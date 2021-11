DØDE: Ezra Blount (9) døde søndag etter skadene han pådro seg under trengselen i den tragiske

Niåring døde etter skadene fra Astroworld-ulykken

Ni år gamle Ezra Blount som ble skadet under trengselen på Astroworld-festivalen, døde søndag.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det bekrefter familiens advokat Ben Crump til CNN.

Dødstallet etter festivaltragedien har dermed steget til ti døde. I løpet av helgen skal flere ha saksøkt Astroworld Festival for tragedien.

Ezra Blount (9) ble lagt i medisinsk koma i et forsøk på å begrense skadene på hjerne, lever og nyrer, men søndag ble det offentliggjort at han dessverre omkom.

KNUST: Travis Scott har uttalt at han er knust over dødsulykkene under Astroworld Festival der ti personer omkom.

– Familien Blount sørger i kveld over det uforståelige tapet av sin dyrebare, unge sønn. Dette burde ikke ha vært resultatet av å ta sønnen deres på konsert, noe som burde vært en gledelig feiring. Ezras død er helt hjerteskjærende, sier advokat Crump i en uttalelse.

– Vi er forpliktet til å søke svar og rettferdighet for Blount-familien. Men i kveld står vi sammen i solidaritet med familien, i sorg og bønn, heter det videre i uttalelsen.

Trampet i hjel

Den avdøde guttens farfar, Bernon Blount, fortalte tidligere til CNN at barnebarnet hans var i Houston for å se favorittartisten sin og at han hadde vært på konserten sammen med sin far, Treson Blount.

Under konserten ble publikum i trengselen som oppsto trampet ned og presset sammen så det ble vanskelig å puste under artisten Travis Scotts konsert.

– Da min sønn dro på konserten, hadde han barnebarnet mitt på skuldrene, har Blount fortalt.

TRAGISK UTFALL: Nødetatene rykket massivt ut til Astroworld Festival fredag 5. november der om lag 50.000 festivalgjengere deltok. Mange ble skadet og ti personer er døde etter trengselen som oppsto.

– Alle menneskene dyttet på og han kunne ikke puste så han endte opp med å besvime på grunn av alt trykket mot kroppen hans. Da han mistet bevisstheten, falt Ezra av farens skuldre og ned i menneskemengden.

Gutten hadde allerede blitt tatt med til Texas Children's Hospital som en ukjent pasient da faren nådde frem til stedet han mistet kontakten med sønnen.

Knust etter dødsfallet

Farfaren har fortalt at Ezra «fikk hjertestans som skadet hjertet hans». Gutten skal også fått lever- og lungeskader og hevelse i hjernen, ifølge Blount.

CNN skriver at de ikke har klart å få bekreftet Ezras medisinske status fra sykehuset.

Ifølge Bernon Blount er familien knust etter dødsfallet.

– Det som skulle være en far-sønn-begivenhet for de to å knytte bånd har snudd til noe forferdelig og tragisk.

AVLYST: Resten av konsertene på Astroworld ble avlyst etter tragedien.

Houston-ordfører Sylvester Turner kondolerer fra sin Twitter-konto søndag.

– Jeg er trist over å høre om Ezras død i kveld. Byen vår ber for hans mor, far, besteforeldre og andre familiemedlemmer og klassekamerater. De vil trenge all vår støtte i månedene og årene som kommer. Måtte Gud gi dem styrke. RIP Ezra, skriver han.

Farlig i flere timer

Informasjon fra brannvesenet og politiet avslører en situasjon som ble stadig mer farlig under Travis Scotts konsert, skriver CNN.

Kort tid etter klokken 17 fredag 5. november meldte Houston Police Department om «farlige folkemengdeforhold» ved scenen. Åtte minutter før Scott gikk på scenen klokken 21 samme kveld hadde flere enn 260 mennesker allerede fått behandling for skader.

Under en halvtime etter konsertstart avslører loggføringen ifølge CNN at «dette er da det ble alvor».

Uklart hva Scott observerte

Det er uklart hva Travis Scott selv så fra scenen og om han var klar over alvoret av det som foregikk, men han fortsatte å spille frem til klokken 22.10. Det var etter at myndighetene hadde erklært konserten som et masseskadeåsted, ifølge brannsjef Samuel Peña i Houston, sist lørdag.

Travis Scott var ikke kjent med omfanget før dagen etter konserten, uttalte hans advokat fredag.

– Det nådde aldri Travis, heller ikke til staben hans, uttalte advokat Ed McPherson på ABC-programmet «Good Morning, America».

Scott har blitt saksøk av flere av ofrenes familier og festivaldeltagerne etter tragedien. Han har gått ut og sagt at han vil dekke alle begravelseskostnadene til de døde og hjelpe med å betale for psykisk helsehjelp for dem som er påvirket av ulykken.