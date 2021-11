SKO: Ryszard (65) er blant de nærmeste naboene til flyktningkrisen. Selv har han ikke sett noen nyankomne i skogen, men han har erobret en suvenir fra dem: nye vintersko.

«Hybridkrigen» tilspisser seg: − Jeg frykter det kan eskalere

HASJNOWKA (VG) Mens flyktninger fryser i hjel på grensen mellom Polen og Hviterussland, frykter naboer at det vil bli enda verre.

En slitt dongeribukse, strikkelue og nye vintersko holder 65 år gamle Ryszard varm. En bitende kulde har de siste dagene lagt seg over de polske skogene langs konfliktlinjen mot Hviterussland.

– Jeg frykter det kan eskalere. Den andre siden er klare og villige til å gjøre hva som helst, forteller Ryszard under søndagsturen sin i landsbyen Lesna, øst i Polen.

– Jeg har mye medfølelse for de stakkars folkene som blir brukt som våpen, de som bare ønsker seg et bedre liv.

Selv om han er blitt en av de nærmeste naboene til en pågående flyktningkrise, har han ikke selv sett noen av dem på flukt. Men han har fått seg en suvenir.

– Jeg fant en ryggsekk langs veien, og i denne ryggsekken lå det noen skitne sko. Jeg tok dem med til kona mi som vasket skoene for meg. Nå har jeg dem på beina, forteller han, og ser ned på noen brune, rene, vintersko.

ETTERLATT: Klær, soveposer og tepper ligger etterlatt i et skogholt langs den 400 kilometer lange grensen.

De siste ukene og månedene har det kommet en strøm av flyktninger fra Midtøsten mot Hviterussland. Målet deres er å nå Polen, og komme inn til EU, men de møter en stengt grense.

Minst ti personer har omkommet på den iskalde grensen, hvor flyktningene er skvist mellom polske og hviterussiske sikkerhetsstyrker.

Flyktningene har fortalt til VG om de dramatiske opplevelsene de er gått igjennom, og hvordan de måtte spise insekter for å overleve.

De er blitt brikker i en politisk kamp mellom Hviterussland og Polen. Vesten beskylder Hviterussland for å ha konstruert en flyktningkrise, noe de selv avfeier.

Mandag er det ventet at EUs utenriksministre vil godkjenne en femte pakke med sanksjoner mot Hviterussland siden det omstridte valget i august 2020 der Aleksandr Lukasjenko ble gjenvalgt.

MILITÆRT: Området ved grensen er hermetisk lukket. De som beveger seg innenfor den «røde sonen», risikerer å bli arrestert. Her kjører et pansret personellkjøretøy i grenseområdet på torsdag.

Vurderer NATO

Nabolandene til Hviterussland, nemlig Polen, Litauen og Latvia, opplyste søndag at de vurderer å be NATO holde krisesamtaler om den tilspissede situasjonen.

Statsministrene har uttalt at de skal vurdere om de skal holde slike samtaler under artikkel 4 i Nato-pakten, som blant annet slår fast at «partene vil rådslå med hverandre når som helst en av dem mener at noen parts territoriale ukrenkelighet, politiske uavhengighet eller sikkerhet er truet.»

I så fall vil det være en kraftig opptrapping av en allerede spent situasjon.

Slike samtaler har kun skjedd noen få ganger i alliansens historie.

SOLDATER: Langs grenseområdene er det utplassert 15 000 polske soldater.

Militær opptrapping

Polen har utplassert 15.000 soldater langs grensen for å hindre folk i å komme seg inn – i tillegg til vanlige grensevakter og politi. På hviterussisk side er det også flere tusen soldater langs grensene.

Men også andre nasjoner blander seg.

De siste dagene har Russland startet en militærøvelse i det hviterussiske grenseområdet, med kampfly og fallskjermjegere.

På polsk side er det opplyst at britiske ingeniørtropper er på vei for å hjelpe dem med å forsterke grensegjerdet.

SE VIDEO: Dette er Europas hybridkrig:

Søndag ettermiddag tvitret den polske grensevakten anklager hvor de mente de hviterussiske sikkerhetsstyrker utstyrte migranten slik at de kunne storme grensegjerdet.

