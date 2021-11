Paradisøya som sulter

Eksotiske Madagaskar forbindes med vakre strender. Nysgjerrige lemurer. Og et unikt artsmangfold. Men bak glansbildet skjuler det seg en annen virkelighet. Paradisøya som sulter

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Madagaskar.

Verdens fjerde største øy, der 80 prosent av faunaen og floraen kun er å finne akkurat her.

Kjent for luksuriøse hvite strender, eksotiske oaser i regnskogen, og en viss animasjonsfilm.

Men lite kjent for omverden, trues en halv million mennesker på den vakre øya av tørke og sult.

FN har flere ganger det siste året advart om katastrofen som utspiller seg. De omtaler det som den første klimaskapte hungersnøden i verden.

Madagaskar har mange forskjellige klimasoner. Store deler av øya har fått mindre regn enn vanlig de siste årene, men det er i landsdelen Grand Sud at krisen er total.

I den uttørkede jorden på landsbygda i Anosy-regionen, tvinger det stadig tørrere klimaet fattige landsbybeboere til å sanke inn uvanlige råvarer.

Mat som egentlig ikke er ment til å spises.

Helmine Monique Sija går inn i en skog av flere meter høye kaktuser. Kaktusstammene kan ikke spises, men de grønne utskuddene er det mulig å anvende. De er kjent for å gi magesmerter. Men de hjelper mot sultfølelsen.

Helmine er ikke alene om å ty til slike ekstreme tiltak for å få i seg mat.

Nesten 14.000 mennesker lever nå under hungersnødlignende forhold i Anosy-regionen, som er en av de hardest rammede regionene på øya.

På et kontor i hovedstaden Antananarivo i høylandet sitter Pasqualina Disirio. Hun er landdirektør for Verdens matvarefond (WFP).

– Krisen er definitivt forårsaket av klimaendringene, sier Disirio til VG over telefon.

Hun er ansvarlig for WFPs arbeid i landet og sier at situasjonen aldri har vært verre enn i år.

– Klimaendringene har de siste årene ført til at regnsesongen er kortere og kortere, fortsetter Disirio.

Tørken her er den verste på 40 år. Sandstormer skaper store problemer for både landbruk og frakt av matvarer. Helt sør på øya står annenhver person overfor det som omtales som en sultkrise.

Invasjoner av gresshopper har også bidratt til store utfordringer med avlingene.

Ifølge landdirektøren til WFP har folk tidligere hatt det vanskelig gjennom den såkalte «magre sesongen» – når man ikke lenger kan høste nye avlinger og matlagrene er tomme.

De har likevel klart seg gjennom to til tre måneder med slike forhold.

– Men nå snakker vi om at denne sesongen varer seks måneder. Det er effektene av klimaendringer – de er her, og de er synlige, sier Disirio.

Situasjonen er så alvorlig at Verdens matvarefond ikke har kunnet gi fulle rasjoner til alle som sulter.

Håpet er imidlertid at de fra desember vil kunne gjøre det.

Avlingene tørket

I en landsby i regionen Androy, står Tsimamorekm Aly (44) utenfor det lille skjulet familien bor i.

Rundt ham står kona og barna. Jorden under dem har et skjær av rødt. I terrenget bak dem er det nesten bare kaktuser som vokser.

Før var avlingene med søtpoteter så gode at bonden følte han hadde god inntekt.

– Jeg giftet meg til og med, fordi jeg var rik, forteller han til nyhetsbyrået Reuters.

Nå sliter 44-åringene at med å brødfø familien.

– Før i tiden var det regn, masse regn. – Ting har endret seg, konstaterer han.

Tsimamorekm sier han er fornøyd så lenge han får i seg en håndfull ris om dagen, men med kone og seks barn er det ofte at han går uten dette.

Noen dager er sukkervann det eneste han får i seg.

– Dette er en naturkatastrofe, mener Tsimamorekm.

Klimaforskere gir småbonden langt på vei rett.

For noe har endret seg på Madagaskar.

