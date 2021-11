Cowboystatens kullproblem

I småbyen Gillette handler alt om kull. Hva klimatoppene mener, betyr lite. Det er helt andre krefter som bestemmer.

KAMPEN FOR KULLET

Erlend Ofte Arntsen

Johannes Worsøe Berg (foto)

GILLETTE (VG) I kullgruven Eagle Butte utenfor småbyen Gillette i Wyoming kjører fulle lastebiler ut som om ingenting har hendt.

Vi står på et utkikkspunkt og ser ned i et enormt krater. Kald vind pisker smertefullt mot kinn og lår.

Over 40 prosent av USAs kullutvinning skjer i delstaten Wyoming og det aller meste av det igjen her i området som kalles Powder River Baisin (PRB).

– Her er det mer kull enn noe annet sted på planeten, sier Jim Ford, energirådgiver for Campbell kommune, hvor Gillette med sine drøye 32.000 innbyggere ligger.

Siden 1970-tallet har PRB i praksis vært USAs vedfyringsovn.

Kullet fra delstaten med mindre enn 0,2 prosent av USAs befolkning har forsynt kraftverk i flere titalls stater og sørger fortsatt for 13 prosent av landets elektrisitet.

– Kull er i vårt DNA, sier Ford.

På den andre siden av Atlanterhavet møttes verdensledere forrige uke til klimatoppmøtet COP26 i Glasgow.

For første gang i historien ble de enige om hva de skulle si om det fossile brennstoffet kull, den største synderen av dem alle hva gjelder CO₂-utslipp.

Ifølge EPA, USAs føderale miljøvernetat, står kull for 61 prosent av utslippene i den amerikanske elektrisitetssektoren, men representerer en fjerdedel av den produserte elektrisiteten

Etter et drama på overtid sa de nærmere 200 nasjonene i Skottland at kull skal «fases ned».

Det er få steder i verden hvor en slik slutterklæring potensielt sett kunne få større konsekvenser enn her i det som kalles Cowboy-staten.

Energirådgiver Jim Ford veier ordene sine mens vi kjører gjennom det bølgete slettelandskapet.

– Jeg ser folk som lager oppriktige uttalelser, men fra et mer idealistisk enn praktisk perspektiv, sier han.

Han peker på en ørn langs veien som hakker løs på en død gaffelbukk, som de her bare kaller for antiloper.

– Erklæringen fra COP26 gir én industri ulemper og fordeler til andre. Men hvordan skal atom-, vann-, vind- og solkraft svare på dette? spør Ford.

Han mener fornybar energi er altfor langt unna å betjene USAs energibehov. I dag utgjør atomkraft og fornybar energi 38 prosent av den amerikanske elektrisiteten.

– Jeg ser ikke hvordan kull, olje og gass ikke skal være en del av dette, sier han og peker mot fremtiden.

Langs en av veiene ut av Gillette står hundrevis av lokomotiver parkert.

En gang dro de hver enkelt flere titalls vogner bak seg, stappfulle av kull.

Nå ruster de i stedet vekk, som monument over den synkende etterspørselen Wyomings viktigste eksportvare.

For det er ikke miljøbevegelsen eller klimatoppmøter som avgjør hva som skjer med kullet i Campbell kommunes jordsmonn.

Det er markedet.

Selv presidenter kommer til kort. Trump lovet å gjenreise USAs kullindustri, men fallet fortsatte.

I toppåret 2008 ble det produsert 466 millioner tonn kull i Wyoming. I fjor var det mer enn halvert til 218 millioner tonn.

Årsak?

– Prisen på naturgass, sier Ford, og viser til at kull har blitt mindre attraktivt for strømleverandørene fordi det ble utkonkurrert på pris.

– Vi har virkelig sett bedre tider. Om du måler suksess i antall tonn produsert, så er vi nå 30 år tilbake i tid, sier han.

Lawrence Baysinger (62) går gjennom den store grusparkeringen sin.

Firmaet hans, Baysinger Trucking, spesialiserer seg på tung- og langtransport av de massive redskapene og kjøretøyene som trengs i kullindustrien.

