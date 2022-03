Stoltenberg: Russland fremmer absurde påstander om kjemiske våpen

Nato-sjef Jens Stoltenberg sier at han frykter Russland vil sette i gang falskt flagg-operasjoner for å iverksette bruk av kjemiske våpen i Ukraina.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

På en pressekonferanse i Brussel tirsdag sa Stoltenberg at Russlands invasjon i Ukraina har forårsaket kaos, død og ødeleggelser.

– Russland har sjokkert verden og rystet den internasjonale ordenen, sa han foran alliansens ekstraordinære møte for Natos forsvarsministere i morgen onsdag.

Russland har påstått at Ukraina har forsøkt å skaffe seg biologiske våpen i samarbeid med USA. Påstandene har blitt avvist som løgner og desinformasjon, blant annet av USA og Storbritannia i Sikkerhetsrådet forrige fredag.

– I flere måneder har vi eksponert Russlands lange liste med løgner, sa Stoltenberg på pressekonferansen tirsdag.

Han viste til at Russland påsto at de ikke ville angripe Ukraina, men så gjorde de det likevel. På samme måte hevdet Russland at de trakk tilbake styrker, men så sendte de inn enda flere.

– De hevder å beskytte sivile, men de dreper sivile, sa Stoltenberg.

– Nå kommer de med absurde anklager om biologiske laboratorier og kjemiske våpen i Ukraina. Dette er bare enda en løgn, sa Stoltenberg.

Nato er bekymret for at Russland kan bruke kjemiske våpen i en falskt flagg-operasjon i Ukraina, sa Stoltenberg.

Vestlige land har mange ganger sagt at Russland kan finne på å utgi seg for å være ukrainske styrker og angripe russiske mål for å rettferdiggjøre ytterligere krigshandlinger, en såkalt falskt flagg-operasjon.

Hele verden har fordømt Russlands meningsløse krig mot Ukraina, sa Stoltenberg. Hundretusenvis av Nato-styrker er plassert rundt omkring i Nato-land. Bare USA har utplassert rundt 100.000 styrker i Europa, sa Stoltenberg.

Et angrep på ett Nato-land, er et angrep på alle, gjentok Stoltenberg.

Saken oppdateres