De som overlevde

Publisert: Nå nettopp

Egentlig skulle de vært døde.

De skulle vært fire nye enkeltpunkter i den dystre statistikken over drepte soldater i den seige, åtte år lange, krigen i Øst-Ukraina.

Men mot alle odds, våknet de en etter en opp på sykehus, noen etter uker i koma, med en ny sjanse til å leve.

Med seg har de traumer, sorger, arr og skader som aldri vil leges. De har også med seg en erfaring fra krigen mot Russland og russiskstøttede opprørene, som få andre har.

Og nå er den erfaringen blitt hyperaktuell.

For på samme dag som VG møter de fire skadede veteranene på et rehabiliteringssenter, og i deres hjem, i Irpen utenfor Kyiv, eskaler konflikten i Øst-Ukraina.

En barnehage treffes av artilleri, og sivile blir skadet. Begge sider anklager hverandre for aggresjon.

Foto: Ukrainske militæret via AP

Mange frykter at Putin vil bruke konflikten som et påskudd for full krig og invasjon av nabolandet.

Mennene vi møter, som allerede har blitt forsøkt drept, frykter det som kan komme.

Antov (31)

Det var over midnatt, bekmørkt og Antov Volodymyr Tovkys gikk ut fra sin faste posisjon for å finne kikkerten han trengte for speide etter fienden i mørket.

Det var 25. september, 2019, i landsbyen Novoluhanske i Donetsk-regionen i Øst-Ukraina.

Idet Antov tente en lommelykt, smalt det og alt gikk i svart.

Grafikk: Kyrre Lien / Google

En kule traff ham under høyre øye, gikk videre opp gjennom hjernen og traff innsiden av hjelmen Antov hadde på seg. Det gjorde at kulen ikke kom ut bak, men heller ble vinklet dypere inn i hjernen.

Han lå i koma i to uker, og da han våknet måtte en stor bit av skallen opereres bort for å få ut kulen.

At han overlevde, ble beskrevet som ufattelig.

Antov, som var 28 år da han ble skutt, hadde fram til da vært stolt over å være en del av den ukrainske hæren.

Han var instruktør og aktiv i krigen som da hadde pågått i fem år. For ham var det så verdifullt å forsvare landet mot det han beskriver som «den russiske fienden». Han sier han følte på en profesjonalitet som fylte hjertet og sjelen med mening.

Nå bærer han på en dyp sorg, for mens krigen og en potensiell russisk invasjon er på alles lepper, føler han seg helt hjelpeløs.

– Jeg kan ikke brukes i hæren lenger. Jeg har bare vondt. Livet blir aldri det samme, sier han.

Før.

Etter.

Han følger med på nyhetene hele tiden, og tror ikke at en fullskalainvasjon vil finne sted. Han mener bare at Russland manipulerer Ukraina og vestlige ledere for å presse dem i kne. Han er frustrert.

– Verden har ikke fokusert på krigen i øst i så mange år, som om det ikke er viktig, men nå kan de se konsekvensene. Ukraina trenger ekte støtte, ikke bare ord om «bekymring», sier han.

Olexiy (35)

Olexiy Lavriv jobbet som sjåfør for marinen i sørøstlige Ukraina, nære Mariupol. Han kjørte daglig forsyninger mot fronten og gjennom bestridte områder.

Den 26. november, 2016, kjørte han og en sykepleier mot en av marinens ytterste stillinger. En kommandør var syk, det var dårlig vær og de måtte levere varmere klær.

Plutselig ble en antitank-missil skutt av mot lastebilen og traff hjulstillingen.

Den massive eksplosjonen blåste Olexiy ut av førersetet og benet hans ble revet av.

Alle soldatene som løp til for å hjelpe, trodde han var død. Han var bevisstløs, hadde mistet masse blod og pulsen ebbet ut.

Han ble først båret vekk av andre soldater i nesten en kilometer, før et helikopter fraktet ham vekk.

VG møter Olexiy på rehabiliteringssenteret, mens han trener og stadig blir sterkere. Det har gått seks år siden angrepet som lemlestet ham, men krigen han kjempet i står fortsatt på samme sted.

– Hva føler du om de som angrep deg?