De har derfor blitt rammet gjennom det siste tiårets etterspørselsfall i kull, sammen med en hel del andre tilknyttede servicebedrifter.

Han mener kull har fått et ufortjent dårlig rykte.

Slik han ser det holdes kull til en høyere standard enn andre energikilder. Ikke minst er det pålitelig i en helt annen grad.

Sammen med noen av arbeiderne sine oppsummerer de det slik:

Omverdenen elsker å rakke ned på kull, glorifiserer ustabil fornybar energi og verdsetter ikke jobben de gjør her i Gillette for å holde lysene på i resten av landet, men til syvende og sist er de avhengige av både dem og kullet.

– Hva kommer til å skje om vi får en fæl, fæl vinter over hele landet? Vindmøller kommer ikke til fungere, fordi de er fryst til. Så hvem skal produsere energien? spør Baysinger.

En av hans ansatte viser frem en video av den svarte røyken fra vindmøller som har tatt fyr.

– Av personlige grunner nekter jeg å frakte vindmøller. De triste, hjelpeløse vindmøllene tar vekk alt det vakre ved landet vårt, men når du da likevel sutrer over litt hvit damp som kommer ut av rørene på kullkraftverkene, da er det noe galt, sier John Blackburn (74).

– Helt ærlig? Ikke mye.

Vi har akkurat spurt Shannon Anderson, jurist ved konservering- og miljøorganisasjonen Powder River Basin Resource Council, om hva COP26-erklæringen om kull vil bety for Wyoming.

Hun er enig med energirådgiver Jim Ford i at det er markedene som vil bestemme fremtiden, og med lederen av Wyomings kullgruveforening, som uttalte at «disse tingene kommer og går, men betyr lite».

– Internasjonale avtaler er vage. Frem til USA lager seg en energipolitikk som henger sammen, så er det relativt meningsløst. Strømselskapene, kundene, kommer ikke til å forandre på noe på grunn av en internasjonal avtale, sier Anderson.

Og strømselskapene er styrt av delstatene som velger de energiressursene som koster minst for sluttbrukeren. Det siste tiåret har det vært naturgass.

– Naturgass har vært lavt priset i lang tid, men det skyldtes skifergassboring i øst-USA og Texas. Kull ble priset ut av markedet og kullkraftverk ble stengt ned, forklarer hun.

Selv om Biden-administrasjonen har satt et mål om en karbonfri elektrisitetssektor i USA før 2035, fremhever Anderson i stedet de ulike delstatenes mål om å bli utslippsfrie – noe som igjen riktignok kan få betydning for energimarkedet.

– Dette kommer til å få stor påvirkning, sier hun og viser til den fortløpende nedstengingen av kullkraftverk, og beslutninger om å ikke bygge nye.

Tanner Lange (31) vokste opp mens kull var gull og volumene som ble gravd ut rundt Gillette bare vokste og vokste.

Så begynte han selv å jobbe i en kullgruve som sveiser. Kullgruvene i Wyoming sysselsetter rundt 5000 personer.

I seks år så han hvordan markedene ga industrien hans juling – samtidig som han giftet seg og skulle få barn.

– Det var en frykt for jobbsikkerheten for meg og min familie, sier han foran en ribeye-biff.

Tilbake i 2019 kom han på jobb om morgenen og det første han fikk høre om hver gang var nye bunnoteringer for aksjekursen. En dag var kursen under ti norske øre, og til slutt gikk selskapet til konkursforhandling – og ble kjøpt opp.

Da fant Lange ut at han ville ut av kullindustrien. Han gikk ned fem dollar i timelønn og valgte heller jobb for et sveisefirma som gjør vedlikehold på ulike kraftverk, i stedet for å fortsette i kullselskapet som kjøpte opp hans gamle arbeidsgiver.

Som familiefar, nå med to sønner på to år og to måneder, føler han seg tryggere ved å ikke være direkte avhengig av kullindustrien. En kamerat gikk enda lenger og startet bilverksted.

Men uansett om hva som skjer med kullet, kommer folk til å trenge strøm.

– Jeg planlegger å bli i energiindustrien, sier han.

