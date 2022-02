Ukrainas president: − Vi vil forsvare landet vårt

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier det er for sent med sanksjoner mot Russland etter de har invadert, og etterlyser flere tiltak nå.

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj valgte lørdag å være til stede på sikkerhetskonferansen i München, til tross for advarsler fra USA om å ikke forlate Ukraina i den anspente situasjonen.

Han får stående applaus fra salen når han går på scenen i München.

– Jeg tror det er for Ukraina og våre soldater, tusen takk, sier han.

Fra talerstolen sier Zelenskyj at sikkerhetsarkitekturen i verden og Europa nærmest er ødelagt. Verdens sikkerhetsarkitektur er skjør og må bli oppdatert, mener Zelenskyj.

– Hvordan endte vi opp som den største sikkerhetskrisen etter den kalde krigen, spør Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på sikkerhetskonferansen i München.

Både USAs visepresident Kamala Harris og EU-presidenten Ursula von der Leyen truet tidligere lørdag med kraftige sanksjoner dersom Russland invaderer Ukraina.

Men Zelenskyj sier at det er for sent med sanksjoner når bombingen har startet. Han etterlyser sanksjoner nå - og sier seg villig til å foreslå flere tiltak mot Russland.

– Vil forsvare landet vårt

– Vi vil forsvare landet vårt, med eller uten støtte fra våre partnere, sier han.

– I åtte år har Ukraina vært et troverdig skjold. I åtte år har Ukraina holdt stand mot en av verdens største hærer.

Zelenskyj sier det er viktig at OSSE-observatører får tilgang til Luhansk og Donetsk, områdene som er kontrollert av russisk-støttede separatister.

– Krim og de okkuperte områdene vil returnere til Ukraina dersom det skjer fredelig, sier han.

Lørdag ettermiddag har russiske myndigheter hevdet at russiske området er blitt beskutt fra ukrainsk side.

Zelenskyj avviser blant at det kan ha skjedd og kaller anklagene «latterlige».

Krever ærlig Nato-svar

Zelenskyj oppfordrer samtidig alle Nato-land om å være ærlige rundt hvorvidt de ønsker Ukraina inn i Nato.

– Jeg håper ingen anser Ukraina som en praktisk buffer mellom Vesten og Russland, sier han.

Samtidig understreker han at ukrainerne ikke har panikk.

– Vi er klare for møter med Russland på alle mulige plattformer, sier han.