for å ta mål av et krater etter et bombenedslag i Donas-regionen. Bildet er fra 2019–2021.

Utelukker iscenesettelse

– Russland hevder funnet av likene i Butsja var iscenesatt. Hvordan kan dere finne ut om menneskene ble drept der likene ble funnet?

– Å lyve om dette er en klassisk russisk narrativ og oppførsel. Våre kolleger i etterretningsorganisasjonen Conflict Intelligence Team og andre menneskerettighetsgrupper undersøker påstandene om levende skuespillere.

– Vi så det samme da Russland bombet fødeavdelingen i Mariupol. Truth Hounds hadde en stor etterforskning her, og vi dokumenterte hvordan Russland endret forklaring underveis, altså at de løy. Jeg er sikker på at vi vil se det samme i Butsja.

– Det er åpenbart at de ble drept av russiske styrker da Russland okkuperte området, og det kan bevises, svarer han, og viser blant annet til satellittbildene New York Times publiserte.

RUINER: VG besøkte Butsja nordvest for Kyiv 4. april for å dokumentere de enorme ødeleggelsene.

«Sinnssyke innvendinger»

Helsingforskomiteen samarbeider med Truth Hounds.

– Truth Hounds har gjennom de siste åtte årene med krig i Donbas blitt gode på å finne fragmenter av granater og bomber for å få svar på hvilke våpen som er blitt brukt, og å se på rakett- og artillerinedslag. Slik kan de finne ut en god del om skuddretning og hvor prosjektilet ble skutt fra, sier Aage Borchgrevink, menneskerettighetsekspert og seniorrådgiver i norske Helsingforskomiteen.

– Russland hevder likene i Butsja er iscenesatt. Hva er Russlands bevis?

– Jeg synes ikke de har så mye bevis. Jeg tror de flommer offentligheten med teorier og sinnssyke innvendinger, som at hånden til en av de døde skal ha beveget seg.

– Jeg tror hensikten er at det skal feste seg et inntrykk av tvil og usikkerhet; at i krig er sannheten det første offer, og at ingen orker å tenke på dette mer. Dette er en helt vanlig del av russisk propaganda.

I UKRAINA: VG møtte Aage Borchgrevink i Helsingforskomiteen (t.v.) sammen med samarbeidspartner Roman Avramenko, leder i Truth Hounds, i Lviv i mars.

– Men kan likene ha blitt flyttet fra der de ble drept, rent hypotetisk?

– Blod og åstedsundersøkelser kan gi svar på det. Hvis det er blod på bakken, ble de drept der, for man blør ikke når man er død.

– Og satellittbilder kan langt på vei plassere likene der en god stund tilbake i tid. Alt dette underbygger den naturlige mistanken om at de ble drept av russiske soldater, svarer Borchgrevink.

PS! I forkant av krigen brukte Russland påstander om at den ukrainske hæren begikk folkemord mot sivile i utbryterregionen Donbas som påskudd for å gå til krig. Disse påstandene er aldri blitt bevist.