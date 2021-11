STENGER NED: I følge avisen Kronen stenger Østerrike helt ned i ti dager fra og med mandag.

Østerrike stenger ned – og planlegger vaksineplikt

Myndighetene planlegger å innføre et generelt vaksinekrav innen 1. februar. Landet stenger nå ned i ti dager fra og med mandag – for både vaksinerte og uvaksinerte.

Publisert:

Det kunngjorde østerrikske myndigheter fredag morgen, melder Reuters.

Landet har fra før av hatt en nedstengning kun for de ikke-vaksinerte – noe som har betydd at uvaksinerte bare unntaksvis har hatt lov til å gå hjemmefra.

Torsdag ble det klart at to av landets delstater, Salzburg og Oberösterreich, må stenge ned på grunn av smittesituasjonen.

Fredag bekrefter østerrikske myndigheter at landet går inn i en full lockdown for både vaksinerte og uvaksinerte.

Den vil i første omgang vare i ti dager, men kan forlenges i ytterligere ti dager, ifølge myndighetene.

Innfører vaksinekrav

Som første land i Europa innfører landet et vaksinekrav, der innbyggerne slik planen er nå må være vaksinerte innen 1. februar 2022. Det kunngjorde myndighetene under pressekonferansen.

Ifølge avisen Kronen sa forbundskansler Alexander Schallenberg under pressekonferansen at beslutningen kommer som følge av mye motstand mot blant innbyggerne mot å la seg vaksinere.

Kronen skriver at loven vil åpne for å kunne bøtelegge og straffe personer som nekter å vaksinere seg.

IKKE FORT GJORT: Folk sto flere timer i kø i for å få enten sin første, eller sin tredje vaksinedose, i Wien denne uken.

Stigende smitte og fulle sykehus

Da forbundskansleren annonserte nedstengning for de vaksinerte forrige uke, pekte han blant annet på at smitten er rekordhøyt og at de måtte få bukt med en «skammelig lav» vaksinasjonsrate.

Myndighetene håpet da på at det uprøvde grepet med nedstenging for uvaksinerte ville bremse smitteøkningen og få flere til å vaksinere seg.

Men så langt har smittetallene fortsatt å stige. Torsdag nådde de en ny topp:

I Salzburg er sykehusene fullstendig overbelastet og Salzburger Landeskliniken advarer om at ikke lenger vil kunne gi folk den hjelpen de trenger.

Kronen Zeitung påpeker at det er satt en gruppe som, hvis de ikke kan hjelpe alle, skal velge hvem som kan reddes og ikke, såkalt triage.

Motstand mot strenge tiltak

Det høyrenasjonalistiske Frihetspartiet (FPÖ), som er Østerrikes tredje største, har oppfordret til demonstrasjoner førstkommende lørdag.

Det har allerede vært demonstrasjoner i Wien, før de nye reglene ble innført:

I PROTEST: Da nedstengningen for uvaksinerte ble annonsert på søndag, ble det demonstrasjon på Ballhausplatz i Wien.

FPÖ-leder Herbert Kickl, kjent som en kritiker av coronatiltak, gikk søndag kveld ut og hevdet at Østerrike nå har fått et «corona-apartheid-system».

Han har flere ganger sagt offentlig at han ikke vil vaksinere seg, men blir ikke rammet av restriksjonene likevel. Mandag testet han positivt for corona.