Vil gjøre Mariupol om til ferieby

Lederen for separatistene i Donetsk sier han vil gjøre den sønderbombede ukrainske byen Mariupol om til et ferieparadis ved Azovhavet.

Av Jostein Matre

Før krigen var Mariupol kjent som en industriby. Nå er det mest kjent for å være en by nesten totalt ødelagt av russiske styrker. I fremtiden kan det bli kjent som et ferieparadis.

I hvert fall dersom lederen for den selverklærte og russiskstøttede såkalte Folkerepublikken Donetsk får det som han ønsker.

Onsdag gjentok Denis Pusjilin sine tanker om hvordan byen kan bygges opp igjen når krigen er over.

– Mariupol vil bli gjenoppbygget med fokus på turistindustrien, sa Pusjilin, ifølge ukrainske Pravda, som igjen siterer det statlige russiske nyhetsbyrået RIA Novosti, og la til at han håper dette kan gjøres med støtte fra Russland.

Også i forrige uke ga Pusjilin uttrykk for at han ser for seg at byen ved Azovhavet, på innsiden av Svartehavet, kan bli en by for turister som er glade i sol, varme og bading.

ØDELAGT BY: Store deler av Mariupol er i dag lagt i ruiner.

Mens innbyggere i Mariupol sliter med mangelen på mat, drikke, medisiner og husly etter de russiske ødeleggelsene, og trolig har mer enn nok med å ta en dag om gangen, har separatistlederen startet å se fremover.

Ifølge Serhii Orlov, viseordfører i Mariupol, har russiske bomber lagt 80-90 prosent av byens bygninger i ruiner. Pusjilin ser altså for seg å erstatte mange av disse med hoteller og andre fasiliteter for turisme.

Vil jevne stålverket med jorden

Samtidig sier byrådet i Mariupol i en uttalelse at separatistene ønsker å jevne stålverket Azovstal, hvor ukrainske soldater nylig overga seg til russerne, med jorden. Bakgrunnen for dette, hevder de, er en frykt for at ukrainske styrker vil forsøke å gjenvinne stålverket.

– Russerne vil komme det i forkjøpet ved å ødelegge et industrikompleks som er viktig for Ukraina, melder Pravda at byrådet sier.

AZOVSTAL: Et stillbilde fra en video av beskytning mot stålverket tidligere i krigen. Med sin beliggenhet ved sjøen ønsker separatistlederen i Donetsk å jevne det med jorden for å lage park.

Byrådet uttaler videre at de har ingen tro på at okkupantene bryr seg om utviklingen av Mariupol, men at de kun ser på det som en korridor til Krim-halvøyen, som Russland annekterte i 2014.

Denis Pusjilin foreslår på sin side å enten bygge en teknologipark, eller et helt vanlig park-område på tomten der det gigantiske stålverket ligger ved Azovhavets bredder i dag.

Viktig økonomisk

Anerkjente Institute for the Study of War skriver i sin daglige oppdatering om krigens gang i Ukraina torsdag om Pusjilins ønske om å gjøre Mariupol om til en ferieby. De mener det vil frata Russland en av de viktigste økonomiske fordelene de ønsket å oppnå ved å invadere byen i utgangspunktet.

– Russland trenger ikke enda en ferieby ved Svartehavet. Det de trenger er den formen for hard valuta en fabrikk som Azovstal ville ha generert, skriver de på sin Twitter-konto.

De mener separatistlederens uttalelser direkte undergraver den økonomisk strategiske viktigheten av at Russland nå har klart å ta kontroll over stålverket.

Azvostal har vært svært viktig for Mariupols økonomi. Det har gitt store inntekter, og har blant annet vært arbeidsplassen til rundt 10.000 av byens innbyggere.

