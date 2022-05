Nerdenes hevn

Den hjemmelagde

dronen peiler

seg inn på målet. Så slippes

granaten.

Nerdenes hevn

Av Kyrre Lien

En hær trenger mange mennesker. Kokker, sjåfører, skyttere, og sykepleiere.

Men de trenger også nerder.

Ukraina er de siste årene blitt et av verdens mest fremvoksende land for IT-spesialiser og programmerere.

Idet verdens nest største hær rullet over grensen 24. februar, samlet mange av disse IT-spesialistene seg for å slå tilbake.

Hvordan?

Ved hjelp av droner, 3D-printede komponenter, varmesøkende kameraer og billige granater.

Ps: Vi advarer mot sterke bilder i denne artikkelen.

Foto: Aerorozvidka

– Russlands fordel er landets kvantitet av våpen, ammunisjon og kjøretøy. Men vi er smartere, forteller ukraineren Mykhailo på telefon til VG.

Han er et av medlemmene til Aerorozvidka, en frivillig organisasjon som bygger droner til det ukrainske militæret.

Deres kunnskap ble raskt satt på prøve.

I slutten av februar var en 60 kilometer lang kolonne med russiske kampkjøretøy på vei mot Kyiv.

Professorer, IT-folk, hobbypiloter og studenter er alle med i organisasjonen som nå skulle bidra til å stoppe kolonnen.

Hele Ukraina holdt pusten.

Også i resten av verden fryktet folk en blodig beleiring av hovedstaden.

Foto: Maxar, 28. februar

– Sammen med ukrainske spesialstyrker deltok noen av våre medlemmer for å angripe kolonnen, sier Mykhailo.

Han ønsker ikke å vise ansiktet sitt eller bruke sitt fulle navn.

– Vår rolle var både å overvåke og å angripe fra luften, sier Mykhailo.

De omkring 30 spesialsoldatene og droneoperatørene klatret opp på ATV-er og la ut på de ukrainske slettene for å finne kolonnen.

I ly av natten sendte de dronen sin opp i luften. Når det er mørkt, kan de slå til mens de russiske styrkene sover, forteller de.

Gruppen fikk raskt øye på de russiske kjøretøyene med de varmesøkende kameraene sine. VG har stedverifisert videoen til byen Peremoha øst for Kyiv.

– Enheten vår brukte fjerndetonerte miner til å stoppe fronten av kolonnen slik at de stoppet opp, forteller Mykhailo.

I flere dager utførte de angrep mot den russiske kolonnen. Den led store tap og kjørte seg fast, noe som også er blitt bekreftet av amerikanske sikkerhetskilder.

– Kolonnen med russiske kjøretøy delte seg så i mindre grupper og søkte ly i skogholt, små landsbyer og rundt bondegårder. Men vi fant dem med dronene våre og ringte våre artillerikolleger.

Foto: Aerorozvidka

– Vi ødela kommandokjøretøy, stridsvogner, luftvern og kuttet forsyningslinjene deres, forteller han.

Mye av informasjonen fra Aerorozvidka er vanskelig å verifisere.

Men da VG i april kjørte på de samme veiene nord for Kyiv, observerte vi titalls, om ikke hundretalls, ødelagte russiske kampkjøretøy og forsyningskjøretøy.

Les mer: VGs reportasje fra områdene Russland hadde okkupert.

Ødelagte russiske kjøretøy i byen Katyuzhanka den 9. april. Foto: Kyrre Lien, VG.

Gruppen ble startet i 2014, og har ti faste medlemmer, samt over hundre i reserve. De har truffet over 1000 mål, hevder de.

Mange av dronene Aerorozvidka bruker, er hyllevare. Organisasjonen kjøper inn store mengder droner fra kinesiske DJI og franske Parrot.

Noen av disse dronene bygges om slik at de kan bære små granater, eller de blir brukt til overvåkning.

Men det er ikke nok.

– Vi innså at vi også måtte bygge våre egne modeller, for mulighetene med de ferdigbygde kommersielle dronene var for begrenset, forteller Mykhailo.

De trengte også å frakte tyngre, og flere, granater.

Foto: Aerorozvidka

De frivillige tok til Ebay og andre internettbutikker for å kjøpe komponentene selv.

