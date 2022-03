Terrorsiktet nordmann arrestert i Jemen

AQAP står for «al-Qaida on the Arabian Peninsula», eller «al-Qaida på den arabiske halvøy».

Holder til i Jemen, hvor al-Qaida har hatt tilstedeværelse siden tidlig 1990-tall.

Ble offisielt etablert i 2009, etter at al-Qaidas gren i Saudi-Arabia og Jemen slo seg sammen.

Står bak flere forsøk på å gjennomføre terrorangrep mot det vestlige, sivile luftfartssystemet.

Var før IS regnet som verdens farligste terrororganisasjon.