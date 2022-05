Urumqis 3. anholdelsessenter, et av mange sentre der Kina holder uigurer i Xinjiang-provinsen. Her skal det være opptil 10.000 fanger.

Tyskland ber om gransking etter lekkede bilder fra Kinas fangeleirer

Tyskland ber om gransking etter at det ble lekket bilder fra innsiden av Kinas fangeleirer for uigurer i Xinjiang-provinsen.

Av NTB-AFP

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– I en samtale med sin kinesiske kollega Wang Yi viste Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock til sjokkerende rapporter om svært alvorlige brudd på menneskerettighetene i Xinjiang, opplyser det tyske utenriksdepartementet.

En ukjent hacker har hentet flere tusen filer som aldri var ment for offentligheten, fra politiservere i Xinjiang, skriver Aftenposten, BBC og flere andre internasjonale medier.

En uigur-kvinne pågripes under en protest ved den kinesiske ambassaden i Ankara i Tyrkia. En liten gruppe uigurer demonstrerte tirsdag.

Viser innsiden av leirene

Filene dokumenterer blant annet hvordan kinesiske ledere er direkte involvert i interneringen av mange hundre tusen uigurer og andre muslimer i Xinjiang-provinsen.

Kinesiske myndigheter hevder det dreier seg om sentre der folk får arbeidstrening og islamsk ekstremisme bekjempes. Men menneskerettighetsgrupper mener det dreier seg om leirer der det foregår grove menneskerettighetsbrudd og tvangsarbeid.

I dokumentlekkasjen får man også se bilder fra innsiden av leirene for første gang.

Denne mannen krever at hans mor og bror løslates. Demonstrantene fordømmer Bachelets besøk i Kina.

FN-besøk

Menneskerettsgrupper mener at over én million uigurer er pågrepet i Kina. USA og andre vestlige land omtaler behandlingen av uigurer som et folkemord, men Kina nekter for anklagene.

FNs menneskerettighetssjef Michelle Bachelet er på et seks dager langt besøk i Kina og Xinjiang-provinsen denne uken. Tirsdag og onsdag besøker hun byene Urumqi og Kashgar.

Hun har allerede møtt utenriksminister Wang Yi, som under møtet «uttrykket håp om at besøket vil bidra til å bedre forståelsen», ifølge et referat.

Ifølge det statlige nyhetsbyrået Xinhua gratulerte Bachelet Kina med viktige prestasjoner innen økonomisk og sosial utvikling, og i å jobbe for å beskytte menneskerettigheter.

Bachelets talsperson har ikke bekreftet hva som ble sagt i møtet.