– Utlendinger får instrukser, utstyr og tåregass fra hviterussiske myndigheter, tvitret grensevakten.

På polsk side av gjerdet brukte de høyttalere for å advare flyktningene om at de ville bli møtt med vold om de ikke fulgte deres instrukser.

PÅ FLUKT: En flyktning fra krigen i Jemen viser VG et klipp han tok fra den polske og hviterussiske grensen.

Bekymrede naboer

– Jeg frykter det kan eskalere videre, hvis noen utløser skudd kan det bli krig. Situasjonen her er blitt en trussel for familien min, forteller Robert Błażej (40).

Han og kona Eva er ute på søndagstur i en tåkelagt Hasjnowka. Mens de intervjues av VG kjører flere militærkjøretøy forbi.

Rundt bykjernen er det blitt etablert provisoriske militærbaser. Biler som kjører inn og ut av området blir stoppet i veisperringer. Dokumenter kontrolleres, og bagasjerommet må åpnes for å vise at det ikke er noen som gjemmer seg der.

SPENT: Familien til Robert (40) og Eva Błażej er i godt humør, men merker på nærværet av soldatene.

Langs grensen er det også flere som mener det er betryggende at soldatene nå har inntatt landsbyer øst i landet.

– Det at det er så mange soldater her skaper ingen problemer. Det eneste jeg har merket er at det er lenger køer på butikken, forteller mannen som bare vil bli kalt Daniel.

Resten av ordene hans overdøves i det en militær lastebil dundrer forbi. Så fortsetter han:

– Det ser mer ut som et politisk spill mer enn et forsøk på å starte konflikt. Men man ver jo aldri, forteller han.

AKTIVIST: – Det burde ikke være sånn at om du gir mat og varme klær til flyktninger i skogen så blir det sett på som en kriminalitet, slik det gjør nå, forteller Kaisa.

– På randen til å dø

For aktivisten Kasia Wappa (40) har det i flere uker vært fullt alvor.

– Når du ser migranter som holder på å dø utenfor hagen din, så er valget enkelt for meg. Da må jeg hjelpe dem.

– Polen slipper ikke inn flyktningene, og Hviterussland slipper dem ikke tilbake. Tusenvis er fanget på grensen og på randen til å dø. Det er en humanitær krise langs grensen her, forteller hun.

Sammen med andre lokale innbyggere er hun med i organisasjonen Grense Gruppen som prøver å hjelpe flyktningene med mat, klær og vann. Men Kaisa har også merket den militære tilspissingen i nabolaget hennes.

– Vi ser at det er flere tusen soldater her, som om landet vårt gjør seg klar til krig. Det er også like mange soldater på hviterussisk side, så jeg håper partene roer seg.

– Folk her frykter hva som vil skje. Retorikken til myndighetene våre er at de vil beskytte grensene, og alt det militære utstyret de nå bringer til grensen kan man jo få inntrykk av at noe kan skje.

ANHOLDT: Det polske politiet har her nettopp anholdt ti kalde flyktninger fra Midtøsten. Flere av dem ble sendt til sykehuset. Det er uklart om de ble sendt tilbake til Hviterussland eller fikk mulighet til å søke asyl.

Søndag kveld gikk organisasjonen hennes ut med en klar beskjed i en pressemelding de delte med VG:

«På grunn av risikoen for en eskalering av volden, må vi minne alle parter om at migrantene ikke er de aggressive, men de er gisler av Lukasjenkos regime».

Organisasjonen frykter at volden og situasjonen vil kunne tilspisses seg og tar til orde for at flyktningene fanget på grensen skal få lov til å slippe inn i Polen.

Det er den eneste måten krisen kan stoppes, mener de.

Mandag morgen kom det formildende toner fra Hviterusslands president Alexander Lukasjenko. Han uttalte at Hviterussland ikke vil at grensekrisen skal føre til en konflikt med Polen, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Dette er fullstendig skadelig for oss, sier presidenten.

Det opplyses at de nå jobber med å returnere noen av flyktningene.

VG I POLEN: VGs Midtøsten-korrespondent Kyrre Lien har fulgt flyktningene fra Midtøsten, og rapporterer nå fra grensen mellom Polen og Hviterussland.