– Jeg er et snilt menneske, jeg vil ikke føle vondt om noen, men det er åpenbart at Russland er den aggressive parten. De sier at Donetsk og Luhansk er deres territorier, men vi kjemper for vårt land og våre familier som bor der, sier han.

– Vi ukrainere vil gjøre motstand til siste dråpe blod og til siste mann har falt.

Den skilte enebarnsfaren, sier at han nå ser at ukrainerne ikke står så samlet som de burde.

– Jeg mener det finnes to typer ukrainere. På den ene siden har du de som forstår krigens alvor og på den andre siden har du de som ignorer alt sammen, fester på byen og drar på ferie til utlandet. Vi må forene oss for landets skyld, sier han.

– Er du bitter?

– Jeg synes ikke synd på meg selv. Hadde det ikke skjedd med meg, hadde det skjedd med en annen. Men jeg forbanner Russland og det vil jeg gjøre til enden av livet.

Yuriy (41)

– Jeg angrer ingenting, tross alt som skjedde. Det ville vært en stor ære å være tilbake i frontlinjen i kamp, men det kan jeg jo ikke, sier tobarnsfaren Yuriy til VG, mens han drar hendene over et stort arr i hodeskallen.

Skaden har gitt ham lammelser i hele venstresiden av kroppen, og han sliter med å dra seg opp fra treningsapparatet når han får hjelp av en fysioterapeut.

Først vil han ikke snakke så mye om det som skjedde, men så begynner han likevel å fortelle:

– Jeg husker alt, jeg var bevisst hele tiden, sier han.

Han og medsoldatene hadde tatt seg inn et forlatt hus ved frontlinjen, da de ble angrepet av det Yuri sier var topptrente spesialsoldater fra den andre siden.

– Jeg drepte en av dem, men så gikk magasinet tomt og jeg måtte lade om, da var da jeg ble truffet av en streifkule.

Yuriy sier at først ikke følte noe, han løp videre, men så kjente han at hodet var varmt og at noe flytende rant ned i ansiktet hans. En av de andre soldatene ba Yuriy sette seg ned.

Så ble alt tåkete.

Den ukrainske soldaten ble fraktet til sykehus i Kyiv. Etter et utall operasjoner ble kulen til slutt fjernet.

Nå er hverdagen fylt av ettervirkningene fra den dagen i 2016.

– Jeg vil si en ting til russerne. Det er ikke plass til dem her i Ukraina. Gi oss nok tid så skal vi beseire hver og en av deres soldater, sier han stille og ser ned, som om han ikke helt tror på sine egne ord.

Alexander (22)

I et hjem i utkanten av Irpen bor flere av de tidligere soldatene, som nå trenger hjelp til nesten alt i hverdagen.

I en sofa sitter den tungt skadede 22-åringen Alexander Horbachevskyi. I 2018, da han var 18 år, ble han skutt i hodet. Kulen gikk rett gjennom hjernen og ut igjen. Han lå i koma i åtte dager.

Da han våknet kjente han ikke igjen sin egen familie.

Han kan nå knapt snakke, som følge av hjerneskaden han pådro seg og når han går mister han balansen.

Etter de utallige operasjonene han gikk igjennom for å overlevde, veide han bare 38 kilo. Nå har bestefaren hans Yuriy Dudin (65) flyttet inn sammen med ham for å hjelpe.

– Da jeg fikk høre hva som hadde skjedd med Alexander var det første som sto i hodet mitt å ta til våpen og drepe alle som hadde skadet ham.

– Jeg tenkte bare på hevn, sier Yuriy.

– Hva tenker du om Russlands handlinger i Ukraina?

– Du kan tenkte deg hva jeg føler. Jeg har ikke noe imot det russiske folk, men jeg føler avsky for de som har ansvaret.

– Hvem er det?

– Putin og hans menn. De har ansvaret for hva som skjedde med Alexander, og med så mange andre som er skadet eller drept.

Bestefaren blir blank i øyene og legger en hånd rundt barnebarnet.

– Jeg blir kvalm av å tenke på alle som har fått livet ødelagt i denne krigen.

VG I KYIV: Amund Bakke Foss, Kyrre Lien og Harald Henden.