Så satte de sammen et oktokopter, en drone med åtte propeller, som kan frakte fem kilo med eksplosiver. Dette er den dyreste dronen de bygger, og delene koster rundt 200.000 kroner. Midlene får de fra donasjoner verden over.

Dronene utstyrer de med en eller flere panserbrytende granater, og granatene koster ofte ikke mer enn 5000 kroner.

I 40 minutter kan den sveve i luften, og den kan fly fire kilometer unna kontrollenheten.

Så styrer de dronen rett over målet sitt og slipper granater – gjerne mens de svever 100–300 meter over målet.

Dette har de gjort med stor suksess, hevder de.

VG har ikke uavhengig fått bekreftet videoen, men ifølge gruppen viser den et angrep mot en russisk stridsvogn i april, i Mykolajiv-regionen sør i landet:

– Kommersielle droner er brukt i konflikt før, men omfanget nå er uten sidestykke.

Det sier Bruno Oliveira Martins. Han er seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO) og følger situasjonen i Ukraina tett.

Dronene er blitt viktige verktøy i den ukrainske motstandskampen, både strategisk og på slagmarken, oppgir han.

Men også for å forme narrativet:

– Disse små, billige dronene samler video om andre angrep. Disse videoene blir viktige propagandaverktøy for å skape et spesifikt narrativ fra konflikten.

Droner bygges av frivillige i den ukrainske byen Lviv.

Dronevideoene deles i ulike Telegram-kanaler og av det ukrainske forsvaret, og brukes for å vise hvor vellykkede Ukraina mener landets angrep er, og for å tydeliggjøre russiske krigsforbrytelser.

Ofte kan videoene være brutale. Målet er å skape frykt hos det russiske forsvaret. At et angrep kan skje når som helst. Plutselig.

Videoen over er av et ukrainsk angrep mot russiske styrker utenfor Verkhnya Rohanka i Kharkiv. Videoen er stedverifisert av VG.

– Film fra både store og små droner er effektfulle som propaganda, sier førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen.

– Det formidler et ekstra element av hjelpeløshet hos motstanderen når du kan vise ham fram i fugleperspektiv, uten noe sted å gjemme seg, og utsatt for dine våpen, sier han.

Også de store tyrkiskproduserte dronene Bayraktar er blitt brukt på den ukrainske slagmarken – både av Ukraina og av Russland:

Foto: Efrem Lukatsky / AP

Disse kan holde seg i lufta i over ett døgn, koster omkring 18 millioner kroner, har lang rekkevidde og brukes både til å overvåke og til å angripe med presise missiler.

Det er særlig ett angrep som har fått stor oppmerksomhet. Det var da den strategisk viktige Slangeøya ble okkupert av russiske styrker.

Det ønsket Ukraina å gjøre noe med.

Rundt 7. mai angrep

ukrainske jagerfly

øya. Også et russisk

landingsfartøy

ble angrepet med

et missil. Satellittbilder

fra dagen etter

viser røyk som

stiger opp fra øya. Ukraina sier så

at et russisk helikopter

landet på øya.

Også det ble truffet

av Bayraktar-dronen.

Bayraktar-dronen er blitt såpass populær at ukrainerne har laget sin egen sang om den:

The occupiers came to us in Ukraine,

With the brand new uniform, military vehicles,

But their inventory melted a bit,

Bayraktar ... Bayraktar ...

– Ukrainas større kampdroner, som Bayraktar TB2, har gitt dem evne til å finne og angripe russiske styrker som de ellers ikke ville hatt mulighet til å påvirke, sier Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen.

–Det har utvilsomt både gitt reelle effekter og ikke minst betydelige moralske seire.

Slaget om Slangeøya pågår fremdeles.

I slutten av mai publiserte satellittselskapet Sentinel nye bilder av øya som analytikere sier viser minst ti nye russiske kjøretøy som har satt opp en ny base der. Flere krigsskip sirkler rundt.

Russerne hevder at ukrainerne mistet flere titalls droner og helikoptre i forsøk på ta øya. Dette tilbakeviser Ukraina og vestlige analytikere.

– Dette forsøket har vist seg å bli en katastrofe for Ukraina, sa Igor Konasjenkov, en talsmann for det russiske militæret, ifølge nettstedet Russia Today.

