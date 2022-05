UTENRIKSMINISTER: Sergej Lavrov fotografert på lørdagens møte i Rådet for utenriks- og forsvarspolitikk utenfor Moskva.

Lavrov hevder Vesten prøver å finne forrædere blant russiske diplomater

Den russiske utenriksministeren hevder at Vesten jakter på forrædere blant russiske diplomater. Ambassadøren i Washington sier at russiske diplomater blir forsøkt presset til å «bytte side».

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Begge disse påstandene fra russisk side kommer frem lørdag.

Utenriksminister Sergej Lavrov uttaler seg i et møte i Rådet for utenriks- og forsvarspolitikk.

– Det har ikke vært mulig å finne forrædere blant diplomatene, selv om det har vært slike forsøk, de har blitt gjort fra utlandet, og også her i landet, sier Lavrov ifølge Tass.

Russlands USA-ambassadør Anatolij Antonov uttaler seg på det kjente propagandashowet «Solovjov Live» om forsøk på å få russiske diplomater til å «svike» hjemlandet. Han sier at amerikanske etterretningsfolk «flyr rundt ambassaden» og deler ut telefonnummere til FBI- og CIA-folk som kan ringes for å etablere kontakt og samarbeid.

Det har ikke kommet amerikanske reaksjoner på de russiske påstandene.

– Presset til svik

– Det grufulle er at kjente politikere som jeg pleide å respektere og verdsatte høyt for sin kunnskap, publiserer oppfordringer i de store amerikanske mediene om at russiske diplomater og militære skal bytte til det såkalte demokratiets side.

– I hovedsak blir kameratene mine presset til svik, noe som i ethvert land blir sett på som en motbydelig handling, sier den russiske Washington-ambassadøren henvendt til programleder Vladimir Solovjov.

Ambassadøren sier at russiske diplomater på sine mobiltelefoner får meldinger fra amerikansk etterretning om dette.

– Total hybridkrig

Utenriksminister Lavrov mener at «Vesten kollektivt har erklært total hybridkrig» mot Russland og antallet utviste russiske diplomater er verre enn under den kalde krigen.

– Det er vanskelig å forutsi hvor lenge dette vil vare, men det er klart at konsekvensene vil merkes av alle uten unntak, sier utenriksministeren.

Lavrov fortsetter sin tirade mot Vesten slik:

– Det som er overraskende, er det absolutt hule, russofobiske utbruddet som har skjedd i alle de såkalte siviliserte landene. Politisk korrekthet, anstendighet, regler, og med dem blir de juridiske normene ganske enkelt forkastet, kulturen for avskaffelse av alt russisk blir brukt, alle fiendtlige handlinger mot landet vårt er tillatt, inkludert direkte ran.

– Ikke ideal

Han mener Vesten ikke lenger fremstår som noe ideal for frihet og demokrati.

– I dag er folk i Vesten klare til motarbeide Russland til – som de sier – den siste ukrainer. Ved første øyekast er dette en veldig praktisk mening, spesielt for USA, som leder det hele fra den andre siden av Atlanterhavet, og ved samtidig å svekke Europa kan frigjøre markedene for sine varer, sine teknologier og sine militære produkter, sier Sergej Lavrov på møtet i Rådet for utenriks- og forsvarspolitikk.

Han beskyldte også Jens Stoltenberg for å skyve NATO lenger og lenger øst:

– Forsvarslinjen som under den kalde krigen gikk langs Berlinmuren mellom to militærblokker - konkrete og imaginære - og har allerede beveget seg østover fem ganger siden den gang. Jens Stoltenberg, Liz Truss og andre snakker om at NATO har et globalt ansvar for å ta opp sikkerhetsspørsmål, spesielt i Indo-Stillehavsregionen. Det vil si at neste forsvarslinje vil bli forskjøvet, slik jeg forstår det, til et sted i Sør-Kinahavet, sier den russiske mangeårige utenriksministeren.