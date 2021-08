DESPERAT SITUASJON: En amerikansk soldat tar imot en baby som løftes over sikkerhetsgjerdet på flyplassen i Kabul 19. august.

FN-rapport: Taliban på hevntokt

En talsmann for NATO sier til Reuters at over 18.000 mennesker er evakuert fra Afghanistan via flyplassen i Kabul de siste fem dagene.

Av Roy Kvatningen

Publisert: Nå nettopp

Desperate mennesker prøver fremdeles å komme seg ut av Afghanistan gjennom flyplassen, ifølge NATO.

The Washington Post rapporterer at flere tusen mennesker prøver å komme seg om bord i fly, tross faren for å bli straffet av Taliban-soldater på vei inn på flyplassen.

Det første norske flyet er ventet å lande i Norge fredag formiddag.

På jakt

Dette skjer mens Taliban ifølge en fersk FN-rapport intensiverer jakten på mennesker som jobbet for NATO eller den forrige regjeringen i landet.

Den militante islamistgruppen har uttalt at den ikke skal hevne seg på personer som motarbeidet Taliban, men rapporten fra FN hevder at det er nettopp dette som skjer.

– Det er et høyt antall personer som akkurat nå jaktes på av Taliban. Trusselen er krystallklar, sier Christian Nellemann til BBC.

Ifølge rapporten går Taliban fra dør til dør, samtidig som gruppen etablerer veikontroller og truer med å arrestere eller drepe familiemedlemmer av personer som har samarbeidet med USA og NATO.

– Forferdelig indikator

Nellemann ledet arbeidet med å utforme rapporten til RHIPTO Norwegian Center for Global Analyses.

Han advarer om at det kan komme massehenrettelser i Talibans regi.

Amnesty melder at Taliban drepte ni menn fra Hazara-folket etter at gruppen tok over Ghazni-provinsen i juli. Disse drapene er trolig kun en brøkdel av volden som Taliban har stått bak.

– Den kaldblodige brutaliteten i disse drapene er en påminnelse om Talibans tidligere overgrep, og en forferdelig indikator på hva et nytt Taliban-styre kan føre med seg, sier Amnestys generalsekretær Agnès Callamard ifølge NTB.

Amerikansk utstyr i Talibans hender

Taliban har ifølge Amnesty kuttet telefonsignalene i mange av områdene de har erobret, for å forhindre at bilder og videoer spres verden rundt.

Samtidig forteller amerikanske tjenestemenn til Reuters at deres etterretning tyder på at Taliban er i besittelse av mer enn 2000 amerikanske militærkjøretøy, mellom 30 og 40 fly og utallige mindre våpen.