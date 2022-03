Nato-sjefen: Russiske enheter trekker seg ikke tilbake, men omgrupperer

Nato-sjef Jens Stoltenberg vil understreke at det russiske styrker nå gjør, ikke er en tilbaketrekning.

Krigen i Ukraina går i dag inn i sin sjette uke. Samtidig som han legger frem en årsrapport for 2021, kommenterer også Nato-sjefen rapportene om at russiske nedskalerer og trekker seg tilbake.

– Russiske enheter trekker seg ikke tilbake, men omgrupperer, sier Stoltenberg.

Han understreker at Russland nå omgrupper og flytter styrker rundt, og sier de tror det er for å styrke innsatsen i Donbas.

– Russland prøver å omgruppere, få inn nye forsyninger og styrke sin offensiv i Donbas-regionen. Samtidig opprettholder Russland presset på Kyiv og andre byer. Så vi kan forvente nye offensive operasjoner som bringer mer lidelse, mener Stoltenberg.

Tankesmien Institute for the study of war (ISW), som skriver krigsanalyser, skriver at russiske styrker rundt Kyiv, både i nordvest og rundt Brovary, fortsatte å trekke seg tilbake inn i Hviterussland onsdag. De mener også at det trolig er for å styrke kampene på andre fronter.

Pentagon meldte i går at Russland er i gang med å forflytte rundt 20 prosent av de russiske styrkene som har vært rundt Kyiv.

Men både Kyiv og Tsjernihiv har blitt bombet av russiske styrker siden Russland på onsdag hevdet de skulle «drastisk nedskalere» sin militær aktivitet der.

Nato-sjefen har merket seg russiske påstander om at de skal nedskalere.

– Men Russland har gjentatte ganger løyet om sine intensjoner. Vi kan bare døme Russland etter deres handlinger, ikke hva de sier, mener Stoltenberg.

Britisk etterretning spår torsdag morgen at det trolig fortsatt vil være harde kamper i forstedene til Kyiv i de nærmeste dagene og påpeker at russiske styrker jo fortsatt har områder øst og vest for byen.

En analytiker ved den britiske tenketanken Royal United Services Institute (Rusi) sier til BBC at russiske styrker trekker seg tilbake til posisjoner som er lettere å forsvare, men mener russerne vil fortsette artilleriangrepene, nettopp for å forhindre at disse posisjonene blir angrepet.

ISW tror heller ikke Russland vil gi opp områdene de har tatt rundt Kyiv – og skriver at de fortsetter å befeste sine posisjoner.

På spørsmål om hvordan han vurderer fredsforhandlingene, svarer Stoltenberg at han ønsker alle forsøk på fred velkommen.

- Samtidig så er det åpenbart at vi har sett lite villighet fra den russiske siden til å finne en politisk løsning. Det vi ser er en fortsatt militær invasjon av Ukraina, sier Stoltenberg.