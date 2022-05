OFFER: Roberta Drury.

Dette var ofrene i skytingen i Buffalo

Alle de ti drepte i skytingen i Buffalo var svarte, ifølge statsadvokaten i Erie County. Blant dem er Roberta Drury (32).

Av Ole Kristian Strøm

Politiet etterforsker skytingen både som hatkriminalitet og rasistisk motivert voldelig ekstremisme.

Mange av ofrene begynner nå å bli identifisert – av politi eller slektninger. To hvite og én svart ble også truffet, men overlevde skytingen.

Fire av de drepte jobbet på supermarkedet Tops – de andre var kunder der. Alle de ti døde var altså svarte, ifølge statsadvokat John J. Flynn jr. i Erie County, som ligger vest i staten New York.

Roberta Drury (32)

– Hun var alltid villig til å hjelpe, sier søsteren Amanda Drury til ABC News. Søsteren beskriver henne videre som en «levende og utadvendt» kvinne som kunne «snakke med hvem som helst».

Roberta Drury ble født i Cicero, New York, omtrent 150 mil øst for Buffalo, og flyttet til byen i 2010 etter at hennes eldste bror, Christopher, fikk en benmargstransplantasjon for å behandle leukemi.

Hun hjalp ham med å drive restauranten sin, «The Dalmatia», og ta vare på familien sin.

Katherine Massey (72)

Så sent som i fjor skrev hun et brev til både kongressen og lokalavisen Buffalo News om at politikerne måtte stramme inn våpenlovene – for å spare liv både der hun bodde og over hele USA. Lørdag ble hun selv offer for skytingen i Buffalo, melder en rekke amerikanske medier.

Hun kjempet for menneskerettigheter og å løfte den svarte befolkningen i Buffalo.

– Vi har mistet en kraftfull stemme, sier den tidligere politikeren Betty Jean Grant til Buffalo News.

Søsteren Barbara forteller til lokalavisen at Katherine skulle gjøre noen innkjøp og at deres bror skulle hente henne.

– Hun var en vakker sjel, fastslår søsteren.

Ruth Whitfield (86)

86-åringen hadde besøkt sin mann på et sykehjem og skulle kjøpe med seg litt mat hjem, forteller sønnen Garnell til ABC News.

Han er tidligere brannsjef i Buffalo og forteller at moren besøkte hans far hver eneste dag og sørget for at han alltid hadde pene og rene klær, var barbert og hadde rene negler.

– Min mamma var en fullkommen mamma, sier han til Buffalo News.

Aaron Salter (55)

Salter var sikkerhetsvakt i butikken og skjøt flere ganger mot drapsmannen – før han selv ble truffet, skriver CBC – og melder at Joseph Gramaglia i Buffalo-politiet har bekreftet dette.

– Han er en sann helt. Det kunne ha vært flere ofre om det ikke hadde vært for ham, sier Gramaglia.

Ifølge flere medier var Salter tidligere politimann og en kjent og kjær mann i lokalsamfunnet.

Pearly Young (77)

Søsteren Mary Craig forteller til ABC at Pearly Young var sterkt involvert i kirken og ellers jobbet som vikarlærer.

– Vi er alle i sjokk og vantro, sier søsteren til ABC.

Heyward Patterson (67)

Beskrives også som en hjelpsom person som hadde vært på kirkens suppeutdeling før han dro til supermarkedet og skulle hjelpe folk der med å få handleposene med seg hjem.

– Etter det jeg forstår hjelp han noe med å få handleposene sine inn i bilen da han ble skutt og drept, sier pastor Russell Bell i en lokal menighet ifølge ABC.

Ifølge Bell hjalp Patterson for eksempel til med å rengjøre kirken etter at det hadde vært arrangementer der.

Buffalo News beskriver at han ikke var på plass som vanlig på kirkens parkeringsplass søndag formiddag. Han pleide å ønske kirkegjengerne velkommen og følge dem inn.

Celestine Chaney (65)

Hadde ifølge Buffalo News barnebarn fra fire til 28 år – som opptok svært mye av hennes tid.

Hun dro til supermarkedet sammen med søsteren Joann Daniels for å kjøpe spesielle reker som mannen var glad i – og sin egen favorittkake med jordbær, forteller hennes sønn Wayne Jones til lokalavisen.

– Hun falt. Jeg trodde hun var bak meg, men hun var ikke det, sier Daniels til Buffalo News.

Anker Abby Fridmann i TV-stasjonen News 4 Buffalo, Buffalo News og en rekke andre amerikanske kilder melder at de tre øvrige døde er Margus Morrison (52), Andre Mackneil (53) og Geraldine Talley (62).