Jim Ford ruller ned ruten, taster koden og porten inn til kullkraftverket Dry Fork åpner seg.

Den pastellfargede mastodonten kan under riktige omstendigheter produsere 400 megawatt, forteller Ford, nok til å betjene alle privatboliger i 570.000 innbyggere store Wyoming.

– Med et vind-, sol- eller vannkraftverk er man på nåde fra solen som står opp og går ned, og mengden vind og regn. Dry Fork kan produsere 400 megawatt og vil gjøre det akkurat når jeg gir beskjed om det og kan bli koordinert med brukernes behov, forklarer han.

Men her på området til Dry Fork foregår det også noe annet: forskning og utprøving av karbonfangst- og binding.

Ford leder det som kalles The Integrated Test Center.

– Folk sier vi har et karbonproblem, men det har vi ikke. Alt er karbon. Vi har et Co₂-problem, sier han og forklarer at både fangsten og bindingen er lett.

Problemet er at det etter flere tiår med drømmer, forskning og utprøving fortsatt er for dyrt å implementere.

80 prosent fangst av Dry Forks utslipp ville økt kostnaden på den ferdige strømmen for sluttbruker med 30 til 50 prosent, ifølge Ford.

Ved siden av karbonfangsten, har Ford tro på at kullets karbon i fremtiden mer og mer kan brukes til å lage produkter, i stedet for kraft. Men vil noe av dette være nok til å redde kullets fremtid?

Ford trekker pusten, tar litt sats og svarer:

– Nei.

– Det er mange «hva om», sier miljøjurist Anderson.

– Dette er et lokalsamfunn som vil at myndighetene skal investere milliarder i karbonfangst. Hva om ... Men om de investerte milliarder i batterresirkuleringsteknologi, så ville vi funnet svar der, fortsetter hun.

Anderson forklarer at den store utfordringen med karbonfangst er at det ikke bygges nye kullkraftverk som kan nyttiggjøre teknologien, de gamle forvitrer og er dårlig tilpasset.

– Det høres bra ut, men det er mange detaljer som fortsatt ikke gir mening. Se på hvem som pusher dette, det er den fossile industrien. Strømselskapene vil ikke ha det, det vil gjør alt dyrere og det roter til kraftverkene deres, sier Anderson.

Hun tror karbonfangst kan ha en rolle i andre sektorer, som for eksempel i produksjonen av sement.

– Men ikke i kraftproduksjon. Det er ikke på det nivået det må være, eller innenfor den nødvendige tidsrammen for å kunne ha noe å si for klimaforandringene, sier Anderson.

De siste månedene har kullindustrien i Gillette opplevd en plutselig oppgang.

Kullgruver og servicefirmaer har desperat forsøkt å finne ansatte til å dekke den overraskende etterspørselen, utløst av stigende pris på naturgass.

Rundt omkring i byen henger det skilt om utlyste stillinger.

– Jeg kunne ansatt åtte personer med en gang, sier Lawrence Baysinger, men problemet hans er at de han måtte si opp gjennom den årelange nedgangen har dratt til andre stater for å finne seg arbeid.

Både Ford og Anderson er imidlertid enige om at oppgangen er forbipasserende.

– Vi er bare tilbake til 2019-nivå, sier Anderson og minner om at det fortsatt er 200 millioner tonn bak toppen i 2008.

Til tross for et pusterom, begynner det å haste for delstaten med å finne andre inntektskilder.

– Det er ingen her som har hodet oppe i skyene og tenker at alt vil være likt om en generasjon fra nå, sier Ford.

Skoler og infrastruktur er finansiert av milliarder av skattekroner fra kull som vil svinne hen. Men i en dyprød, republikansk stat er nye skatter, eller heving av de som allerede finnes, vanskelig å få igjennom.

Anderson tror det er lite igjen av kullindustrien om et tiår. Andre steder i delstaten har vindmølleparker begynt å poppe opp. Vinden i Wyoming er i noen områder like bra som den man finner offshore ute i havet.

– Men vindjobber kommer aldri til å erstatte mengden kulljobber, sier Anderson.