Ifølge Chris Funk – som er direktør ved Senteret for klimafarer ved University of California, Santa Barbara – har de siste fem av seks årene på Madagaskar hatt enten dårlige eller veldig dårlige regnsesonger.Sammen med kolleger har han overvåket tørken her og andre steder i verden. Det har de gjort ved hjelp av data og bilder fra satellitter.

– Våre satellittbilder bekrefter dette – vi ser at tørken virkelig har tørket ut vegetasjonen.

Til VG sier han at klimaendringene alene ikke har skylden for tørken, men at de er med på å forsterke den og gjør at slike naturlige variasjoner, som tørkeperioder er, forekommer hyppigere.

Under slike tørkeperioder klarer ikke de voksne å skaffe nok mat.

Og barna lider.

2600 barn er nå i Leger uten grensers ernæringsprogram. Rundt 40 prosent av disse er alvorlig underernært. Resten av barna i programmet er moderat underernærte.

Anaïs N’Dri i Leger uten Grenser forteller om utslitte barn som trenger helsehjelp.

– Barna ser veldig slitne ut. Huden er tørr og støvete. De ser bortkomne ut, spesielt når de skal veies.

N’Dri koordinerer organisasjonens arbeid på Madagaskar. Hun snakker med VG over telefon fra regionhovedstaden Ambovombe i hardt rammede Androy.

I bakgrunnen høres fuglekvitter.

Naturen i området er veldig vakker, ifølge N’Dri, men etter en stund legger man mer og mer merke ubeleilighetene.

– Det konstante støvet som flyr rundt deg, og som alltid gir deg såre øyne og sår hals.

Og så er det den ekstreme temperaturen.

– Selv tilbringer jeg ikke mer enn én time i varmen uten å drikke.

– Når barna kommer inn, er de så tørste at de ikke klarer å spise, sier koordinatoren. FN har bedt verdenssamfunnet om to milliarder til nødhjelp. Så langt har de bare fått inn litt over halvparten av denne summen.

Også N’Dri frykter at situasjonen stadig vil bli verre i månedene fremover.

– Jo lenger du kommer inn i den magre sesongen, jo verre blir det.

Denne sesongen vil trolig være over en gang i mars eller april.

Organisasjonen har også startet med matdistribusjon og vanngraving for befolkningen, noe de vanligvis ikke gjør.

– Målet er å få barna ut av underernæring innen to måneder. Men her beholder vi barna i programmet i 100 dager fordi familiene ikke har mat, sier N’Dri.

Madagaskar er ett av verdens fattigste land.

To av tre av landets nesten 28 millioner innbyggere lever i ekstrem fattigdom, altså under 17 kroner om dagen, ifølge Verdensbanken.

Mange familier i sør har solgt så å si alt de eier for å få råd til livsnødvendig mat.

– Klimaendringer over hele linjen

– Situasjonen i sør er katastrofal, sier Arild Bakke (59) til VG over telefon fra storbyen Antsirabe i høylandet, sentralt på øya.

Han er seksjonsleder for Øst-Afrika i Det Norske Misjonsselskap (NMS) og har tilbrakt store deler av livet på Madagaskar, hvor han blant annet har jobbet 25 år.

MISJONÆR: Arild Bakke har jobbet i en årrekke på Madagaskar. Her holder han nattverd, på et bilde VG tok i 2005.

Nå er Bakke tilbake i landet for første gang på over ett år.

Nordmannen som også tilbrakte ti år av oppveksten her, forteller at den sørligste delen av øya er ansett for å være et ørkenområde.

Vanligvis får også dette området noe regn hvert år, som gjør det mulig å dyrke mat.

– Men de siste fem årene har det vært en ekstrem tørke her. Det er den verste tørkeperioden i manns minne, sier Bakke.

Madagaskar er verdens fjerde største øy og store deler av øya har fått mindre regn enn vanlig, gjennom flere år.

Under fjorårets regnsesong fikk denne landsdelen ifølge FN mindre enn 50 prosent av regnfallet som kommer i en normal regnsesong.

I høylandet er klimaet imidlertid helt annerledes.

Men klimaendringene merkes også her.

– Det normale for høylandet i november, er at det regner annenhver dag. Så langt i november har det ikke vært regn mer enn et par ganger, sier Bakke og legger til:

– Det er klimaendringer over hele linjen her.

