STOPP: Pansrede kjøretøy som er del av den russiske militærkolonnen skal i dette satellittbildet være i bevegelse – men de kommer ikke nærmere Kyiv. De nye bildene er fra 8. mars.

Nye satellitt-bilder av russisk kolonne: Går ikke fremover

Den russiske militærkolonnen er nok en gang fotografert av satellittselskapet Maxar. Den står fremdeles ved samme flyplass som før.

Det skal være bevegelse i den mye omtalte russiske militærkolonnen – men nye satellittbilder viser onsdag at den fremdeles ikke har beveget seg forbi Hostomel-flyplassen, rundt tre mil utenfor Ukrainas hovedstad Kyiv.

De første bildene av kolonnen ble tatt 28. februar, og også da befant den seg ved samme flyplass.

Tidligere har man anslått at kolonnen av russiske militærkjøretøy har strukket seg langs e vei på rundt 64 kilometer. Onsdag opplyser Maxar at de nye bildene, som ble tatt tirsdag, på grunn av overskyet vær gjør det vanskelig å gjøre et nytt anslag på kolonnens lengde.

Ekspert: – Kommer ikke fremover

– Det virker som om den fortsatt står fast. Det kommer lite rapportering om noe annet, sier oberstløytnant Palle Ydstebø ved Krigsskolen til VG.

– Jeg regner med at det jobbes hardt fra russisk side for å få løst den opp. Men så lenge kampene foregår der de foregår nå, kommer de ikke fremover, sier han videre.

MILITÆRSTRATEG: Oberstløytnant Palle Ydstebø er seksjonsleder ved Krigsskolen.

Oberstløytnanten forklarer at de russiske styrkene fremdeles angriper fra flere retninger: Nordvest, nordøst og øst. Men et flere steder står russerne fremdeles «og stamper», sier han.

– De hadde god fremgang de første dagene – så stanset det opp mot hard ukrainsk motstand. De har ikke fått noe momentum i fremrykningen enda.

Også Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets Høyskole kom med en lignende konklusjon til VGTV tirsdag:

– Ukrainerne har stoppet russerne i front, også er det vanskelig terreng og vanskelig å kjøre forbi, forklarte Hågen.

Han forklarer at kolonnen ser ut til å bestå av noen kampkjøretøy, men for det meste biler og lastebiler.

– De har ikke noe sted å gjøre av seg. De står veldig sårbart til langs veien. Der står de, og det er ikke veldig imponerende, sier han.

– Var russerne svakere enn man trodde? Ser man tegn til inkompetanse?

– Ja, man gjør det. Operasjonen var dårlig planlagt, men det var kanskje mer politisk styrt enn militært problem, hvordan de la det opp. Det er mye dårligere enn vi kanskje trodde. Det er dårlig koordinering mellom avdelingene, svarer Hågen.

Hardt rammet forstad

Satellittselskapet har også publisert nye bilder som viser en ødelagt bro og krater fra angrep ved Irpin, en forstad til Kyiv.

Byen ligger i veien for russiske tropper som prøver å rykke frem mot Kyiv, skriver BBC. Bilder fra stedet har vist voldsomme angrep, blant annet mot en fabrikk.

Flere ganger har våpenhvilen blitt brutt mens mange av den lille byens rundt 50.000 innbyggere har forsøkt å evakuere. Angrepene har startet på nytt mens de har trodd det var trygt å flykte fra Irpin til Kyiv.

BESKUTT BY: Flere krater på et jorde ved Irpin vitner om angrepene i byen. 1 av 3 Foto: MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT / EPA

Under de russiske angrepene har ukrainere i flukt blitt tvunget til å dykke i dekning. Noen av dem rakk aldri så langt: Som familien på fire som døde sammen på gaten i Irpin, da en russisk artillerigranat skal ha landet ved dem.

– Hvor mange familier som denne har dødd i Ukraina? Vi kommer ikke til å tilgi. Vi kommer ikke til å glemme. Vi vil straffe enhver som har gjort grusomheter i denne krigen, tordnet president Volodymyr Zelenskyj i en tale etter hendelsen.

Mange av Irpins innbyggere har flyktet over den ødelagte broen Maxar har publisert.

Bla i galleriet under for å se flukten fra Irpin i bakkeperspektiv: