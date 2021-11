STENGER NED: I følge avisen Kronen stenger Østerrike helt ned fra mandag.

Østerriksk avis: Landet stenger helt ned i ti dager

Den østeriske avisen Kronen skriver at hele landet vil stenge ned i ti dager fra og med mandag– for både vaksinerte og uvaksinerte. De melder også at landet jobber med en lov om obligatorisk coronavaksinering.

Av Caisa Linea Hagfors , Oda Ording og Javad Parsa (foto)

Landet har fra før av hatt en nedstengning kun for de ikke-vaksinerte – noe som har betydd at uvaksinerte bare unntaksvis har hatt lov til å gå hjemmefra.

Nå skriver Kronen at det er ventet at regjeringen skal kunngjøre enn full nedstenging på en pressekonferanse fredag morgen – denne gangen for alle landets borgere.

Nedstengningen vil ifølge avisen iverksettes fra og med mandag, og vil i første omgang vare i ti dager – med mulighet for forlengelse i ytterligere ti dager til.

Kan bli første landet til å lovpålegge vaksine

Avisen har også opplysninger om at det fra og med januar 2022 vil bli innført en lov om obligatorisk coronavaksinering, såkalt «allmenn vaksineplikt».

Dette skriver også avisen Österreich.

Dette vil i så fall gjøre Østerrike til det første landet i EU med allmenn vaksineplikt for coronaviruset. Kronen skriver at loven vil åpne for å kunne bøtelegge og straffe personer som nekter å vaksinere seg.

IKKE FORT GJORT: Folk sto flere timer i kø i for å få enten sin første, eller sin tredje vaksinedose, i Wien denne uken.

Stigende smitte og fulle sykehus

Da landets forbundskansler annonserte nedstengning for de vaksinerte forrige uke, pekte han blant annet på at smitten er rekordhøyt og at de måtte få bukt med en «skammelig lav» vaksinasjonsrate.

Myndighetene håpet da på at det uprøvde grepet med nedstenging for uvaksinerte ville bremse smitteøkningen og få flere til å vaksinere seg.

Men så langt har smittetallene fortsatt å stige. Torsdag nådde de en ny topp:

I Salzburg er sykehusene fullstendig overbelastet og Salzburger Landeskliniken advarer om at ikke lenger vil kunne gi folk den hjelpen de trenger.

Kronen Zeitung påpeker at det er satt en gruppe som, hvis de ikke kan hjelpe alle, skal velge hvem som kan reddes og ikke, såkalt triage.

