Stemmer fra innsiden: − De fleste her er anspente

KYIV (VG) I Øst-Ukraina lever folk på begge sider av frontlinjen med krigsfrykt, etter at Russland anerkjente utbryternes «folkerepublikker».

– De siste dagene har vi hørt mye bombing. Jeg kan ikke si at alle er redde, men de fleste her er anspente, skriver Liza Hrytsenko (25) på melding til VG.

Hun bor i kystbyen Mariupol, som er en del av Donetsk fylke, men som ikke ligger i området som prorussiske utbrytere kontrollerer.

I Mariupol har den ukrainske regjeringshæren kontroll, og borgervernsgrupper står klare til å drive geriljakrig dersom det kommer en russisk invasjon.

Men de vet at de er utsatt: Etter at Putin kunngjorde at Russland anerkjenner Donetsk og Luhansk som uavhengige, kan Mariupol havne i skuddlinjen. Putin beordret også russiske styrker inn i Ukraina.

Reaksjonene fra Vesten har ikke latt vente på seg.

ANSPENT STEMNING: Liza Hrytsenko bor i Mariupol, en kystby i Donetsk. Hun forteller om en anspent stemning.

Norge var raskt ute og fordømte at Russland har krysset grensen inn på ukrainsk territorium. EU har blitt enige om nye sanksjoner mot Russland, melder Reuters.

– Sanksjonene vil smerte Russland, de vil gjøre skikkelig vondt, sier Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian.

Storbritannia på sin side varsler blant annet sanksjoner mot fem russiske banker, melder AFP.

– Presset fra Russland er sterkt

De russiske styrkene som Putin beordret inn i Luhansk og Donetsk, kaller han for «fredsbevarende operasjoner».

Da Nato-sjef Jens Stoltenberg holdt en pressekonferanse tirsdag, sa han at russiske tropper har bevegd seg inn i deler av Donetsk og Luhansk.

FORDØMMER: Nato-sjef Jens Stoltenberg var tydelig på dette er en krise Russland har skapt alene.

Dersom hele Donetsk fylke skal annekteres av Russland, vil det innebære at russiske styrker vil prøve å krige til seg kystbyen Mariupol, hvor Liza Hrytsenko bor.

– Hva tenker du om at Donetsk og Luhansk er blitt anerkjent av Russland?

– For å være ærlig så har jeg ikke merket så mye til det selv om det bare er noen kilometer unna der jeg er. Men presset fra Russland er veldig sterkt.

– Frykter du hva som kan komme?

– Jeg er ikke redd fordi akkurat nå har vi sterk støtte fra militæret og politiet, skriver hun.

Deler Donetsk og Luhansk har vært ledet av separatister i flere år, og det var mange som var glade over anerkjennelsen fra Russland.

FEIRET: Et bilde tatt i Donetsk viser folk som vifter med russiske flagg og feirer som følge av Putins anerkjennelse.

Likevel er det ikke alle i Donetsk som ser lyst på det som har skjedd.

– Det bombes fra vår side, som også gjør at Ukraina responderer. I går så vi Putins tale og vi ønsket virkelig ikke å bli anerkjent, skriver en kvinne i starten av 20-åra som ikke ønsker å bli identifisert av hensyn til sin egen sikkerhet.

– Vi tror at dette er dårlig og ingenting godt vil komme ut av det.

Hun sier det var mange som var fornøyde med avgjørelsen i går, men at hun ikke tror de forstår hva det kan føre til.

Ukrainas grenser består

Samtidig som verdens ledere varsler at de vil sette hardt mot hardt, står Ukrainas president støtt.

– Vi er ikke redde for noen eller noe, sa den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj i en tale til folket, etter at Putin anerkjente Donetsk og Luhansk som uavhengige.

I talen understreket Zelenskiy at landets grenser fortsatt består, til tross Russlands handlinger.

– Vi har forpliktet oss til det fredelige og diplomatiske sporet, vi vil følge det og kun det. Men vi er et selvstendig land, sa Zelenskiy i talen.

Russland meldte fredag kveld at de vil evakuere diplomatisk personell fra Ukraina, på grunn av sikkerhetsårsaker, melder AFP.

Ifølge det russiske utenriksdepartementet har de russiske diplomatene i Ukraina mottatt flere trusler.

PS: Det ukrainske sikkerhetsrådet vil innføre nasjonal unntakstilstand. Samtidig mobiliseres reservestyrkene og sivile får nå tillatelse til å bære våpen.