Til nå er minst 4031 sivile blitt drept i krigen, melder FN. Men de påpeker at det reelle tallet er langt høyere fordi FN ikke har tilgang til alle områdene det strides i, slik som Mariupol.

Etter at russiske styrker trakk seg ut fra det nordlige Ukraina, står slaget nå øst og sør i landet. Der rykker russiske styrker frem, og ukrainerne møter kraftig motstand.

Denne delen består av enorme, åpne sletter, flatt terreng og store avstander.

– Krigens karakter er den samme, og vi bruker omtrent de samme teknikkene. Droner er fremdeles veldig nyttig der, forteller Mykhailo i Aerorozvidka-gruppen.

Her filmes det som skal være en russisk T-72-stridsvogn som er angrepet med et panservernsmissil. Den er ikke verifisert av VG.

Det pågår også en kommunikasjonskrig mellom russiske og ukrainske styrker.

Russiske styrker bruker signalforstyrrere til å jamme ukrainernes dronesignaler. De kan også følge radiosignalene tilbake til operatøren, så de må operere raskt for ikke selv å bli drept, forteller Mykhailo.

– Hele vår hær taper enorme mengder droner hver eneste dag. De er som ammunisjon, som kuler.

En av dronene til Aerorozvidka i luften over Ukraina. Foto: Aerorozvidka

Aerorozvidka har også utviklet et digitalt verktøy for å få oversikt over slagmarken – i sanntid.

– Vi fyller på med informasjon fra ulike kilder, som droner, kystradarer, satellittbilder og informasjon fra informanter fra de okkuperte områdene, forteller Mykhailo.

Sammen med droneovervåkning brukes informasjonen til å rette artilleriangrep mot russiske mål.

Slik som denne russiske forsyningsbasen, som Aerorozvidka sier de observerte fra luften og som ble angrepet av artilleri:

Foto: Aerorozvidka

Mye av infrastrukturen og nettforbindelsen er blitt ødelagt i krigen, så de bruker satellittkommunikasjon fra Elon Musks selskap Starlink til å komme på nett.

Alt dette er med på å gi dem et fortrinn på slagmarken. De ukrainske styrkene er fleksible og kan reagere raskt, kontra den russiske hæren, som er notorisk hierarkisk og toppstyrt, mener Mykhailo.

Ukrainske styrker undersøker ødelagte russiske stridsvogner utenfor Kyiv den 5. april. Foto: Kyrre Lien, VG

Antallet krigskjøretøy som er blitt ødelagt i krigen, er enormt. Den uavhengige nettsiden Oryx følger og analyserer tapene.

Så langt viser deres undersøkelser at Russland har mistet minst 4023 kjøretøy, hvorav 721 er stridsvogner.

1077 kjøretøyer er mistet på ukrainsk side. 177 av dem er stridsvogner.

Også Russland har begynt å publisere opptak gjort av droner, selv om det er i betraktelig mindre omfang enn Ukraina.

Her er det russiske myndigheter sier er et droneangrep mot en ukrainsk kommandosentral i Donbas-regionen. VG kan ikke uavhengig bekrefte videoen.

Men bruken av droner, både små, kommersielle droner og de som er langtrekkende, er ikke ny.

USA har fått mye kritikk for hvordan deres droner brukes til utenomrettslige henrettelser i land som Syria, Afghanistan, Jemen og Somalia. Dette mener flere menneskerettighetsorganisasjoner kan være brudd på Folkeretten.

Også i krigen i Nagorno-Karabakh i 2020 ble store myndighetsstyrte droner helt sentrale.

Det som har endret seg de siste årene, er at bruken av kommersielle droner kjøpt over disk, er blitt lettere å få tak i og bruke i krig.

Terrororganisasjonen IS brukte dem i stor grad. Her var blant annet en dansk mann helt sentral i å utvikle og smugle droner inn til området.

– De sivile dronene som hvermannsen kan sette opp, gjør at krigsteateret blir tettere befolket, og får flere øyne og øre. Russerne har tydeligvis ikke klart å forutse hvordan dette ville gi motbør til deres konvensjonelle krigføring.

Det sier konflikt og folkerettsforsker Cecilie Hellestveit.

– Dette er et forvarsel på hvordan krigene vil se ut fremover, sier hun.