KREML-MØTE: Vladimir Putin tok imot Artjom Zjoga, faren til en kjent militsleder i Donetsk-området, Vladimir Zjoga, på selveste Seiersdagen. Zjoga var leder for en bataljon og ble drept i begynnelsen av mars.

Dette Putin-møtet får fart på spekulasjonene

Dette bildet fra Kreml har fått spekulasjonene til å gå om at president Vladimir Putin (69) vurderer å gjøre Donbas-området til en del av Russland.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Rett før han beordret krig anerkjente Putin de to «folkerepublikkene» Donetsk og Luhansk som uavhengige stater.

Men nå skriver Meduza, en av de ytterst få uavhengige russiske medier, at Putin-administrasjonen er i ferd med å «forberede opinionen» på at Donetsk og Luhansk skal bli en del av Russland.

Meduza fikk sist uke norske Fritt ords pris for «modig, uavhengig og faktabasert journalistikk».

Drept i krigen

Bildet fra Kreml er tatt den 9. mai, på selveste Seiersdagen. President Vladimir Putin møter Artjom Zjoga, faren til en kjent krigsherre i Donetsk-området, Vladimir Zjoga – som ble drept i begynnelsen av mars. Han var sjef for den såkalte «Sparta-bataljonen», som altså er en prorussisk separatiststyrke.

– Han døde som en helt, sa Putin til faren, ifølge statskontrollert russisk TV. Også faren er offiser i den samme militsen.

På Seiersdagen ble det opplyst at gater i selve Russland skal oppkalles etter militære ledere og politikere fra Donetsk. Det gjelder blant annet Groznyj i Tsjetsjenia og de sibirske byene Jakutsk og Omsk, Elista i Kalmykia og Vladivostok helt i øst. Både nevnte Vladimir Zjoga og Aleksandr Zakhartsjenko, som inntil han ble drept i 2018 var øverste leder av den såkalte «folkerepublikken Donetsk», får gater oppkalt etter seg.

Meduza mener å vite at gatenavnene er en del av planen for å erklære Øst-Ukraina som en del av Russland.

Folkeavstemning?

De hevder å ha tre kilder nær til presidentadministrasjonen som alle bekrefter at dette er en del av en plan utarbeidet av Sergej Novikov, som jobber høyt oppe i presidentapparatet. Kildene sier også at det er planlagt en folkeavstemning i de to områdene høsten 2022 om innlemming i Russland. Kreml har ikke kommentert påstandene i Meduza.

Nettstedet siterer også sine kilder på at man prøver å finne en link mellom heltene fra den andre verdenskrig og heltene i Ukraina.

– Ukraina-krigen bør også ha helter som kjemper mot nazismen, sier en kilde.

Meduza skriver også at russere flest per i dag føler liten tilknytning til innbyggerne i Donbas, og at Kreml ser som sin oppgave å gjøre noe med det.

Vladimir Putins uttalelse om at Zjoga «døde som en helt» stemmer altså bra med dette.

PROSESJON: Artjom Zjoga (t.v.) fikk gå rett i nærheten av Vladimir Putin i minneprosesjonen «Udødelig regiment» på Den røde plass den 9. mai – til tross for at Putin har anerkjent Zjogas «folkerepublikken Donetsk» som uavhengig stat.

De russiske militære kjemper i dag for å sikre seg kontroll over så store områder i Donetsk og Luhansk som mulig. Men situasjonen kan endre seg hvis Putin bestemmer seg for å annektere disse to områdene, som han i 2014 gjorde med Krim.

– Om han skulle gjøre det, vil det forandre krigens dynamikk, sier militærekspert Ilmari Käihkö ved den svenske Försvarshögskolan til VG. Han utelukker ikke at Putin vil bruke denne metoden.

– Russisk territorium

– I så fall vil de russiske soldatene kjempe for russisk territorium, ikke for «folkerepublikkene», som de gjør nå.

– Men kanskje er det bare en kortsiktig løsning på problemet, for det betyr samtidig at Russland må ta ansvar for disse områdene. Det betyr at de får et formelt ansvar som de ikke har nå, så lenge områdene ikke er russisk territorium. Ikke minst bygge opp alt som er ødelagt i krigen. Og nå er området mye større: Før 24. februar kontrollerte russerne 30 prosent av Donbas, nå kontrollerer de 80 prosent – det er bekreftet av ukrainske myndigheter. Jeg vet ikke om Russland har hverken ressurser eller vilje til å gjenoppbygge området, sier Ilmari Käihkö.

Norsk ekspert om ny Putin-analyse: – Vil senke terskelen for å bruke atomvåpen

Putin har sannsynligvis til hensikt å annektere det okkuperte sørlige og østlige Ukraina direkte inn i den russiske føderasjonen i løpet av de kommende månedene.

Det er konklusjonen i en ny analyse fra den amerikanske tankesmien Institute for the Study of War (ISW). De argumenterer for at Putin vil erklære at den russiske doktrinen som tillater bruk av atomvåpen for å forsvare russisk territorium, skal gjelde også der.

Lars Peder Haga har doktorgrad i sovjetisk historie og har forsket på russisk militærmakt de siste åtte årene. Han sier ISW er en troverdig og dyktig kilde som han jevnlig følger med på.

Dersom Putin annekterer de okkuperte territoriene, vil det fra russisk ståsted bety at et angrep på dem vil være et angrep på Russland, sier Haga.

– Det senker terskelen for hvilke maktmidler Russland i tråd med egen lovgivning kan bruke for å beskytte dem. For eksempel kan Putin da uten videre sette i gang hel eller delvis mobilisering, og lovlig bruke vernepliktige med mer enn fire måneders tjeneste til å forsvare dem.

I ytterste konsekvens vil det også senke terskelen for å bruke atomvåpen, sier Haga til VG.

– Russisk doktrine tillater førstebruk av atomvåpen ved «en trussel mot statens eksistens», og det kan nok tolkes som fare for tap av viktig territorium.

Ulempen for Russland er at de vil miste et forhandlingskort, da en slik annektering neppe kan reverseres så lenge Putin sitter ved makten, fortsetter Haga.

– Jeg er ikke i tvil om at det var slike vurderinger som lå til grunn da Krim i hastefart ble annektert av Russland i 2014, mens de såkalte «folkerepublikkene» Donetsk og Luhansk ikke ble det. Nå lyktes ikke Russland med å bruke «folkerepublikkene» som en brekkstang mot Ukraina slik de ønsket, det er nok en av de viktigste grunnene til at Russland valgte å gå til full invasjon i februar. Det kan bety at terskelen for å annektere større områder nå er lavere.

Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved seksjon for luftmakt og luftmilitært lederskap hos Luftkrigsskolen.

Britisk etterretning: Russiske tropper ligger «betydelig bak skjema» i Donbas

Britisk etterretning skriver i sin daglige oppdatering søndag at de russiske troppene i Donbas har mistet momentum og har falt «betydelig bak skjema» i Donbas.

– Til tross for de småskala fremskritt innledningsvis, har Russland mislykket i å oppnå betydelige territoriale fordeler den siste måneden, samtidig som de opplever et vedvarende høy slitasje, ifølge oppdateringen.

Britisk etterretning skriver at Russland nå trolig har mistet en tredjedel av bakkestyrkene som ble sendt i februar.

I oppdateringen påpeker etterretningstjenesten at Russland har betydelig mangel på utstyr, i tillegg til mangel på etterretning, overvåkning og rekognoseringsdroner.

– Under disse omstendighetene er det lite sannsynlig at Russland vil dramatisk eskalere sine fremskritt de neste 30 dagene.