BOR I EN HULE: Panta Petrovic i hulen utenfor landsbyen Pirot sør i Serbia. Foto: OLIVER BUNIC / AFP

Serbisk huleboer med vaksineanbefaling

Han hadde kanskje ikke helt trengt det, men Panta Petrovic har fått coronavaksine, og anbefaler andre om å gjøre det samme.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Nå nettopp

Den 70 år gamle serberen valgte for 20 år siden sosial distansering som et levesett og flyttet inn i en hule i de serbiske fjellene frivillig. Det skriver AFP.

På en av sine faste besøk i landsbyen i fjor gikk det opp for han hva vi alle hadde slitt med en stund, Petrovic fikk fortalt at det var en verdensomspennende pandemi som herjet.

Og da vaksinen mot viruset kom, fikk han seg et stikk han også, selv uten mange nærkontakter til daglig.

– Viruset velger ikke ut folk. Det kommer til hulen min også, sier han.

I intervjuet med AFP sier han at han valgte å isolere seg fordi han ikke følte seg fri i byen.

– Det er alltid noen som plager deg, enten så krangler du med naboen eller så er det naboer eller politiet. Her er det ingen som plager meg.

BESTEVENNER: Herr Petrovic og det åtte år gamle villsvinet Mara. Foto: OLIVER BUNIC / AFP

Han har måttet flytte dyrene han har, kyllinger, katter og hunder til et skjul etter at ulver tok livet av flere av dyrene han eide. Hans favoritt er villsvinet Mara, som han har tatt vare på siden den var liten og som nå veier 200 kilo. Petrovic ga den melk fra flaske da hun var liten, nå spiser hun epler fra hånda hans.

– Hun betyr alt for meg. Jeg elsker henne, og hun lytter til meg. Kan ikke kjøpes for penger. Et ekte kjæledyr.

Men tilbake til vaksinediskusjonen, som heller ikke serberne har unngått. Petrovic sier han ikke forstår alt oppstyret vaksinemotstanderne lager.

– Jeg vil ta alle tre doser, inkludert den siste ekstra dosen. Jeg anbefaler hver eneste innbygger om å vaksinere seg, sier han.