– Konsekvensene er katastrofale

Under det nylige klimatoppmøtet COP26 i Glasgow, tok flere av verdens fattigste land ordet, også Madagaskars president.

Gjennomgangstonen fra fattige og sårbare land var den samme:

De rike og forurensende landene må øke det økonomiske bidraget til fattige land, slik at de fattige landene både kan kutte utslipp, men også tilpasse seg et stadig varmere klima.

– Å feile er ikke et alternativ, vi må lykkes for oss, for landet vårt, for planeten vår. Jorden, som har gitt oss alt, spør oss i dag om å redde planeten vår, sa den gassiske presidenten Andry Rajoelina under toppmøtet.

ADVARTE FN: Madagaskars president Andry Rajoelina på talerstolen under FNs generalforsamling i september.

– Disse konsekvensene er katastrofale, spesielt for den sørlige delen av Madagaskar, som står overfor hungersnød forårsaket av klimaendringer, la presidenten til.

Finnes håp: – Oppløftende resultat

NMS har gjennom flere tiår bidratt til jordbruksutvikling på Madagaskar.

Nå vil de gjøre enda mer i møte med klimaendringene.

I helgen har representanter fra organisasjonen vært i Grand Sud. Her skal de teste et jordforbedringsmiddel som tilfører fuktighet til jordsmonnet, samtidig som det fungerer som gjødsel.

– Resultatene fra Sahara er veldig oppløftende, sier Bakke.

Et annet problem på øya er stadig mer uforutsigbare sesonger – og at folk ikke er forberedt på kommende ekstremvær.

Derfor har Norge rettet bistandsmidler inn mot det nasjonale meteorologiske instituttet – for å øke varslingskapasiteten deres, forteller Hilde Dahl i Norads klima- og miljøavdelingen.

– Slike tiltak kan være varsling til småbønder om når avlingene bør høstes og rådgiving om hvordan man håndterer avlingene sine best mulig, sier hun og legger til:

– Eller i ytterste konsekvens – at man oppfordrer befolkningen å flytte for en viss periode, for eksempel i forbindelse med sykloner som er hyppige på Madagaskar.

Befolkningen sør på Madagaskar har vært vant til tunge tørkeperioder med lite mat, kjent som «kere», gjennom årtier. Men nå er klimaet tørrere, og hungersnøden mer utbredt.

Mens eksperter og hjelpeorganisasjoner slår alarm, og ber om økt bistand, må innbyggerne finne en måte å overleve på.

Fru Behora (80) og datteren Ndakope (67) har ikke penger til mat. De må ofte klare seg på på maten de finner. Dagens lunsj er en halv kopp bønner Behora har funnet – men bønnene er allerede forringet.

Info Klimaendringer Gjennomsnittstemperaturen på jorden ligger nå litt over 1,1 grad høyere enn på slutten av 1800-tallet, som man kaller førindustriell tid

Det er ingen tvil om at menneskelig aktivitet har varmet opp kloden, konkluderte FNs klimapanel (IPCC) i sin nyeste og sjette rapport i 2021.

Menneskehetens påvirkning på klimaet skyldes i hovedsak utslipp av CO₂, metan og andre klimagasser som forsterker atmosfærens naturlige drivhuseffekt.

Utslippene stammer fra forbrenning av kull, olje og gass (fossile brensler), avskoging, landbruk og industriprosesser. Dette kommer i tillegg til utslipp avklimagasser fra naturlige kilder.

Økende temperatur på jorden fører til stigende havnivå, mer ekstreme hetebølger, nye nedbørsmønstre, tørke, flom og utryddelse av arter.

Stigende havnivå, hetebølger og tørke kan føre til økt migrasjon mange steder i verden. Høyere temperaturer og tørke kan i en del områder gjøre det vanskelig å produsere mat.

Klimaendringene ventes å bli mer omfattende i takt med utslippene av klimagasser. Tross mangeårige politiske diskusjoner og satsing på fornybar energi, har de globale utslippene fortsatt å øke. Kilder: IPCC, NASA, NOAA, NTB Vis mer

Kilder/les mer: